R o m a , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l R e s p o n s i b l e R e s e a r c h H o s p i t a l d i C a m p o b a s s o c o m p i e u n p a s s o d e c i s i v o v e r s o l a ' r a d i o t e r a p i a 4 . 0 ' . N e l l e g i o r n a t e d e l 2 2 e 2 3 g e n n a i o s i è s v o l t o i n o s p e d a l e u n i n c o n t r o t e c n i c o - s c i e n t i f i c o c o n i f i s i c i d e l g r u p p o i n t e r n a z i o n a l e c i n e s e d e l l ' a z i e n d a a m e r i c a n a M a n t e i a , d e d i c a t o a l l ' i m p l e m e n t a z i o n e e a l l o s v i l u p p o c l i n i c o d i M o z i , p i a t t a f o r m a d i p i a n i f i c a z i o n e d e l t r a t t a m e n t o r a d i o t e r a p i c o b a s a t a s u i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , p r o g e t t a t a p e r r e n d e r e c o n c r e t a m e n t e a p p l i c a b i l e , n e l l a p r a t i c a q u o t i d i a n a , l a r a d i o t e r a p i a a d a t t a t i v a . L ' i n i z i a t i v a - i n f o r m a u n a n o t a - s e g n a u n a s v o l t a e p o c a l e p e r l ' i n n o v a z i o n e o n c o l o g i c a i n I t a l i a e i n E u r o p a : M a n t e i a h a i n d i v i d u a t o i l R e s p o n s i b l e R e s e a r c h H o s p i t a l c o m e c e n t r o d i r i f e r i m e n t o e u r o p e o p e r l o s v i l u p p o e l ' i n t r o d u z i o n e n e l l a p r a t i c a c l i n i c a d e l s i s t e m a M o z i , d i s t r i b u i t o i n I t a l i a d a T e m a S i n e r g i e e s v i l u p p a t o n e l l ' a m b i t o d i u n p r o g e t t o i n t e r n a z i o n a l e g u i d a t o d a l f i s i c o A l l e n L i d e l M e d i c a l C o l l e g e W i s c o n s i n , U s a . L a r a d i o t e r a p i a o n c o l o g i c a è u n o d e i p i l a s t r i d e l l a c u r a d e i t u m o r i s o l i d i e l a s u a e f f i c a c i a d i p e n d e d a l l a c a p a c i t à d i c o l p i r e i l b e r s a g l i o t u m o r a l e r i s p a r m i a n d o i t e s s u t i s a n i c i r c o s t a n t i . O g g i l ' I a s t a t r a s f o r m a n d o i n p r o f o n d i t à t u t t e l e f a s i d e l p r o c e s s o r a d i o t e r a p i c o . I l p a s s a g g i o p i ù s i g n i f i c a t i v o r i g u a r d a l ' i m p l e m e n t a z i o n e d e l l a r a d i o t e r a p i a a d a t t a t i v a ( A r t ) : u n a p p r o c c i o e v o l u t o c h e c o n s e n t e d i a d a t t a r e i l p i a n o d i t r a t t a m e n t o s e d u t a d o p o s e d u t a i n b a s e a l l e v a r i a z i o n i a n a t o m i c h e d e l p a z i e n t e l u n g o i l p e r c o r s o t e r a p e u t i c o , o t t i m i z z a n d o l ' e f f i c a c i a e m i n i m i z z a n d o g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i . E ' u n c a m b i o d i p a r a d i g m a : n o n p i ù s o l t a n t o ' p i a n i f i c a r e m e g l i o ' , m a r e n d e r e i l t r a t t a m e n t o r e a l m e n t e d i n a m i c o , c o n u n l i v e l l o d i p e r s o n a l i z z a z i o n e f i n o a p o c h i a n n i f a d i f f i c i l m e n t e r e a l i z z a b i l e s u l a r g a s c a l a . I n q u e s t o s c e n a r i o i l c e n t r o m o l i s a n o - d o v e d a a n n i