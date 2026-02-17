R o m a , 1 7 f e b ( A d n k r o n o s ) - " I l d i s e g n o d e l l a r i f o r m a è q u e l l o d e l P i a n o d i r i n a s c i t a d i L i c i o G e l l i . N o n s t o d i c e n d o c h e i l d i s e g n o d i r i f o r m a è m a s s o n i c o , c h e n o n p u ò a v e r e u n a s u a d i g n i t à d i p e n s i e r o , m a c h e n e l l ' a m b i t o d e l l a P 2 c ' e r a l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e e u n s i s t e m a o c c u l t o d i c o n d i z i o n a r e i m a g i s t r a t i " . L o h a d e t t o G i u s e p p e C o n t e a S k y T g 2 4 p a r l a n d o d e l l a r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a .