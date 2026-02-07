R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e i l p r o v v e d i m e n t o d e l l ’ U f f i c i o C e n t r a l e d e l l a C a s s a z i o n e , c h e a c c o g l i e i l n u o v o q u e s i t o p e r i l r e f e r e n d u m d o p o i l s u c c e s s o d e l l a r a c c o l t a d e l l e f i r m e , d i v e n t a u n p r e t e s t o p e r g l i e s p o n e n t i d e l l a d e s t r a p e r c o n t e s t a r e l e d i s p o s i z i o n i d e l l a m a g i s t r a t u r a " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d e l l ’ A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a P e p p e D e C r i s t o f a r o , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o M i s t o d i p a l a z z o M a d a m a . " U n a d e c i s i o n e g i u s t a c h e t i e n e c o n t o d e l l a r i c h i e s t a d i c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i c i t t a d i n i c h e l a d e s t r a u s a p e r a l i m e n t a r e l a p r o p a g a n d a d e l l a n o n i m p a r z i a l i t à d e l l a m a g i s t r a t u r a , a c u i a g g i u n g e g r a v i a t t a c c h i p e r s o n a l i e a c c u s e d i e s s e r e s o s t e n i t o r i d e l n o a l p r o s s i m o r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a . A t t a c c a n o l a m a g i s t r a t u r a , c h e h a l a s o l a c o l p a d i a v e r f a t t o i l p r o p r i o l a v o r o a p p l i c a n d o l a l e g g e , p e r c h é s o n o n e r v o s i . I l n o a l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e è i n r i m o n t a e l a d e s t r a s i a g i t a . I n f a t t i , i l g o v e r n o n o n c a m b i a l a d a t a . " S o n o a l l e r g i c i a l l e r e g o l e , n o n a c c e t t a n o c h e c i p o s s a e s s e r e u n p o t e r e a u t o n o m o d a l l a p o l i t i c a c h e p r e n d e d e c i s i o n i i n b a s e a l l a l e g g e e n o n a l l e c o n v e n i e n z e d e l g o v e r n o d i t u r n o , p r o s e g u e l ' e s p o n e n t e r o s s o v e r d e . V o g l i o n o l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e p r o p r i o p e r a v e r e i l c o n t r o l l o d e l l a m a g i s t r a t u r a . V o t a r e N o s i g n i f i c a i n n a n z i t u t t o f e r m a r e i l p r o g e t t o d e l l a d e s t r a p e r c a m b i a r e g l i e q u i l i b r i d e l n o s t r o s i s t e m a d e m o c r a t i c o e c o s t i t u z i o n a l e e p e r r e s p i n g e r e q u e s t o a t t a c c o a l l ’ i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a " , c o n c l u d e D e C r i s t o f a r o .