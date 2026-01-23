R o m a , 2 3 g e n ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i i l P a r t i t o d e m o c r a t i c o h a p r e s e n t a t o u n ’ i n t e r r o g a z i o n e p a r l a m e n t a r e p e r f a r e l u c e e c o n t e s t a r e c o n f o r z a l a d e c i s i o n e d i M e t a d i ‘ c e n s u r a r e e p e n a l i z z a r e l a d i f f u s i o n e d i u n v i d e o d e l p r o f e s s o r A l e s s a n d r o B a r b e r o s u l d i b a t t i t o p u b b l i c o r e l a t i v o a l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a ’ " . L o r e n d e n o t o i l P d . L ’ i n i z i a t i v a è s t a t a p r o m o s s a d a l l a p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i C h i a r a B r a g a e d a l l a r e s p o n s a b i l e G i u s t i z i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o D e b o r a S e r r a c c h i a n i , c o n u n ’ i n t e r r o g a z i o n e a r i s p o s t a s c r i t t a r i v o l t a a l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i e a l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l m a d e i n I t a l y p e r c h i a r i r e u n a " v i c e n d a c h e s o l l e v a g r a v i i n t e r r o g a t i v i s u l r i s p e t t o d e l p l u r a l i s m o i n f o r m a t i v o e d e l l a l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e " . N e l l ’ i n t e r r o g a z i o n e s i c h i e d e t e s t u a l m e n t e “ s e i l G o v e r n o s i a a c o n o s c e n z a d e i f a t t i d e s c r i t t i e s e r i t e n g a c o m p a t i b i l e c o n i l c o r r e t t o s v o l g i m e n t o d e l d i b a t t i t o d e m o c r a t i c o e r e f e r e n d a r i o l ’ e q u i p a r a z i o n e d i a n a l i s i e i n t e r p r e t a z i o n i p o l i t i c h e a c o n t e n u t i d i d i s i n f o r m a z i o n e o g g e t t i v a d a p a r t e d i p i a t t a f o r m e p r i v a t e ; q u a l i i n i z i a t i v e d i c o m p e t e n z a i l G o v e r n o i n t e n d a a s s u m e r e p e r g a r a n t i r e t r a s p a r e n z a , c r i t e r i n o n d i s c r e z i o n a l i e i l r i s p e t t o d e l p l u r a l i s m o i n f o r m a t i v o n e l l e a t t i v i t à d i m o d e r a z i o n e e f a c t - c h e c k i n g o p e r a t e d a l l e p i a t t a f o r m e d i g i t a l i , i n p a r t i c o l a r e i n o c c a s i o n e d i c o n s u l t a z i o n i r e f e r e n d a r i e e p a s s a g g i d e m o c r a t i c i r i l e v a n t i ” . ( A d n k r o n o s ) - D e b o r a S e r r a c c h i a n i s o t t o l i n e a i n o l t r e c h e , a s e g u i t o d i q u e s t a i n t e r r o g a z i o n e , " i l P a r t i t o d e m o c r a t i c o s c r i v e r à u n a l e t t e r a a n c h e a l l a A G C o m e a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a p e r f a r e l u c e e c h i a r i r e u n a v i c e n d a c h e c o n s i d e r i a m o d i e n o r m e g r a v i t à , c h e c o m p r o m e t t e l a l i b e r t à d i o p i n i o n e n e l n o s t r o P a e s e ” .