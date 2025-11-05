P a l e r m o , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S v o l t a n e l l e i n d a g i n i s u l l ' o m i c i d i o d i G i u s e p p e O t t a v i a n o , l ' u o m o t r o v a t o m o r t o n e l l a s u a c a s a a S c i c l i , n e l R a g u s a n o , i l 1 2 m a g g i o d e l 2 0 2 4 . N e l l e p r i m e o r e d i s t a m a n i i c a r a b i n i e r i d e l C o m a n d o p r o v i n c i a l e d i R a g u s a , a l t e r m i n e d i u n a c o m p l e s s a i n d a g i n e c o o r d i n a t a d a l l a P r o c u r a , h a n n o a r r e s t a t o u n a p e r s o n a . O t t a v i a n o e r a s t a t o t r o v a t o c a d a v e r e , a l l ’ i n t e r n o d e l l a s u a a b i t a z i o n e , d a f a m i l i a r i e a m i c i , p r e o c c u p a t i p e r c h é d a m o l t e o r e n o n d a v a p i ù n o t i z i e d i s é e n o n r i s p o n d e v a a l t e l e f o n o . L ’ a t t i v i t à i n v e s t i g a t i v a , p r o t r a t t a s i i n i n t e r r o t t a m e n t e c o n i n d a g i n i s c i e n t i f i c h e e d i t i p o t r a d i z i o n a l e p e r o l t r e u n a n n o , h a p e r m e s s o d i r i c o s t r u i r e c o m e e c o n c h i l a v i t t i m a a v e s s e t r a s c o r s o l e s u e u l t i m e o r e d i v i t a e d i i n d i v i d u a r e m o v e n t e e a u t o r e d e l d e l i t t o . I p a r t i c o l a r i v e r r a n n o r e s i n o t i d u r a n t e u n a c o n f e r e n z a s t a m p a c h e s i t e r r à a l l e 1 0 . 3 0 a l P a l a z z o d i g i u s t i z i a , a l l a p r e s e n z a d e l p r o c u r a t o r e d i R a g u s a .