R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i , o r g a n i s m o p r e p o s t o a u n r u o l o d i g r a n d e r i l i e v o p e r l a t u t e l a e g a r a n z i a d e l l a l i b e r t à d i i n f o r m a z i o n e r i c o n o s c i u t a d a l l a n o s t r a C a r t a c o s t i t u z i o n a l e , è b l o c c a t a . Q u e s t a m a g g i o r a n z a c o n t i n u a a d i s e r t a r e l e c o n v o c a z i o n i s e t t i m a n a l i , i m p e d e n d o i l d e c o r s o o r d i n a r i o d e l l a c o m m i s s i o n e " . L o d e n u n c i a i n A u l a i l d e p u t a t o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o V i n i c i o P e l u f f o , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i . “ È u n a s i t u a z i o n e i n d e c o r o s a – d e n u n c i a l ’ e s p o n e n t e d e m - c h e h a d u e g r a v i c o n s e g u e n z e . L a p r i m a : i n q u e s t o m o m e n t o i c i t t a d i n i n o n v e d o n o g a r a n t i t o i l p r o p r i o d i r i t t o a e s s e r e l i b e r a m e n t e i n f o r m a t i e a d a v e r e u n ' i n f o r m a z i o n e d i q u a l i t à . S i a m o n e l p i e n o d i u n a c a m p a g n a e l e t t o r a l e s u u n r e f e r e n d u m c o s t i t u z i o n a l e e l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a n o n p u ò e s e r c i t a r e i l p r o p r i o r u o l o d i g a r a n z i a . I l s e c o n d o a s p e t t o r i g u a r d a l a q u a l i t à d e l s e r v i z i o p u b b l i c o , c h e è l e t t e r a l m e n t e d e c a d u t a . L o h a n n o n o t a t o t u t t i i c i t t a d i n i : b a s t a f a r e z a p p i n g p e r r e n d e r s e n e c o n t o . S i t u a z i o n i p a r a d o s s a l i c o m e i l c o m m e n t o i m b a r a z z a n t e e s c o n c l u s i o n a t o d e l l a c e r i m o n i a d i a p e r t u r a d e l l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i , s e g u i t a d a m i l i a r d i d i p e r s o n e n e l m o n d o , c o n e l e m e n t i p e r s i n o o f f e n s i v i , s o n o i l r i s u l t a t o d e l p u g n o d i f e r r o d e l c o n t r o l l o p o l i t i c o d i q u e s t a m a g g i o r a n z a s u l l a R a i ” . « I p r e s i d e n t i d e i g r u p p i d i C a m e r a e S e n a t o d e l l ' o p p o s i z i o n e h a n n o c h i e s t o u n i n c o n t r o f o r m a l e a i p r e s i d e n t i d e l l e C a m e r e p e r s b l o c c a r e q u e s t a s i t u a z i o n e . S e l a m a g g i o r a n z a n o n h a i n t e n z i o n e d i c o r r i s p o n d e r e a l p r o p r i o p r e c i p u o d o v e r e i s t i t u z i o n a l e , c h i e d i a m o a l p r e s i d e n t e F o n t a n a d i i n t e r v e n i r e a f f i n c h é l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R A I p o s s a f i n a l m e n t e s v o l g e r e f i n o i n f o n d o i l p r o p r i o r u o l o a t u t e l a d e i c i t t a d i n i e d e l l a d e m o c r a z i a ” , c o n c l u d e P e l u f f o .