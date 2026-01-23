R o m a , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I s o n d a g g i ? R i s p o n d o n o q u e l l i c h e h a n n o g i à u n ' a p p a r t e n e n z a , p e r q u e s t o s o n o s e m p r e i m m o b i l i . R a p p r e s e n t a n o q u e l l i c h e s o n o g i à s c h i e r a t i . A n c h e a l r e f e r e n d u m - i o s o n o c o n v i n t a m e n t e p e r i l S ì - l a d e s t r a , a l d i l à d e i s o n d a g g i c h e d a n n o i l S ì a v a n t i , d e v e s t a r e m o l t o a t t e n t a : i l r i s c h i o d i u n ' a s t e n s i o n e m o l t o a l t a c ' è e a n c h e c h e l a s i n i s t r a l o u s i a f i n i p o l i t i c i , q u i n d i d e v o n o s t a r e a t t e n t i " . L o d i c e C a r l o C a l e n d a a L ' A r i a c h e T i r a s u L a 7 .