R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C ' è u n a l l a r m e d e m o c r a t i c o ? N o . A n z i m i p a r e c h e g l i s p a z i d i l i b e r t à d i s t i a n o a l l a r g a n d o , a n c h e i n R a i e n e l m o n d o d e l l a c u l t u r a s i s o n o a g g i u n t i s p a z i . E ' e s a t t a m e n t e l ' o p p o s t o . O g g i i n I t a l i a s i r e s p i r a a r i a d i l i b e r t à , s u p e r i o r e a d a l t r i m o m e n t i d e l l a s t o r i a i t a l i a n a " . L o d i c e i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a , a D r i t t o e R o v e s c i o s u R e t e 4 .