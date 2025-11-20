R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ’ e s e c u z i o n e d i p r o c e d u r e m i n i - i n v a s i v e c o m p o r t a u n ’ i m p o r t a n t e a b b a s s a m e n t o d e i c o s t i g r a z i e a l l a r i d u z i o n e d e l l a d e g e n z a d e i p a z i e n t i i n o s p e d a l e , m i n o r i m o r b i l i t à e m o r t a l i t à . C o s ì l ’ a v a n g u a r d i a d e l l a r a d i o l o g i a i n t e r v e n t i s t i c a h a r i c a d u t e i m p o r t a n t i n o n s o l o s u l b e n e s s e r e d e i p a z i e n t i – c o n o p e r a z i o n i m e n o i m p a t t a n t i , r e c u p e r o m o l t o p i ù r a p i d o e m i n o r i r i s c h i d i c o m p l i c a n z e – m a a n c h e s u l l e c a s s e d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . È l a r e a l t à m e s s a i n l u c e i n o c c a s i o n e d e l 4 2 ° C o n v e g n o n a z i o n a l e d e l l a s e z i o n e d i s t u d i o d i R a d i o l o g i a i n t e r v e n t i s t i c a d i S i r m - S o c i e t à i t a l i a n a d i r a d i o l o g i a m e d i c a e i n t e r v e n t i s t i c a . L ’ e v e n t o – c h e s i s v o l g e a T o r i n o d a o g g i f i n o a l 2 2 n o v e m b r e – r i u n i s c e f i n o a 8 0 0 t r a c l i n i c i , d o c e n t i e o p e r a t o r i d e l s e t t o r e p e r p a r l a r e d i i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e d e l l ’ i m p o r t a n t e c o l l a b o r a z i o n e c o n l e a l t r e s p e c i a l i t à c l i n i c h e , m a a n c h e d e l l a n e c e s s i t à d i a m b u l a t o r i d e d i c a t i e r i m b o r s i r e g i o n a l i . " L e i n n o v a t i v e t e c n o l o g i e r a d i o l o g i c h e - s p i e g a P a o l o F o n i o , p r e s i d e n t e d e l C o n v e g n o – c i p e r m e t t o n o d i o p e r a r e i p a z i e n t i c o n i n t e r v e n t i m i n i n v a s i v i c h e p r e s e r v a n o i t e s s u t i , c a u s a n o m i n o r i c o m p l i c a n z e i n t r a e p o s t - o p e r a t o r i e e p e r m e t t o n o d i r i e n t r a r e a l l a v i t a q u o t i d i a n a p r e s t o , r i d u c e n d o i n m o d o i m p o r t a n t e i g i o r n i d i d e g e n z a o s p e d a l i e r a p r e v i s t i i n c a s o d i a l t r e t e r a p i e p i ù i n v a s i v e . S i c o n f r o n t a n o c l i n i c i d i d i v e r s e s p e c i a l i t à - a g g i u n g e - a t e s t i m o n i a n z a d e l v a l o r e d i q u e s t e t e r a p i e n e l l a g e s t i o n e i n t e g r a t a d e i n o s t r i p a z i e n t i : o n c o l o g i , c h i r u r g h i d i d i v e r s e d i s c i p l i n e m a a n c h e a n e s t e s i s t i , c h e s i s t a n n o f o r m a n d o i n t e c n i c h e d i s e d a z i o n e d i f f e r e n t i r i s p e t t o a q u e l l e u t i l i z z a t e n e l l a c h i r u r g i a t r a d i z i o n a l e . G r a n d e a t t e n z i o n e - p r e c i s a - a n c h e g l i a s p e t t i o r g a n i z z a t i v i d e l l a n o s t r a p r o f e s s i o n e : l a g e s t i o n e d e i m a t e r i a l i e l a n e c e