s o n o i m p i e g a t e t e c n i c h e a v a n z a t e c o m e I m r t , V m a t , I g r t e r a d i o c h i r u r g i a - a v v i a o r a u n a s p e r i m e n t a z i o n e c h e p u n t a a l i b e r a r e " i l m a s s i m o p o t e n z i a l e " d e l l ' i n n o v a z i o n e , f a c e n d o e v o l v e r e u l t e r i o r m e n t e p r e c i s i o n e e a d a t t a b i l i t à d e l l e c u r e . L ' A r t - s i l e g g e n e l l a n o t a - p u ò e s s e r e s o s t e n u t a d a n u o v e p i a t t a f o r m e h a r d w a r e d e d i c a t e , m a u n a d e l l e s t r a d e p i ù p r o m e t t e n t i è q u e l l a c h e s p o s t a l a f a t t i b i l i t à d e l l ' a d a p t i v e s u l s o f t w a r e , g r a z i e a d a l g o r i t m i d i I a i n g r a d o d i s u p p o r t a r e s e g m e n t a z i o n e e p i a n i f i c a z i o n e i n m o d o r a p i d o e o t t i m a l e . Q u e s t o c o n s e n t e d i i m p l e m e n t a r e l a m e t o d o l o g i a a n c h e u t i l i z z a n d o a c c e l e r a t o r i c o n v e n z i o n a l i n o n d e d i c a t i , r i d u c e n d o b a r r i e r e t e c n o l o g i c h e e a c c e l e r a n d o l ' a p p l i c a z i o n e c l i n i c a . E ' p r o p r i o l a t r a i e t t o r i a p e r s e g u i t a d a M a n t e i a c h e h a i n d i v i d u a t o l ' U o s d d i F i s i c a m e d i c a e s a n i t a r i a e l ' U o c d i R a d i o t e r a p i a o n c o l o g i c a d e l R e s p o n s i b l e R e s e a r c h H o s p i t a l c o m e r i f e r i m e n t o e u r o p e o p e r l o s v i l u p p o , l ' i m p l e m e n t a z i o n e e l ' i n t r o d u z i o n e n e l l a p r a t i c a c l i n i c a d e l s i s t e m a M o z i . L ' o b i e t t i v o d e l p e r c o r s o è c o n t r i b u i r e a s v i l u p p a r e u n n u o v o s i s t e m a d i p i a n i f i c a z i o n e d e i t r a t t a m e n t i r a d i o t e r a p i c i a d a t t a t i v i s e n z a m o d i f i c h e a g l i a c c e l e r a t o r i l i n e a r i g i à i n d o t a z i o n e . I l R e s p o n s i b l e R e s e a r c h H o s p i t a l r i f e r i s c e c h e " s t a l a v o r a n d o a l l ' i m p o s t a z i o n e d i u n p r o t o c o l l o t e r a p e u t i c o p e r t r a t t a m e n t i i p o f r a z i o n a t i d e l t u m o r e d e l l a p r o s t a t a m e d i a n t e t e c n i c a s t e r e o t a s s i c a e x t r a c r a n i c a a d a t t a t i v a , c o n s u c c e s s i v a e s t e n s i o n e a d a l t r i d i s t r e t t i a n a t o m i c i , i n c l u s i t e s t a - c o l l o e t u m o r i g i n e c o l o g i c i " . I n p r o s p e t t i v a , u n u l t e r i o r e o b i e t t i v o è c o n i u g a r e r a d i o t e r a p i a a d a t t a t i v a e r a d i o m i c a , d i s c i p l i n a c a p a c e d i e s t r a r r e i n f o r m a z i o n i a v a n z a t e d a l l e i m m a g i n i r a d i o l o g i c h e e , g r a z i e a l l ' a n a l i s i r a d i o m i c a e a l l ' I a , i n d i v i d u a r e e q u a n t i f i c a r e c a r a t t e r i s t i c h e t u m o r a l i n o n i m m e d i a t a m e n t e v i s i b i l i , a p r e n d o a l l a p r e d i z i o n e d e l l a r i s p o s t a e a l l a p e r s o n a l i z z a z