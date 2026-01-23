R o m a , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C i h a d e t t o i l m i n i s t r o N o r d i o c h e q u e s t a r i f o r m a n o n t o c c h e r à n e s s u n o d e g l i a t t u a l i p r o b l e m i d e l l a g i u s t i z i a p e r i c i t t a d i n i e g l i i m p r e n d i t o r i . L o d i c o n o l o r o , l o d i c e i l m i n i s t r o , c h e n o n a f f r o n t a n e s s u n o d e i p r o b l e m i d e l l a g i u s t a . I l s o t t o s e g r e t a r i o D e l m a s t r o d i c e d i m e t t e r e i p u b b l i c i m i n i s t e r i s o t t o l ' e s e c u t i v o , i l m i n i s t r o N o r d i o d i c e l a r i f o r m a s e r v e o g g i a n o i e q u a l o r a d o v e s s e r o a n d a r e a g o v e r n a r e , v i r g o l e t t a t o , s e r v i r à a l o r o " . L o d i c e S t e f a n o B o n a c c i n i a R e s t a r t s u R a i 3 .