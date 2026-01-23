R o m a , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a d e c i s i o n e d i M e t a P l a t f o r m s d i r i d u r r e l a v i s i b i l i t à d e l v i d e o d e l p r o f e s s o r A l e s s a n d r o B a r b e r o , n e l q u a l e e s p o n e v a l e r a g i o n i d e l v o t o c o n t r a r i o a l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a , r a p p r e s e n t a u n f a t t o g r a v e c h e n o n p u ò e s s e r e d e r u b r i c a t o a s e m p l i c e e p i s o d i o t e c n i c o . L a l i m i t a z i o n e d e l l a d i f f u s i o n e d e l c o n t e n u t o è a v v e n u t a a s e g u i t o d i u n i n t e r v e n t o d i f a c t - c h e c k i n g e f f e t t u a t o d a O p e n , c h e h a e t i c h e t t a t o i l v i d e o c o m e ' f a l s o ' o ' f u o r v i a n t e ' , d e t e r m i n a n d o u n a p e n a l i z z a z i o n e a l g o r i t m i c a p r o p r i o m e n t r e i l c o n t e n u t o s t a v a c i r c o l a n d o a m p i a m e n t e n e l d i b a t t i t o p u b b l i c o " . C o s ì i s e n a t o r i F r a n c e s c o B o c c i a e A n t o n i o N i c i t a , r i s p e t t i v a m e n t e p r e s i d e n t e e v i c e p r e s i d e n t e d e l g r u p p o P d a l S e n a t o , p r i m i f i r m a t a r i d i u n a i n t e r r o g a z i o n e a l l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o . " Q u i n o n è i n d i s c u s s i o n e l ’ e s i s t e n z a d e l f a c t - c h e c k i n g i n q u a n t o t a l e . I l p u n t o p o l i t i c o e d e m o c r a t i c o è u n a l t r o : c h i d e c i d e , c o n q u a l i c r i t e r i e c o n q u a l i e f f e t t i , q u a n d o u n c o n t e n u t o d i n a t u r a p o l i t i c o - i s t i t u z i o n a l e d e b b a e s s e r e d e c l a s s a t o e r e s o d i f a t t o m e n o v i s i b i l e n e l l o s p a z i o p u b b l i c o d i g i t a l e . S u t e m i c o m p l e s s i c o m e l ’ a s s e t t o c o s t i t u z i o n a l e d e l l a g i u s t i z i a n o n s i è i n p r e s e n z a d i s e m p l i c i d a t i o g g e t t i v i v e r i o f a l s i , m a d i i n t e r p r e t a z i o n i , v a l u t a z i o n i e s c e n a r i . L ’ u s o d i e t i c h e t t e t r a n c h a n t e d i m e c c a n i s m i a u t o m a t i c i d i r i d u z i o n e d e l l a v i s i b i l i t à r i s c h i a d i t r a s f o r m a r s i i n u n a f o r m a d i c e n s u r a i n d i r e t t a , e s e r c i t a t a d a s o g g e t t i p r i v a t i s e n z a u n r e a l e c o n t r a d d i t t o r i o e s e n z a g a r a n z i e t e m p e s t i v e d i r i c o r s o " . " P e r q u e s t o a b b i a m o p r e s e n t a t o u n ’ i n t e r r o g a z i o n e u r g e n t e a l G o v e r n o . N e l l ’ i n t e r r o g a z i o n e , c h i e d i a m o a l g o v e r n o : s e r i t e n g a a c c e t t a b i l e c h e , d u r a n t e u n a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a , u n a p i a t t a f o r m a p r i v a t a p o s s a i n c i d e r e i n m o d o c o s ì r i l e v a n t e s u l l a c i r c o l a z i o n e d i u n ’ o p i n i o n e p o l i t i c a ; s e i n t e n d a v e r i f i c a r e i l r i s p e t t o d e g l i o b b l i g h i d i t r a s p a r e n z a , p r o p o r z i o n a l i t à e m o t i v a z i o n e p r e v i s t i d a l l a n o r m a t i v a e u r o p e a s u i s e r v i z i d i g i t a l i ; q u a l i i n i z i a t i v e c o n c r e t e v o g l i a a s s u m e r e p e r i m p e d i r e c h e l o s p a z i o p u b b l i c o d i g i t a l e s i a r e g o l a t o u n i l a t e r a l m e n t e d a a l g o r i t m i e d e c i s i o n i o p a c h e . O g g i è a c c a d u t o a u n c o n t e n u t o c h e s o s t e n e v a i l N o a l r e f e r e n d u m . D o m a n i p o t r e b b e a c c a d e r e s u q u a l s i a s i t e m a e a q u a l s i a s i p o s i z i o n e . L a d e m o c r a z i a n o n p u ò e s s e r e a f f i d a t a a l l o s t r a p o t e r e d e l l e b i g t e c h n é a m e c c a n i s m i p r i v i d i c o n t r o l l o p u b b l i c o . I l G o v e r n o n o n p u ò v o l t a r s i d a l l ’ a l t r a p a r t e : d i c a c o s a i n t e n d e f a r e , e l o d i c a o r a . A s p e t t i a m o r i s p o s t e c h i a r e ” . ﻿