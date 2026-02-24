R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L a R u s s a p a r l a d i t o n i a l t i e f a l s i t à s u l p r o s s i m o r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a . F o r s e p a r l a d e l l a s u a p a r t e , f a a u t o c r i t i c a . P e r c h é è l a d e s t r a c h e a l z a i t o n i p e r p o i l a m e n t a r s i c h e i t o n i d e l l a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a s o n o a c c e s i " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a a l S e n a t o e p r e s i d e n t e d e l G r u p p o M i s t o , P e p p e D e C r i s t o f a r o . " È l a d e s t r a - a g g i u n g e - c h e u s a i f a t t i d i c r o n a c a c o n t r o i g i u d i c i e p o i è c o s t r e t t a a i n v e r s i o n i a U o r e t r o m a r c e i m b a r a z z a n t i , v e d i i l c a s o R o g o r e d o . A p r o p o s i t o d i t o n i a c c e s i , s a r e b b e m e g l i o c h e l e a l t e c a r i c h e d e l l o S t a t o r i m a n e s s e r o f u o r i d a l l a c o n t e s a d e l r e f e r e n d u m p r o p r i o p e r a b b a s s a r e l a t e n s i o n e . L a d e s t r a f a f i n t a d i n o n r i c o r d a r e , m a q u e s t o L a R u s s a d o v r e b b e r i c o r d a r s e l o b e n i s s i m o , c h e i p r i m i a d a l z a r e i l l i v e l l o d e l l o s c o n t r o s o n o s t a t i p r o p r i o l o r o q u a n d o h a n n o a p p r o v a t o u n a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a b l i n d a t a i n t u t t i e q u a t t r o i p a s s a g g i p a r l a m e n t a r i u m i l i a n d o l e o p p o s i z i o n i e i l P a r l a m e n t o . P e r l a p r i m a v o l t a n e l l a s t o r i a d e l l a R e p u b b l i c a n o n è s t a t a c a m b i a t a n e a n c h e u n a v i r g o l a d e l t e s t o p r e s e n t a t o d a l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a C a r l o N o r d i o . È l a d e s t r a c h e s t a f a c e n d o u n a v e r g o g n o s a s t r u m e n t a l i z z a z i o n e d i c a s i s i n g o l i p e r c h é è c o n t r o l ’ a u t o n o m i a e l ’ i n d i p e n d e n z a e v u o l e a s s o g g e t t a r e l a m a g i s t r a t u r a a l p o t e r e p o l i t i c o . Q u e l l a d e l l a d e s t r a è u n a p r e c i s a s c e l t a p o l i t i c a p e r c h é v o g l i o n o t r a s f o r m a r e i l n o s t r o P a e s e n e l l ’ U n g h e r i a d e l l o r o a m i c o O r b a n . G l i i t a l i a n i n o n g l i e l o f a r a n n o f a r e e v o t e r a n n o N o " .