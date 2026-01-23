R o m a , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - S u g g e l l a r e u n r a p p o r t o c o n s o l i d a t o , s t a b i l e e p r o d u t t i v o . I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a s i r e c h e r à i n v i s i t a d i S t a t o n e g l i E m i r a t i a r a b i u n i t i , c o n t a p p e a d A b u D h a b i e D u b a i , d a l 2 7 a l 2 9 g e n n a i o . S i t r a t t a d e l c o m p l e t a m e n t o d i u n p e r c o r s o d i a v v i c i n a m e n t o , q u e l l o t r a l ' I t a l i a e g l i E m i r a t i , c o m i n c i a t o d o p o u n a f a s e c r i t i c a d e l 2 0 1 9 - 2 0 2 0 e i n t e n s i f i c a t o c o n l ' a t t u a l e g o v e r n o , q u a n d o s i s o n o c o n t a t e 3 0 v i s i t e a l i v e l l o g o v e r n a t i v o e l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o p e r t r e v o l t e n e g l i E m i r a t i . I l p r e s i d e n t e S h e i k h M o h a m e d b i n Z a y e d a l N a h y a n è s t a t o i n v i s i t a i n I t a l i a n e l f e b b r a i o s c o r s o . S e b b e n e i l p r o f i l o e c o n o m i c o d e i r a p p o r t i b i l a t e r a l i r i v e s t a u n r u o l o r i l e v a n t e ( 9 i m i l i a r d i d i i n t e r s c a m b i o , r a d d o p p i a t o d a l 2 0 2 1 a l 2 0 2 5 , c i r c a 6 0 0 l e i m p r e s e i t a l i a n e n e g l i E m i r a t i d a E n i a d A n s a l d o a F i n c a n t i e r i , m a a n c h e t a n t e p i c c o l e i m p r e s e ) , q u e l l o p o l i t i c o r i s u l t a c o m u n q u e r i l e v a n t e . G l i E m i r a t i , i n f a t t i , s o n o c o n s i d e r a t i u n a r e a l t à i n g r a n d e m o v i m e n t o c o n u n a i n t e n s i f i c a z i o n e d e l l a p r o i e z i o n e e s t e r n a a t u t e l a d e g l i i n t e r e s s i n a z i o n a l i e e c o n o m i c i m a a n c h e n e l l ' o t t i c a d i s i c u r e z z a r e g i o n a l e . B a s t i p e n s a r e a t e a t r i c o m e l ' I r a n , i l S u d a n , l o Y e m e n , l a S o m a l i a . A G a z a , g l i E m i r a t i h a n n o a v v i a t o u n i m p e g n o u m a n i t a r i o e s o t t o s c r i t t o g l i a c c o r d i d i A b r a m o e , a d e s s o , h a n n o a c c e t t a t o d i e n t r a r e n e l B o a r d o f p e a c e l a n c i a t o d a T r u m p . I n U c r a i n a g l i E m i r a t i n o n h a n n o u n r u o l o d i p r i m o p i a n o m a , c o m u n q u e , h a n n o u n r a p p o r t o s t r e t t o c o n l a R u s s i a . I n q u e s t o q u a d r o i c o l l o q u i c o n l ' E m i r o v e n g o n o q u i n d i c o n s i d e r a t i m o l t o u t i l i p e r u n o s c a m b i o d i v a l u t a z i o n i s u d i v e r s e a r e e e p e r l a s t a b i l i t à d i u n a r e g i o n e c h e m a n i f e s t a s e m p r e u n a c e r t a f r a g i l i t à . I l t u t t o , n e l l ' o t t i c a d i u n a c e r t a p r o p e n s i o n e a l d i a l o g o d e g l i E m i r a t i f i n a l i z z a t a a t r o v a r e f o r m e d i i n t e s a . ( A d n k r o n o s ) - I l v i a g g i o d e l c a p o d e l l o S t a t o p r e v e d e , t r a l e a l t r e c o s e , a n c h e d e i m o m e n t i d e d i c a t i a l m o n d o a c c a d e m i c o - s c i e n t i f i c o e a l l ' i m p r e n d i t o r i a . D i v e r s i , i n f a t t i , i p r o g e t t i d i c o o p e r a z i o n e ( s p e c i e n e l c a m p o t e c n o l o g i c o e s p a z i a l e ) c o n m o l t i r i c e r c a t o r i i t a l i a n i i m p e g n a t i n e g l i E m i r a t i . D i c o n t r o , è r e c e n t e l ' i s t i t u z i o n e d e l D a t a c e n t e r d i P a v i a c o n u n i n v e s t i m e n t o 5 m i l i a r d i d i e u r o e c a p a c e d i s v i l u p p a r n e f i n o a 2 5 . N e l l ' u l t i m o C d m , i n v e c e , è s t a t o a p p r o v a t o u n a c c o r d o m i l i t a r e d i a m p i a p o r t a t a c h e c o m p r e n d e , t r a l e a l t r e c o s e , u n o s t u d i o s u u n s i s t e m a d i d i f e s a m i s s i l i s t i c o c o n I a . S u l f r o n t e i m p r e n d i t o r i a l e r e s t a l ' a t t i v i s m o d e i f o n d i d i i n v e s t i m e n t o e m i r a t i n i ( u n a r e a l t à v a l u t a t a 2 m i l a e 2 0 0 m l d d i d o l l a r i , t r a i p i ù g r a n d i a l m o n d o ) . T r a i v a r i t e m i , a n c h e q u e l l i l e g a t i a l l a c o o p e r a z i o n e c u l t u r a l e . N e l d e t t a g l i o , M a t t a r e l l a ( a c c o m p a g n a t o d a l v i c e m i n i s t r o E d m o n d o C i r i e l l i ) a r r i v e r à a d A b u D h a b i i l 2 7 s e r a e l a m a t t i n a s e g u e n t e v i s i t e r à l a g r a n d e m o s c h e a S h e i k h Z a y e d . P o i l a t a p p a a l p a l a z z o p r e s i d e n z i a l e p e r i c o l l o q u i c o n i l p r e s i d e n t e S h e i k h M o h a m e d b i n Z a y e d a l N a h y a n . N e l p o m e r i g g i o i l c a p o d e l l o S t a t o s a r à a l l a C a s a d e l l a f a m i g l i a a b r a m i t i c a , l u o g o s i m b o l o , i n c u i p a p a F r a n c e s c o i n c o n t r ò l ' i m a m i n s e g n o d i f r a t e l l a n z a e c o n v i v e n z a r e l i g i o s a . P e r l e 1 8 , 3 0 è f i s s a t o l ' i n c o n t r o c o n i r a p p r e s e n t a n t i i t a l i a n i d e l m o n d o a c c a d e m i c o e s c i e n t i f i c o e , q u i n d i , i l t r a s f e r i m e n t o a D u b a i . I l 2 9 g e n n a i o M a t t a r e l l a i n c o n t r e r à i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e e p o i , a l l e 1 2 , i c o l l o q u i c o n l o s c e i c c o d i D u b a i e v i c e p r e s i d e n t e e p r i m o m i n i s t r o d e g l i E m i r a t i a r a b i M o h a m m e d b i n R a s h i d a l M a k t o u m . N e l p o m e r i g g i o i l r i e n t r o a R o m a .