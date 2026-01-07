R o m a , 7 g e n ( A d n k r o n o s ) - " L i b e r t à E g u a l e c h e è s o r t a n e l 1 9 9 9 è s e m p r e s t a t a f a v o r e v o l e a l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e . S i t r a t t a d i u n r e f e r e n d u m i n c u i , p e r d e f i n i z i o n e , n o n c ’ è d i s c i p l i n a d i p a r t i t o n é d i c o a l i z i o n e . N o n è q u i n d i p e r n u l l a s t r a n o c h e u n a p a r t e d e l P d e d e l c e n t r o s i n i s t r a r i a f f e r m i u n p u n t o i n c u i h a s e m p r e c r e d u t o , l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e c o m e c o n s e g u e n z a l o g i c a d e l n u o v o c o d i c e c o l p r o c e s s o a c c u s a t o r i o d i G i u l i a n o V a s s a l l i d i f i n e a n n i ’ 8 0 " . L o d i c e i l c o s t i t u z i o n a l i s t a S t e f a n o C e c c a n t i a ' L i b e r o ' a p r o p o s i t o d e l l ' i n i z i a t i v a d i L i b e r t à E g u a l e s u l r e f e r e n d u m i n p r o g r a m m a l u n e d ì a F i r e n z e c u i p r e n d e r à p a r t e , t r a g l i a l t r i , i l p r e s i d e n t e e m e r i t o d e l l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e A u g u s t o B a r b e r a . " O l t r e a l l a n o s t r a a s s o c i a z i o n e s o n o i m p e g n a t i p e r i l S ì a n c h e d u e p a r t i t i d e l c e n t r o s i n i s t r a , p i c c o l i m a d e n s i d i e l a b o r a z i o n e s u q u e s t a m a t e r i a , P i ù E u r o p a e i l P s i . U n t e r z o p a r t i t o , I t a l i a V i v a , l a s c i a l i b e r t à d i v o t o m a m i s e m b r a d i v e d e r e c h e l a g r a n d e m a g g i o r a n z a d e i s u o i q u a d r i s i a p e r i l S ì - s p i e g a i l v i c e p r e s i d e n t e d i L i b e r t à E g u a l e - . F u o r i d a l c e n t r o s i n i s t r a , m a c o m u n q u e a l l ’ o p p o s i z i o n e , s o n o p e r i l S ì a n c h e A z i o n e e i L i b e r a l d e m o c r r a t i c i . T u t t e f o r z e c h e a l l e P o l i t i c h e s a r a n n o c o n t r a r i e a l c e n t r o d e s t r a , m a c h e a l r e f e r e n d u m v o t a n o c o n c o n v i n z i o n e s u l t e m a s p e c i f i c o , r i s p e t t a n d o i l s i g n i f i c a t o p r o f o n d o d i q u e s t o s t r u m e n t o d i d e m o c r a z i a d i r e t t a " .