s s i t à d i c r e a r e a m b u l a t o r i s p e c i f i c a t a m e n t e d e d i c a t i a l l a r a d i o l o g i a i n t e r v e n t i s t i c a . È u n t e m a c h e c i s t a m o l t o a c u o r e e c h e v o r r e m m o p o r t a r e a l l ’ a t t e n z i o n e d e l l e I s t i t u z i o n i : e s e g u i a m o m i g l i a i a d i p r o c e d u r e l ’ a n n o , e p p u r e f a t i c h i a m o a n c o r a a o t t e n e r e i l g i u s t o r i c o n o s c i m e n t o e l a c o r r e t t a v i s i b i l i t à , c h e c i p e r m e t t e r e b b e r o d i a c c e d e r e a u n a m a g g i o r e o p e r a t i v i t à " . L a r a d i o l o g i a i n t e r v e n t i s t i c a " n a s c e n e g l i a n n i S e s s a n t a - s o t t o l i n e a N i c o l e t t a G a n d o l f o , p r e s i d e n t e S i r m – c o m e n a t u r a l e e v o l u z i o n e d e l l a r a d i o l o g i a d i a g n o s t i c a n e l m o m e n t o i n c u i i r a d i o l o g i i n i z i a v a n o a c a p i r e c h e , g r a z i e a l l e i m m a g i n i , n o n e r a p o s s i b i l e s o l o v e d e r e l ’ i n t e r n o d e l c o r p o , m a a n c h e a g i r e a l s u o i n t e r n o i n m o d o m i r a t o e p o c o i n v a s i v o : e n t r a r e i n u n v a s o s a n g u i g n o c o n u n s e m p l i c e a g o e f a r a v a n z a r e f i l i e c a t e t e r i i n m o d o s i c u r o , n o n s o l o p e r s t u d i a r l o , m a a n c h e p e r c u r a r l o , d i l a t a n d o n e i t r a t t i r i s t r e t t i s e n z a r i c o r r e r e a l l a c h i r u r g i a a p e r t a " . N e l c o r s o " d e i d e c e n n i s u c c e s s i v i s i s o n o a f f e r m a t e , e m o l t i p l i c a t e l e p r o c e d u r e v a s c o l a r i : a n g i o p l a s t i c h e , s t e n t , e m b o l i z z a z i o n i . L a t e c n o l o g i a m i g l i o r a , g l i a p p a r e c c h i d i r a d i o l o g i a s o n o d i v e n t a t i p i ù p r e c i s i , l e s a l e a n g i o g r a f i c h e p i ù a v a n z a t e - o s s e r v a G a n d o l f o - e l a f i g u r a d e l r a d i o l o g o i n t e r v e n t i s t a h a p r o g r e s s i v a m e n t e a c q u i s t a t o u n a i d e n t i t à b e n p r e c i s a . O g g i l a r a d i o l o g i a i n t e r v e n t i s t i c a r a p p r e s e n t a i n m o l t i s s i m i c a s i u n ’ o p z i o n e t e r a p e u t i c a e f f i c a c e e v a n t a g g i o s a , a l t e r n a t i v a o p r e p a r a t o r i a a l l a c h i r u r g i a n o n s o l o i n a m b i t o v a s c o l a r e , m a a n c h e i n m o l t e a l t r e c o n d i z i o n i p a t o l o g i c h e e x t r a v a s c o l a r i e o n c o l o g i c h e e n e l t r a t t a m e n t o d e l l e e m e r g e n z e . L a S i r m p r o m u o v e l a f o r m a z i o n e d e i n u o v i m e d i c i r a d i o l o g i s i a n e l c a m p o d e l l a d i a g n o s i c h e d e l l a c u r a , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l a s u a b r a n c a i n t e r v e n t i s t i c a , p o i c h é s i t r a t t a d i u n s e t t o r e p r o m e t t e n t e e m o l t o d i n a m i c o , i n g r a d o d i p o r t a r e g r a n d i v a n t a g g i a l s i s t e m