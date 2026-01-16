R o m a , 1 6 g e n ( A d n k r o n o s ) - " C o m e a d o g n i e l e z i o n e s i r i p r e s e n t a i l t e m a d i g a r a n t i r e i l v o t o a n c h e a c h i è d o m i c i l i a t o f u o r i d a l c o m u n e d i r e s i d e n z a . E s i r i p r e s e n t a p e r c h é i l g o v e r n o n o n h a r i s o l t o i l p r o b l e m a d e l v o t o p e r i f u o r i s e d e , c i o è c i t t a d i n i c h e p e r m o t i v i d i l a v o r o , s t u d i o o d i s a l u t e v i v o n o i n u n c o m u n e d i v e r s o d a q u e l l o d i r e s i d e n z a " . L o d i c e i l c a p o g r u p p o d e l l ’ A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a P e p p e D e C r i s t o f a r o , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o M i s t o d i p a l a z z o M a d a m a . " A p o c h i m e s i d a l v o t o r e f e r e n d a r i o , e d o p o i d u e m e c c a n i s m i d i v e r s i a d o t t a t i r e c e n t e m e n t e d a l g o v e r n o M e l o n i , a l l e e u r o p e e è s t a t o p e r m e s s o i l v o t o a i s o l i s t u d e n t i m e n t r e p e r i r e f e r e n d u m s u l a v o r o e c i t t a d i n a n z a l a p o s s i b i l i t à è s t a t a d a t a a t u t t i i f u o r i s e d e , s t u d e n t i , l a v o r a t o r i e a l l e p e r s o n e s o t t o p o s t e a c u r e m e d i c h e i n u n a l t r o c o m u n e , a d o g g i p e r i l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a n o n è s t a t o f a t t o n u l l a p e r r i s o l v e r e q u e s t a q u e s t i o n e c h e a t t i e n e a l l a d e m o c r a z i a e a l l a p a r t e c i p a z i o n e " , p r o s e g u e . " V o t a r e è u n d i r i t t o c o s t i t u z i o n a l e e d o v r e b b e e s s e r e c o m p i t o d e l g o v e r n o p e r m e t t e r e l a p i ù a m p i a p a r t e c i p a z i o n e p o p o l a r e p o s s i b i l e . E ’ n e c e s s a r i o a p p r o v a r e u n p r o v v e d i m e n t o s t r u t t u r a l e p e r p e r m e t t e r e i l v o t o d e i f u o r i s e d e , s i a a i p r o s s i m i r e f e r e n d u m c h e a t u t t e l e c o n s u l t a z i o n i e l e t t o r a l i f u t u r e . I n S e n a t o è f e r m a l a l e g g e d e l e g a a l g o v e r n o e d è s t a t a d e p o s i t a t a l a p r o p o s t a d i l e g g e d i i n i z i a t i v a p o p o l a r e p r o m o s s a d a T h e g o o d l o b b y I t a l i a , W i l l m e d i a e l a R e t e v o t o f u o r i s e d e . S i p a r t a d a l ì , a n c h e p e r c h é s i a m o r i m a s t i u n o d e i p o c h i s s i m i p a e s i d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a , i n s i e m e a M a l t a e a C i p r o , a n o n g a r a n t i r e q u e s t a p o s s i b i l i t à " , c o n c l u d e D e C r i s t o f a r o .