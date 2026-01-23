R o m a , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N o a l c o n t r o l l o d e l l ’ i n f o r m a z i o n e d a p a r t e d e g l i U s a s u l R e f e r e n d u m : M e t a ( F a c e b o o k e I n s t a g r a m ) h a o s c u r a t o i l v i d e o i n c u i i l p r o f . A l e s s a n d r o B a r b e r o s p i e g a p e r c h é v o t e r à N o a l r e f e r e n d u m s u l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a d i M e l o n i , d e f i n e n d o l o ' i n f o r m a z i o n e f a l s a ' d o p o u n p r e s u n t o f a c t - c h e c k i n g p a g a t o d a l l a s o c i e t à a m e r i c a n a . U n a t t o g r a v i s s i m o : u n a b i g t e c h s t a t u n i t e n s e d e c i d e d i s i l e n z i a r e u n ’ o p i n i o n e p o l i t i c a l e g i t t i m a d i u n o d e i p i ù a u t o r e v o l i i n t e l l e t t u a l i i t a l i a n i s u u n t e m a c e n t r a l e p e r l a n o s t r a d e m o c r a z i a " . C o s ì A v s p r e s e n t a l ’ i n i z i a t i v a s u i s o c i a l d i A v s , d i E u r o p a V e r d e , d i S i n i s t r a I t a l i a n a , s u l l e p a g i n e F a c e b o o k d e i p a r l a m e n t a r i a p a r t i r e d a B o n e l l i e F r a t o i a n n i , c o n c u i d a l l e o r e 1 6 a l l e o r e 1 7 d i o g g i i l v i d e o c e n s u r a t o v e r r à r i t r a s m e s s o . " U n a ' c o i n c i d e n z a ' f i n t r o p p o c o m o d a p e r i l g o v e r n o M e l o n i , u n v e r o e p r o p r i o r e g a l o p o l i t i c o . U n p e r i c o l o p e r l ’ I t a l i a e p e r l a l i b e r a e s p r e s s i o n e d e l l ’ o p i n i o n e , v i s t o c h e M e t a h a g i à d i m o s t r a t o d i s e g n a l a r e e o s c u r a r e c o n t e n u t i s o l t a n t o i n b a s e a l l a p o s i z i o n e p o l i t i c a e n o n a l l a f a l s i t à o v e r i t à d e l l e i n f o r m a z i o n i . P r o p r i o m e n t r e i l N o c r e s c e n e i c o n s e n s i , u n c o l o s s o U s a g u i d a t o d a m i l i a r d a r i s e m p r e p i ù v i c i n i a T r u m p i n t e r v i e n e p e r l i m i t a r e i l d i b a t t i t o p u b b l i c o i t a l i a n o . È l a p r o v a d i u n s i s t e m a d i s o c i a l e b i g t e c h c h e n o n g a r a n t i s c e d e m o c r a z i a e p a r t e c i p a z i o n e . P e r q u e s t o t o c c a a n o i r o m p e r e l a c e n s u r a : C o n d i v i d i a m o i l v i d e o , f a c c i a m o l o g i r a r e o v u n q u e , p a r l i a m o n e . E A l r e f e r e n d u m c o s t i t u z i o n a l e , v o t i a m o N o " .