a " . " O g g i i p a z i e n t i s o n o m o l t o p i ù p r o p e n s i a d a c c e t t a r e i l t r a t t a m e n t o c o n r a d i o l o g i a i n t e r v e n t i s t i c a - e v i d e n z i a L u c a B r u n e s e , p r e s i d e n t e E l e t t o S i r m - Q u e s t o p e r c h é l a m i n o r e i n v a s i v i t à e l a r i d u z i o n e d e i r i s c h i o p e r a t o r i e d e i t e m p i d i d e g e n z a r e n d o n o m o l t o p i ù a c c e t t a b i l e q u e s t a o p z i o n e t e r a p e u t i c a , r i d u c e n d o , i n m o l t i c a s i , a n c h e i t e m p i d i a t t e s a d e l l ’ i n t e r v e n t o " . S p e s s o " i l r i c o r s o a l l e t e c n i c h e d i r a d i o l o g i a i n t e r v e n t i s t i c a n o n r a p p r e s e n t a p i ù s o l o u n ’ a l t e r n a t i v a t e r a p e u t i c a , m a l ’ o p z i o n e m i g l i o r e , c o m e n e l t r a t t a m e n t o d e l l e o s t r u z i o n i d e l l e a r t e r i e d e g l i a r t i i n f e r i o r i : i l p r o b l e m a v i e n e r i s o l t o e f f i c a c e m e n t e i n v i a e n d o v a s c o l a r e , m e n t r e a n n i f a e r a n e c e s s a r i a u n ’ o p e r a z i o n e m o l t o i m p a t t a n t e , c h e p o t e v a r i c h i e d e r e a n c h e 1 0 g i o r n i d i r i c o v e r o o s p e d a l i e r o . Q u e s t e t e c n i c h e s i s t a n n o e s p a n d e n d o a n c h e i n a l t r i d i s t r e t t i s t o r i c a m e n t e a p p a n n a g g i o d e l l a c h i r u r g i a t r a d i z i o n a l e , c o m e n e l t r a t t a m e n t o d e l l ’ a n e u r i s m a a d d o m i n a l e o i n o n c o l o g i a " . " I n o s t r i i n t e r v e n t i p r e v e d o n o l ’ u t i l i z z o d i m e z z i d i d i a g n o s t i c a p e r i m m a g i n i , c o m e t a c , e c o g r a f i a , r i s o n a n z a m a g n e t i c a , a n g i o g r a f i a e l a t o m o g r a f i a c o m p u t e r i z z a t a c o n e b e a m ( C b t c ) – c o n c l u d e G i a m p a o l o C a r r a f i e l l o , d i r e t t o r e d i R a d i o l o g i a d e l P o l i c l i n i c o d i M i l a n o e p r o f e s s o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à d i M i l a n o – C o n l ’ o t t i m i z z a z i o n e d i q u e s t e t e c n o l o g i e p o s s i a m o g a r a n t i r e a l p a z i e n t e u n a p r e c i s i o n e e u n ’ a c c u r a t e z z a u n t e m p o i n s p e r a t e : q u e s t o c o m p o r t a u n a m a g g i o r e s o s t e n i b i l i t à p e r i l s i s t e m a e p e r i l p a z i e n t e s t e s s o , c h e p u ò r i e n t r a r e p r i m a a l l e a t t i v i t à q u o t i d i a n e e p r o f e s s i o n a l i . G l i i n t e r v e n t i c h e e f f e t t u i a m o s o n o v a l i d a t i p e r o f f r i r e u n ’ u l t e r i o r e o p z i o n e d i t r a t t a m e n t o d e l l e p a t o l o g i e , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n g l i s p e c i a l i s t i d i c h i r u r g i a t r a d i z i o n a l e d a c u i v e n i a m o g u i d a t i n e l l a d e f i n i z i o n e d e l l a p r o c e d u r a p i ù a d a t t a p e r i l p a z i e n t e , e d i c u i n o n p o t r e m m o f a r e a m e n o " .