i o n e d e i t r a t t a m e n t i ( i n t e n s i f i c a n d o o d e - i n t e n s i f i c a n d o q u a n d o n e c e s s a r i o ) . L ' i n t e g r a z i o n e d e l l ' I a i n r a d i o t e r a p i a i n c l u d e a n c h e a m b i t i c o m e m o d e l l i p r e d i t t i v i d i p r o g n o s i e t o s s i c i t à , s u p p o r t o a l l e d e c i s i o n i c l i n i c h e e m o n i t o r a g g i o p r e d i t t i v o d e l l a d o s e e d e l l e m a c c h i n e : l ' i n n o v a z i o n e - s i r i c o r d a - n o n s o s t i t u i s c e i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i , m a n e p o t e n z i a c a p a c i t à d e c i s i o n a l i e s i c u r e z z a d e l p r o c e s s o d i c u r a . " L ' e s p e r i e n z a m a t u r a t a d a l R e s p o n s i b l e R e s e a r c h H o s p i t a l c o s t i t u i s c e u n e s e m p i o e m b l e m a t i c o d i c o m e l ' i n t e g r a z i o n e s i n e r g i c a t r a f i s i c a m e d i c a , i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e o n c o l o g i a p o s s a d e l i n e a r e n u o v e t r a i e t t o r i e p e r i l f u t u r o d e l l a t e r a p i a o n c o l o g i c a - a f f e r m a S a v i n o C i l l a , d i r e t t o r e U o s d d i F i s i c a m e d i c a d e l R e s p o n s i b l e R e s e a r c h H o s p i t a l - Q u e s t o m o d e l l o d i c o l l a b o r a z i o n e i n t e r d i s c i p l i n a r e c o n s e n t e d i a f f r o n t a r e l a c o m p l e s s i t à d e l t r a t t a m e n t o r a d i o t e r a p i c o a t t r a v e r s o u n a p p r o c c i o i n t e g r a t o i n c u i i l p a t r i m o n i o d e l l a f i s i c a s i c o m b i n a c o n l e c a p a c i t à c o m p u t a z i o n a l i a v a n z a t e d e l l ' I a e c o n i l s a p e r e c l i n i c o e b i o l o g i c o d e l l ' o n c o l o g i a . L a n o s t r a s f i d a r i s i e d e n e l m a n t e n e r e u n e q u i l i b r i o d i n a m i c o e v i r t u o s o t r a l a p o t e n z a p r e d i t t i v a e a n a l i t i c a d e i s i s t e m i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e l ' e s p e r i e n z a c l i n i c a c o n s o l i d a t a , f r u t t o d i d u e d e c e n n i d i r i c e r c a e p r a t i c a m e d i c a i n M o l i s e . Q u e s t o a p p r o c c i o i n t e g r a t o s i c o n f i g u r a c o m e u n e l e m e n t o c h i a v e p e r i l m i g l i o r a m e n t o d e l l e s t r a t e g i e d i a g n o s t i c h e e p r o g n o s t i c h e , n o n c h é p e r l o s v i l u p p o d i t e r a p i e o n c o l o g i c h e s e m p r e p i ù m i r a t e , p e r s o n a l i z z a t e e d e f f i c a c i " . L ' i m p l e m e n t a z i o n e d e l l ' I a i n r a d i o t e r a p i a " a p r e u n o r i z z o n t e c l i n i c o i n c u i i p r o t o c o l l i d i t r a t t a m e n t o e v o l v o n o d a m o d e l l i r i g i d a m e n t e s t a n d a r d i z z a t i a s i s t e m i a d a t t i v i , c a p a c i d i m o d i f i c a r s i n e l t e m p o s u l l a b a s e d e l l ' e v o l u z i o n e a n a t o m i c a e c l i n i c a d e l p a z i e n t e - a g g i u n g e F r a n c e s c o D e o d a t o , d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o