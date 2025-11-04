R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - N é p i ù r i c c h i n é p i ù p o v e r i . I r e d d i t i d e i l e a d e r d e l l ' o p p o s i z i o n e n e l 2 0 2 4 r i m a n g o n o p r e s s a p p o c o g l i s t e s s i d e l 2 0 2 3 , p e r l o m e n o p e r E l l y S c h l e i n , A n g e l o B o n e l l i , N i c o l a F r a t o i a n n i e C a r l o C a l e n d a , g l i u n i c i , a l m o m e n t o , c h e h a n n o r e s o d i s p o n i b i l e l a l o r o d i c h i a r a z i o n e s u l s i t o d i C a m e r a e S e n a t o . L a s e g r e t a r i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o d i c h i a r a l a s t e s s a c i f r a , i n t e r a m e n t e p r o v e n i e n t e d a l l a s u a f u n z i o n e d i d e p u t a t a , d i 9 8 . 4 7 1 e u r o . U n p o ' p i ù b a s s o l ' i m p o n i b i l e d i F r a t o i a n n i c h e , c o m e l ' a n n o p r e c e d e n t e , s i f e r m a a 9 3 . 3 0 6 e u r o . È p i ù a l t o , i n v e c e , q u e l l o d e l c o l l e g a d i p a r t i t o B o n e l l i , c h e a r r i v a a 1 0 1 . 8 1 1 e u r o , c o m e n e l 2 0 2 3 . C a m b i a d i p o c o p i ù d i m i l l e e u r o l ' i m p o n i b i l e d e l s e n a t o r e e l e a d e r d i A z i o n e C a l e n d a , c h e d i c h i a r a u n t o t a l e d i 1 2 1 . 7 9 9 e u r o d i i m p o n i b i l e , d i c u i 2 2 . 5 8 6 p r o v e n g o n o d a a l t r i r e d d i t i .