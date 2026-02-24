R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o p a r l a d i ' f a l l i d i r e a z i o n e ' , m a i l c l i m a i n t o r n o a l r e f e r e n d u m n o n n a s c e d a u n a r e a z i o n e : n a s c e d a u n a p r e c i s a s c e l t a p o l i t i c a . D a m e s i e s p o n e n t i d e l l ’ E s e c u t i v o , d a l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o a i v i c e p r e m i e r , t r a s f o r m a n o s i n g o l i a t t i g i u d i z i a r i i n c a s i p o l i t i c i . È a c c a d u t o a R o g o r e d o , i l g i o r n o d e l l ’ u c c i s i o n e d e l p u s h e r , q u a n d o u n a d e c i s i o n e d o v u t a d e l l ’ a u t o r i t à g i u d i z i a r i a è s t a t a i m m e d i a t a m e n t e p i e g a t a a l l o s c o n t r o p u b b l i c o , p r i m a a n c o r a c h e f o s s e r o c h i a r i t i i f a t t i . È a c c a d u t o i n n u m e r o s e v i c e n d e s u m i s u r e c a u t e l a r i , i n d a g i n i p r e l i m i n a r i , s e n t e n z e c i v i l i e a m m i n i s t r a t i v e , p e r s i n o s u p r o v v e d i m e n t i d e l l a m a g i s t r a t u r a c o n t a b i l e , c h e n u l l a h a n n o a c h e v e d e r e c o n l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e e c h e s o n o s t a t i i n v e c e u t i l i z z a t i p e r a l i m e n t a r e s e m p r e u n a n a r r a z i o n e c o n t r o o g n i m a g i s t r a t u r a " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d e l P d a l S e n a t o , F r a n c e s c o B o c c i a . " Q u a n d o o g n i d e c i s i o n e g i u d i z i a r i a d i v e n t a m a t e r i a d i p o l e m i c a q u o t i d i a n a , è i n e v i t a b i l e - a g g i u n g e - c h e i l c l i m a s i d e t e r i o r i . A q u e s t o s i a g g i u n g e u n a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e i m p o s t a a l P a r l a m e n t o c o n l a c o n s e g n a a l l a m a g g i o r a n z a d i n o n m o d i f i c a r e u n a v i r g o l a e c o n i l p r e c e d e n t e g r a v i s s i m o d e l l ’ A u l a s e n z a m a n d a t o a l r e l a t o r e , f a t t o m a i a v v e n u t o n e l l a s t o r i a r e p u b b l i c a n a . R i d u r r e i l r e f e r e n d u m a u n o s l o g a n t e c n i c o s i g n i f i c a e l u d e r e i l p u n t o : q u i s i d i s c u t e d e l l ’ e q u i l i b r i o t r a i p o t e r i d e l l o S t a t o . S e s i v u o l e d a v v e r o a b b a s s a r e l a t e n s i o n e , i l p r i m o p a s s o è s m e t t e r e d i u s a r e l a m a g i s t r a t u r a c o m e t e r r e n o d i s c o n t r o p e r m a n e n t e e r e s t i t u i r e c e n t r a l i t à a l c o n f r o n t o i s t i t u z i o n a l e n e l m e r i t o . I l s e c o n d o p a s s o è e v i t a r e d a i v e r t i c i d e l l e i s t i t u z i o n i d i f a r e p r o p a g a n d a p e r i l S ì ” .