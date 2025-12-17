R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I c o m p o n e n t i d e l l a C o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o h a n n o p r e s e n t a t o u n ’ i n t e r r o g a z i o n e a l P r e s i d e n t e e a l l ’ A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d e l l a R a i p e r f a r e l u c e s u u n a r e c e n t e a s s u n z i o n e s e g n a l a t a d a l l a s t a m p a . “ S e c o n d o a l c u n i a r t i c o l i - s o t t o l i n e a n o i d e m o c r a t i c i - l a n o m i n a r i g u a r d e r e b b e p e r s o n e v i c i n e a l l a f a m i g l i a d e l P r e s i d e n t e f a c e n t e f u n z i o n e . I l s e r v i z i o p u b b l i c o d e v e g a r a n t i r e s e l e z i o n i b a s a t e s o l o s u c o m p e t e n z e e c u r r i c u l a , r i s p e t t a n d o t r a s p a r e n z a , i m p a r z i a l i t à e m e r i t o c r a z i a . Q u a l s i a s i p e r c e z i o n e d i f a v o r i t i s m i r i s c h i a d i d a n n e g g i a r e l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i " . " S t a n d o a l l e n o t i z i e e m e r s e - a g g i u n g o n o i p a r l a m e n t a r i - i l P r e s i d e n t e f a c e n t e f u n z i o n i a v r e b b e s e g u i t o c o n p a r t i c o l a r e i n t e r e s s e l a p r o c e d u r a d i s e l e z i o n e d i R a i p u b b l i c i t à p e r u n a p e r s o n a a l u i v i c i n a p e r l e g a m i f a m i l i a r i . C i r c o s t a n z e c h e , s e c o n f e r m a t e , r i c h i e d o n o c h i a r i m e n t i p r e c i s i . C o n q u e s t a i n t e r r o g a z i o n e , “ i l P d c h i e d e a l l a R a i d i s p i e g a r e i c r i t e r i a d o t t a t i e e v e n t u a l i i n t e r v e n t i d i r e t t i d e i v e r t i c i a z i e n d a l i . L a t r a s p a r e n z a n o n è u n o b b l i g o f o r m a l e , m a u n d o v e r e v e r s o i c i t t a d i n i c h e f i n a n z i a n o i l s e r v i z i o p u b b l i c o ” .