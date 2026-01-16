R o m a , 1 6 g e n ( A d n k r o n o s ) - " L a p a r a l i s i d e l l a v i g i l a n z a n o n p u ò c o n t i n u a r e : è i n v e r o e p r o p r i o v u l n u s a l l a d e m o c r a z i a . E n o n p u ò e s s e r e s o l o u n p r o b l e m a d e l l e o p p o s i z i o n i c h e d a t e m p o d e n u n c i a n o l ’ u t i l i z z o d e l l a R a i p e r l a p r o p a g a n d a d i g o v e r n o e s i b a t t o n o p e r u n s e r v i z i o p u b b l i c o p l u r a l i s t a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a . " C i r i v o l g i a m o a i p r e s i d e n t i d i C a m e r a e S e n a t o p e r c h é s o n o i n g i o c o s t r u m e n t i d e l c o n f r o n t o d e m o c r a t i c o e s i u s a i l s e r v i z i o p u b b l i c o c h e a p p a r t i e n e a t u t t i s o l o p e r i n t e r e s s i d i p a r t e . T u t t a a g g r a v a t o d a l l ’ a v v i c i n a r s i d i a p p u n t a m e n t i e l e t t o r a l i c h e i n c i d o n o p r o f o n d a m e n t e s u l n o s t r o s i s t e m a - p r o s e g u e B r a g a - . È u n a p p e l l o c h e n o n p o s s o n o n o n a c c o g l i e r e n e l l ’ i n t e r e s s e d i t u t t i i c i t t a d i n i : è u n c a s o s e n z a p r e c e d e n t i c h e u n ’ a z i e n d a p u b b l i c a d i t a l e r i l e v a n z a n o n a b b i a u n a g u i d a s o l i d a e r i c o n o s c i u t a e l a c o m m i s s i o n e d i v i g i l a n z a n o n p o s s a s v o l g e r e l a f u n z i o n e d i v e r i f i c a " .