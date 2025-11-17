R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - È i n c o r s o d a c i r c a u n ' o r a a l Q u i r i n a l e l a r i u n i o n e d e l C o n s i g l i o s u p r e m o d i D i f e s a , p r e s i e d u t o d a l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a . A l l ’ o r d i n e d e l g i o r n o l ’ e s a m e d e l l ’ e v o l u z i o n e d e i c o n f l i t t i i n c o r s o e d e l l e i n i z i a t i v e d i p a c e , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a l l ’ U c r a i n a e d a l M e d i o O r i e n t e . I n o l t r e , i l C o n s i g l i o è c h i a m a t o a v a l u t a r e l e m i n a c c e i b r i d e c o n r i f e r i m e n t o a n c h e a l l a d i m e n s i o n e c o g n i t i v a e a l l e p o s s i b i l i r i p e r c u s s i o n i s u l l a s i c u r e z z a d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a e d e l l ’ I t a l i a . S o n o p r e s e n t i , i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i ; i m i n i s t r i d e g l i E s t e r i , A n t o n i o T a j a n i ; d e l l a D i f e s a , G u i d o C r o s e t t o ; d e l l ' I n t e r n o , M a t t e o P i a n t e d o s i ; d e l l ’ E c o n o m i a , G i a n c a r l o G i o r g e t t i ; d e l l o S v i l u p p o e c o n o m i c o , A d o l f o U r s o ; i l c a p o d i s t a t o m a g g i o r e d e l l a D i f e s a , L u c i a n o P o r t o l a n o ; i l c o n s i g l i e r e p e r g l i A f f a r i d e l C o n s i g l i o s u p r e m o d i d i f e s a , F r a n c e s c o S a v e r i o G a r o f a n i ; i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o , A l f r e d o M a n t o v a n o ; i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a P r e s i d e n z a d e l l a R e p u b b l i c a , U g o Z a m p e t t i .