R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " C h e s i a s t a t o u n v o t o p o l i t i c o n o n l o d i c o i o , m a u n r a p p r e s e n t a n t e d i F d I s u b i t o d o p o i l v o t o i n c o m m i s s i o n e h a r i b a d i t o c h e n o n s i è e n t r a t i n e l m e r i t o m a è s t a t a f a t t a u n a s c e l t a p o l i t i c a . L o d i c o c o n c h i a r e z z a : d i f r o n t e a l l a c o m m i s s i o n e g i u r i d i c a h o p r o d o t t o d o c u m e n t i c h e h a n n o s m a n t e l l a t o p u n t o p e r p u n t o l e c i r c o s t a n z e c h e m i v e n i v a n o a d d e b i t a t e . H o a n c h e d e n u n c i a t o i l f a t t o c h e l a p r o c u r a e n t r a v a n e l m e r i t o d e l l e m i e p r e r o g a t i v e p a r l a m e n t a r i g i u d i c a n d o l e m i e i d e e e i m i e i v o t i , t r a l ' a l t r o s e m p r e i n l i n e a c o l m i o g r u p p o p o l i t i c o . D e n u n c i a v o l ' i n v a s i o n e d i c a m p o , l a v i o l a z i o n e d e l p r i n c i p i o d e l l a s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i c h e s t a a l l a b a s e d e l l o S t a t o d i d i r i t t o " . C o s ì l ' e u r o p a r l a m e n t a r e A l e s s a n d r a M o r e t t i a O t t o e m e z z o s u L a 7 . " C i ò n o n o s t a n t e - c o n t i n u a M o r e t t i - l a c o m m i s s i o n e è a n d a t a i n u n a d i r e z i o n e d i v e r s a e p r e n d o a t t o c h e a n c h e i l P a r l a m e n t o h a p r e s o q u e s t a d i r e z i o n e , m a l e a c c u s e c h e m i s o n o r i v o l t e s o n o p r i v e d i f o n d a m e n t o . P e r e s e m p i o , s o n o a c c u s a t a d i e s s e r e a n d a t a i n M a r o c c o , m a n o n c i h o m a i m e s s o p i e d e , è f a c i l m e n t e v e r i f i c a b i l e d a l m i o p a s s a p o r t o . N o n s o n o m a i s t a t a i n Q a t a r a v e d e r e p a r t i t e d i c a l c i o o p e r v i a g g i d i p i a c e r e ; i n r e a l t à , h o f a t t o d u e m i s s i o n i d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , p e r f a r e i l m i o l a v o r o . E ' c h i a r o c h e l a r e v o c a d e l l a m i a i m m u n i t à è u n o s c h i a f f o a l l a d e m o c r a z i a e s o p r a t t u t t o a l l ' i s t i t u t o d e l l ' i m m u n i t à c h e n o n n a s c e p e r p r o t e g g e r e m e o p e r s o n a l m e n t e i d e p u t a t i ; n a s c e p e r p r o t e g g e r e l ' i n d i p e n d e n z a d e l P a r l a m e n t o e d e l p a r l a m e n t a r e . "