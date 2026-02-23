R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S e G i o r g i a M e l o n i v e d r à b o c c i a t a l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a d a l r e f e r e n d u m " s i f a c c i a u n e s a m e d i c o s c i e n z a . D o p o 4 a n n i c h e c o s a p o r t a a i c i t t a d i n i ? U n f a l l i m e n t o , u n a s c o n f i t t a u l t e r i o r e . E q u i n d i , v a l u t i l e i " . L o d i c e i l l e a d e r M 5 S , G i u s e p p e C o n t e , i n u n p u n t o s t a m p a i n C a l a b r i a . " S u q u e s t o r e f e r e n d u m l o r o s t e s s i l ' h a n n o d e t t o : ' E ' i g n o r a n t e c h i d i c e c h e m i g l i o r a i l s e r v i z i o e r e n d e p i ù e f f i c i e n t e i l s e r v i z i o g i u s t i z i a ' . N o n c i s o n o i n v e s t i m e n t i , n o n c ' è n u l l a a f a v o r e d e i c i t t a d i n i . C ' è m o l t o i n v e c e a f a v o r e d e l l a c a s t a d e i p o l i t i c i . C o n u n t r u c c o m o l t o s o f i s t i c a t o h a n n o d i s a r t i c o l a t o e r i s c r i t t o l a C o s t i t u z i o n e i n m o d o , i n p r o s p e t t i v a , d a p o t e r m e t t e r e s o t t o i l c o n t r o l l o i m a g i s t r a t i n o n s o l o d e i p o l i t i c i q u a n t o d e l g o v e r n o . I n p a r t i c o l a r e i p u b b l i c i m i n i s t e r i , c h e l o r o t e m o n o t a n t o p e r l e i n c h i e s t e . L o s p i e g h e r e m o , v a s p i e g a t o . L a s o s t a n z a " d i q u e s t a r i f o r m a è " m e t t e r e s o t t o i l t a c c o d e l g o v e r n o d i t u r n o , l a m a g i s t r a t u r a " . " T a j a n i e P i a n t e d o s i d i c o n o c h e q u e s t o r e f e r e n d u m n o n è u n g i u d i z i o s u l l ' e s e c u t i v o ? L o d i c o n o a d e s s o , a d e s s o c h e h a n n o v i s t o l a r i m o n t a d e l N o . M a d i f a t t o è l ' u n i c a s i g n i f i c a t i v a r i f o r m a c h e l o r o p o r t a n o a i c i t t a d i n i i t a l i a n i d o p o 4 a n n i d i g o v e r n o . S i v a n t a n o d e l l a s t a b i l i t à . M a l a s t a b i l i t à n o n è u n v a l o r e i n s é , l a s t a b i l i t à è s e f a i q u a l c o s a p e r f a m i g l i a e i m p r e s a e n o n m i s e m b r a q u i c h e l a s i t u a z i o n e s t i a m i g l i o r a n d o , a n z i p e g g i o r a s e m p r e . D o p o 4 a n n i s i a m o a r r i v a t i a l l o z e r o v i r g o l a d e l l a c r e s c i t a , c a l o d e l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e , a u m e n t o d e l l a p o v e r t à a s s o l u t a , g l i s t i p e n d i s a l a r i a l i s i a b b a s s a n o s e m p r e p i ù . L ' u n i c a c o s a c h e s t a n n o p o r t a n d o a c a s a , a c a s a è q u e s t a r i f o r m a d e l l a m a g i s t r a t u r a c h e l o a b b i a m o d e t t o n o n s e r v e a i c i t t a d i n i . E a l l o r a p i ù p o l i t i c a d i c o s ì q u e s t a r i f o r m a n o n p u ò e s s e r e " .