Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Anche alla Camera dei deputati il Partito democratico ha presentato uninterrogazione parlamentare per fare luce e contestare con forza la decisione di Meta di censurare e penalizzare la diffusione di un video del professor Alessandro Barbero sul dibattito pubblico relativo al referendum sulla giustizia". Lo rende noto il Pd. Liniziativa è stata promossa dalla presidente dei deputati Chiara Braga e dalla responsabile Giustizia del Partito democratico Debora Serracchiani, con uninterrogazione a risposta scritta rivolta alla presidente del Consiglio dei ministri e al ministro delle Imprese e del made in Italy per chiarire una "vicenda che solleva gravi interrogativi sul rispetto del pluralismo informativo e della libertà di espressione". Nellinterrogazione si chiede testualmente se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti e se ritenga compatibile con il corretto svolgimento del dibattito democratico e referendario lequiparazione di analisi e interpretazioni politiche a contenuti di disinformazione oggettiva da parte di piattaforme private;quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per garantire trasparenza, criteri non discrezionali e il rispetto del pluralismo informativo nelle attività di moderazione e fact-checking operate dalle piattaforme digitali, in particolare in occasione di consultazioni referendarie e passaggi democratici rilevanti. (Adnkronos) - Debora Serracchiani sottolinea inoltre che, a seguito di questa interrogazione, "il Partito democratico scriverà una lettera anche alla AGCom e alla Commissione europea per fare luce e chiarire una vicenda che consideriamo di enorme gravità, che compromette la libertà di opinione nel nostro Paese.