R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S o n o s t a t i 1 3 2 g l i a m b a s c i a t o r i p r e s e n t i a l Q u i r i n a l e p e r i l t r a d i z i o n a l e s c a m b i o d i a u g u r i d i f i n e a n n o t r a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , e i l C o r p o d i p l o m a t i c o a c c r e d i t a t o i n I t a l i a . A s s e n t i i r a p p r e s e n t a n t i d e l l a F e d e r a z i o n e R u s s a e d e l l a B i e l o r u s s i a , c h e n o n s t a t i i n v i t a t i a c e r i m o n i e u f f i c i a l i d o p o l ' i n v a s i o n e d e l l ' U c r a i n a d a p a r t e d e l l a F e d e r a z i o n e R u s s a . A p o r g e r e i l s a l u t o d e l C o r p o d i p l o m a t i c o i l d e c a n o , m o n s i g n o r P e t a r R a j i č , n u n z i o a p o s t o l i c o i n I t a l i a .