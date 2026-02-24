R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e d e l l a d o n n a s i c o n f e r m a u n a p p u n t a m e n t o s t r a t e g i c o p e r Q v c I t a l i a , l e a d e r n e l l i v e s h o p p i n g m u l t i p i a t t a f o r m a , c h e r i n n o v a i l p r o p r i o i m p e g n o n e l p r o m u o v e r e l ’ e m p o w e r m e n t f e m m i n i l e e n e l c r e a r e o p p o r t u n i t à c o n c r e t e a f f i n c h é l e d o n n e p o s s a n o e s p r i m e r e p i e n a m e n t e i l p r o p r i o p o t e n z i a l e , d e n t r o e f u o r i i l m o n d o d e l l a v o r o . A n c h e n e l 2 0 2 6 , Q v c I t a l i a p o n e a l c e n t r o d e l l a s u a a t t e n z i o n e u n v a l o r e s p e s s o s o t t o v a l u t a t o m a p r o f o n d a m e n t e t r a s f o r m a t i v o : l a g e n t i l e z z a . ' D i a m o V o c e a l l a G e n t i l e z z a ' è i n f a t t i i l c l a i m d e l l a n u o v a c a m p a g n a , a t t i v a d a l 1 ° a l 1 5 m a r z o 2 0 2 6 . I l c o n c e p t n a s c e d a u n i n s i g h t c u l t u r a l e a t t u a l e : i n u n c o n t e s t o c h e t e n d e a p r e m i a r e l a c o m p e t i z i o n e e l ’ i n d i v i d u a l i s m o , l a g e n t i l e z z a v i e n e a n c o r a t r o p p o s p e s s o p e r c e p i t a c o m e f r a g i l i t à . Q v c I t a l i a r i b a l t a q u e s t a v i s i o n e , r a c c o n t a n d o l a c o m e u n a f o r z a a u t e n t i c a e r i v o l u z i o n a r i a , c a p a c e d i g e n e r a r e c o n n e s s i o n i , c o s t r u i r e c o m u n i t à e d i v e n t a r e u n v e r o m o t o r e d i c a m b i a m e n t o , a n c h e n e i c o n t e s t i p r o f e s s i o n a l i . G e n t i l e z z a c o m e s c e l t a c o n s a p e v o l e , q u i n d i , m a a n c h e c o m e e s p r e s s i o n e d i i n t e l l i g e n z a e m o t i v a , l e a d e r s h i p e d e t e r m i n a z i o n e . U n v a l o r e c h e , s e r i c o n o s c i u t o e p r a t i c a t o , c o n t r i b u i s c e a c r e a r e a m b i e n t i i n c l u s i v i , i n c u i l a d i v e r s i t à è u n a r i s o r s a e l ’ a u t e n t i c i t à d i v e n t a l e v a d i c r e s c i t a c o l l e t t i v a . P e r l ’ o c c a s i o n e , Q v c I t a l i a h a s e l e z i o n a t o u n e s c l u s i v o c h a r i t y i t e m d e l b r a n d M . A s a m : i l M a g i c c a r e s u p e r g l o w k i t , c o m p o s t o d a C l e a n s i n g B a l m ( 1 0 0 m l ) e G l o w U p C r e a m ( 5 0 m l ) . U n k i t b e a u t y c h e u n i s c e i n g r e d i e n t i d i o r i g i n e n a t u r a l e e p r i n c i p i a t t i v i h i g h - t e c h , i n v e n d i t a a l p r e z z o d i 3 4 . 9 0 e u r o . L ’ i n t e r o r i c a v a t o s a r à d e v o l u t o a W e W o r l d , l ’ o r g a n i z z a z i o n e n o p r o f i t i t a l i a n a a t t i v a i n o l t r e 2 0 P a e s i , a s o s t e g n o d e l p r o g e t t o S p a z i D o n n a , c h e o f f r e a l l e d o n n e i n s i t u a z i o n i d i v u l n e r a b i l i t à l u o g h i s i c u r i d i a s c o l t o , a c c o g l i e n z a e c r e s c i t a . L a c a m p a g n a s a r à s u p p o r t a t a d a u n a s t r a t e g i a d i c o m u n i c a z i o n e i n t e g r a t a c h e i n c l u d e u n a l a n d i n g p a g e d e d i c a t a s u l s i t o u f f i c i a l e w w w . q v c . i t , v i d e o p r o m o z i o n a l i i n o n d a s u l c a n a l e 3 2 d e l d i g i t a l e t e r r e s t r e , s u Q v c + e c o n t e n u t i a p p o s i t a m e n t e c r e a t i p e r i c a n a l i s o c i a l d e l l ’ a z i e n d a ( T i k T o k , I n s t a g r a m , F a c e b o o k e Y o u T u b e ) . L a c o n f e r m a d e l l ’ i m p e g n o d i Q v c I t a l i a s u l f r o n t e d e l l ' e m p o w e r m e n t f e m m i n i l e e d e l l e t e m a t i c h e d i v e r s i t y , e q u i t y & i n c l u s i o n h a o t t e n u t o u n r i c o n o s c i m e n t o t a n g i b i l e : Q v c I t a l i a h a r i n n o v a t o l a c e r t i f i c a z i o n e U N I / P d R 1 2 5 : 2 0 2 2 s u l l a p a r i t à d i g e n e r e , a t t e s t a n d o l ' e f f i c a c i a d e l l e p o l i t i c h e s t r u t t u r a l i i m p l e m e n t a t e p e r g a r a n t i r e e q u i t à d i o p p o r t u n i t à e u n a m b i e n t e d i l a v o r o r e a l m e n t e i n c l u s i v o .