S e r v i z i e l a b o r a t o r i e d e l l ' U o c d i R a d i o t e r a p i a o n c o l o g i c a M o l i s e A r t - Q u e s t o a p p r o c c i o c o n s e n t e u n a g g i o r n a m e n t o c o n t i n u o d e l l e s t r a t e g i e t e r a p e u t i c h e , c o n i u g a n d o f l e s s i b i l i t à c l i n i c a , s i c u r e z z a e r i p r o d u c i b i l i t à . S u l p i a n o d e l l a p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l l e c u r e , l ' I a p e r m e t t e d i s u p e r a r e i l c o n c e t t o d i ' p a z i e n t e m e d i o ' , s u p p o r t a n d o d e c i s i o n i t e r a p e u t i c h e s e m p r e p i ù c a l i b r a t e s u l p r o f i l o i n d i v i d u a l e d i r i s c h i o , r i s p o s t a e t o l l e r a n z a a l t r a t t a m e n t o . I n q u e s t o s c e n a r i o , i p r o t o c o l l i d i v e n t a n o s t r u m e n t i e v o l u t i v i e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s i c o n f i g u r a c o m e u n a b i l i t a t o r e s t r a t e g i c o d i q u a l i t à , a p p r o p r i a t e z z a e s o s t e n i b i l i t à d e l l e c u r e o n c o l o g i c h e " . " L ' i n t e g r a z i o n e d i s t r u m e n t i a v a n z a t i d i I a c o n s e n t e u n a p i a n i f i c a z i o n e r a d i o t e r a p i c a s e m p r e p i ù p e r s o n a l i z z a t a - s o t t o l i n e a G a b r i e l l a M a c c h i a , r e s p o n s a b i l e U o s R a d i o t e r a p i a p e r f a s c i e s t e r n i d e l R e s p o n s i b l e R e s e a r c h H o s p i t a l - I n p r a t i c a s u p p o r t a l a d e f i n i z i o n e d e i v o l u m i b e r s a g l i o e d e g l i o r g a n i a r i s c h i o , l ' o t t i m i z z a z i o n e d e i p i a n i e i l c o n t r o l l o d i q u a l i t à , r i d u c e n d o l a v a r i a b i l i t à i n t e r - o p e r a t o r e e i t e m p i d i p i a n i f i c a z i o n e , c o n p e r c o r s i d i c u r a p i ù e f f i c i e n t i , s i c u r i e s o s t e n i b i l i . I n g i n e c o l o g i a o n c o l o g i c a - i l l u s t r a - l ' I a s i a p p l i c a a l l a g e s t i o n e d i s c e n a r i a d a l t a c o m p l e s s i t à a n a t o m i c a , c o m e i t r a t t a m e n t i p e l v i c i e l ' i n t e g r a z i o n e c o n l a b r a c h i t e r a p i a , f a c i l i t a n d o a p p r o c c i a d a t t i v i e u n a m i g l i o r e i n t e g r a z i o n e t r a i m a g i n g e t r a t t a m e n t o . I n s e n o l o g i a f a v o r i s c e u n a p i a n i f i c a z i o n e p i ù r i p r o d u c i b i l e d e i v o l u m i m a m m a r i e l i n f o n o d a l i , i l r i s p a r m i o d e g l i o r g a n i s a n i e l ' i m p l e m e n t a z i o n e s i c u r a d i p r o t o c o l l i i p o f r a z i o n a t i . L ' e s p e r i e n z a m a t u r a t a i n a m b i t i c o m p l e s s i c o n s e n t e d i e s t e n d e r e q u e s t e t e c n o l o g i e a d i v e r s i d i s t r e t t i a n a t o m i c i , p r o m u o v e n d o u n a r a d i o t e r a p i a s e m p r e p i ù i n t e g r a t a , a d a t t i v a e c e n t r a t a s u l p a z i e n t e " . " L ' i n t r o d u z i o n e d i t e c n o l o g i e b a s a t e s u l l ' I a - o s s e r v a G i o v a n n i G u g l i e l m u c c i , d i r e t t o r e s a n i t a r i o d e l R e s p o n s i b l e R e s e a r c h H o s p i t a l - r i c h i e d e n o n s o l o i n n o v a z i o n e s c i e n t i f i c a , m a a n c h e u n s o l i d o g o v e r n o c l i n i c o c h e m e t t e a l c e n t r o s i c u r e z z a , q u a l i t à e a p p r o p r i a t e z z a d e l l e c u r e . L ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , p e r e s s e r e s o s t e n i b i l e , d e v e e s s e r e a c c o m p a g n a t a d a p r o c e s s i o r g a n i z z a t i v i c h i a r i e c o n t r o l l a b i l i e d a u n a f o r t e i n t e g r a z i o n e m u l t i d i s c i p l i n a r e : q u e s t o p r o g e t t o r i s p o n d e p i e n a m e n t e a t a l i r e q u i s i t i . E ' q u e s t o l ' a p p r o c c i o n e c e s s a r i o p e r t r a s f o r m a r e l ' i n n o v a z i o n e i n u n r e a l e b e n e f i c i o p e r i p a z i e n t i e p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o " . " E s s e r e s t a t i i n d i v i d u a t i c o m e c e n t r o e u r o p e o d i r i f e r i m e n t o p e r l a s p e r i m e n t a z i o n e d i u n a t e c n o l o g i a c o s ì a v a n z a t a è u n r i c o n o s c i m e n t o i m p o r t a n t e e , i n s i e m e , u n a r e s p o n s a b i l i t à v e r s o i p a z i e n t i e v e r s o i l t e r r i t o r i o - c o m m e n t a S t e f a n o P e t r a c c a , p r e s i d e n t e d e l R e s p o n s i b l e R e s e a r c h H o s p i t a l - Q u e s t o p r o g e t t o c i c o n s e n t e d i t r a s f o r m a r e l ' i n n o v a z i o n e i n p r a t i c a c l i n i c a , r a f f o r z a n d o i l r u o l o d e l R e s p o n s i b l e R e s e a r c h H o s p i t a l c o m e l u o g o i n c u i l a r i c e r c a e l a t e c n o l o g i a d i v e n t a n o c u r e m i g l i o r i , a c c e s s i b i l i e m i s u r a b i l i " . C o n c l u d e F r a n c e s c o B e v e r e , c o n s u l e n t e s t r a t e g i c o d e l P r e s i d e n t e d e l R e s p o n s i b l e R e s e a r c h H o s p i t a l : " L a v e r a i n n o v a z i o n e s a n i t a r i a è q u e l l a c h e e n t r a n e i p r o c e s s i c o n m e t o d o e g o v e r n a n c e : s t a n d a r d i z z a , a c c e l e r a , m i g l i o r a l a q u a l i t à e r e n d e i r i s u l t a t i v a l u t a b i l i . L ' I a a p p l i c a t a a l l a p i a n i f i c a z i o n e r a d i o t e r a p i c a p u ò g e n e r a r e u n i m p a t t o r i l e v a n t e s u l l ' o r g a n i z z a z i o n e c l i n i c a : p i ù e f f i c i e n z a , m a g g i o r e r o b u s t e z z a d e c i s i o n a l e e u n u t i l i z z o p i ù r a z i o n a l e d e l l e r i s o r s e , s e n z a p e r d e r e - a n z i r a f f o r z a n d o - l a c e n t r a l i t à d e l l a p e r s o n a s o t t o p o s t a a l t r a t t a m e n t o r a d i o t e r a p i c o . L a s p e r i m e n t a z i o n e a v v i a t a q u i è u n s e g n a l e f o r t e : è p o s s i b i l e f a r e s a n i t à d i a v a n g u a r d i a c o s t r u e n d o a l l e a n z e i n t e r n a z i o n a l i e v a l o r i z z a n d o c o m p e t e n z e s p e c i a l i s t i c h e d i a l t o l i v e l l o " .