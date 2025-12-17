R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - N e l l e c a s e d e g l i i t a l i a n i c h e v i v o n o c o n a n i m a l i d o m e s t i c i , l a p u l i z i a è s e m p r e u n m o m e n t o d e l i c a t o e i n a l c u n i c a s i d i s t r e s s p e r g l i i n q u i l i n i a q u a t t r o z a m p e . L o s a n n o b e n e i l o r o p r o p r i e t a r i c h e p e r i l 7 9 % , p a r i a 8 s u 1 0 , d i c h i a r a n o c h e d u r a n t e l e f a c c e n d e d i c a s a i l b e n e s s e r e d e i p e t r i m a n e l a p r i o r i t à a s s o l u t a . Q u e s t a è u n a d e l l e p r i m e e v i d e n z e e m e r s e d a l l a n u o v a i n d a g i n e p r o m o s s a d a R o w e n t a e c o n d o t t a d a I p s o s D o x a s u l t e m a ' L a v i t a d e i p e t i n I t a l i a : s f i d e e s o l u z i o n i p e t - f r i e n d l y ' , u n o s t u d i o c h e s i c o n c e n t r a s u c a n i e g a t t i e a n a l i z z a i l t e m a d e l l e f a c c e n d e d o m e s t i c h e , i n t e r c e t t a n d o i l r a p p o r t o d e g l i a n i m a l i d o m e s t i c i c o n g l i s t r u m e n t i d i p u l i z i a , l e s f i d e e l e s i t u a z i o n i p i ù c o m u n i . P e r c h i h a d e g l i a n i m a l i , l a s f i d a p r i n c i p a l e è m a n t e n e r e l ' i g i e n e g e n e r a l e d e l l a c a s a ( 3 7 % ) , s e g u i t a d a l l a g e s t i o n e d e i p e l i ( 2 6 % ) . U n a c o n d i z i o n e , q u e s t a , c h e s p i n g e i d u e t e r z i d e i p r o p r i e t a r i ( 6 6 % ) a p a s s a r e l ' a s p i r a p o l v e r e q u a s i o g n i g i o r n o ( 6 9 % p e r c h i h a s o l o c a n i c o n t r o i l 5 5 % p e r c h i h a s o l o g a t t i ) . L e z o n e p i ù d i f f i c i l i d a p u l i r e p e r v i a d e i p e l i d e g l i a n i m a l i d o m e s t i c i s o n o d i v a n i e p o l t r o n e ( 3 3 % ) , s e g u i t i d a a n g o l i e s p a z i n a s c o s t i ( 3 2 % ) , a l t e r z o p o s t o t a p p e t i e m o q u e t t e ( 2 8 % ) . I n o l t r e , l e t t i e c o p e r t e p e s a n o p e r i l 2 0 % , c o n i n c i d e n z a m a g g i o r e t r a c h i p o s s i e d e s o l o g a t t i ( 2 8 % ) , n o t o r i a m e n t e m a e s t r i n e l r i v e n d i c a r e c o m e p r o p r i o i l t e r r i t o r i o p i ù c o m o d o d e l l a c a s a . D i f r o n t e a q u e s t e d i f f i c o l t à , e m e r g e u n a f o r t e r i c h i e s t a d i s o l u z i o n i d e d i c a t e : q u a s i 9 i n t e r v i s t a t i s u 1 0 ( 8 9 % ) s i d i c h i a r a n o i n f a t t i f a v o r e v o l i a l l ' a c q u i s t o d i a c c e s s o r i p e r l ' a s p i r a p o l v e r e s p e c i f i c a m e n t e p e n s a t i p e r c h i h a a n i m a l i d o m e s t i c i , c o n f e r m a n d o u n ' e s i g e n z a c h i a r a d i s t r u m e n t i p i ù e f f i c a c i e , a l t e m p o s t e s s o , r i s p e t t o s i d e l c o m f o r t d e i p r o p r i p e t . Q u a n d o s i p a r l a d i f a c c e n d e d o m e s t i c h e c a n i e g a t t i h a n n o u n n e m i c o c o m u n e : l ' a s p i r a p o l v e r e . A l l a s u a a c c e n s i o n e , i l 3 6 % d e g l i a n i m a l i c o r r e i n a l t r e s t a n z e , m e n t r e i l 2 7 % c e r c a u n n a s c o n d i g l i o . Q u e s t o t i m o r e è p i ù a c c e n t u a t o n e i g a t t i , t r a i c u i p r o p r i e t a r i l a p e r c e n t u a l e d i c h i l i v e d e n a s c o n d e r s i s a l e a l 3 7 % . N o n t u t t i p e r ò s c a p p a n o : u n c u r i o s o 2 5 % o s s e r v a a t t e n t a m e n t e , m e n t r e i l 1 5 % r e s t a i n d i f f e r e n t e ( p e r c e n t u a l e c h e s a l e a l 2 4 % p e r c h i p o s s i e d e s o l o c a n i ) . I r i f u g i p r e f e r i t i d u r a n t e l a f u g a s o n o l a p r o p r i a c u c c i a ( 3 0 % , s c e l t a c h e s a l e a l 4 5 % p e r i s o l i c a n i ) , l o s p a z i o s o t t o i l l e t t o ( 2 9 % ) e u n a s p e c i f i c a s t a n z a " s i c u r a " d e l l a c a s a ( 2 5 % ) . T e r m i n a t o i l t r a m b u s t o , l a p r i o r i t à d i v e n t a i l r e l a x . I l l u o g o p r e f e r i t o p e r r i p o s a r e è i l d i v a n o ( 4 9 % ) , u n a s c e l t a q u a s i d ' o b b l i g o p e r i g a t t i , c o n u n a p r e f e r e n z a c h e b a l z a a l 6 1 % . A n c h e l a v i c i n a n z a a l l ' u m a n o è f o n d a m e n t a l e , r i s u l t a n d o u n f a t t o r e c h i a v e p e r i l 4 4 % d e g l i a n i m a l i . M a c o s a g u i d a l a s c e l t a d e l l o r o ' p o s t o p e r f e t t o ' ? I n c i m a a l l a l i s t a c i s o n o l a c o m o d i t à e l a m o r b i d e z z a ( 5 2 % ) , s e g u i t e d a l b i s o g n o d i s i c u r e z z a ( 4 8 % ) e d a l l a v i c i n a n z a a l p r o p r i e t a r i o ( 4 4 % ) . G i o c a n o u n r u o l o i m p o r t a n t e a n c h e f a t t o r i c o m e l ' o d o r e f a m i l i a r e ( 3 8 % ) e l a r i c e r c a d i c a l o r e ( 3 4 % ) . D a l l a r i c e r c a c o n d o t t a d a R o w e n t a c o n I p s o s D o x a è q u i n d i e m e r s a l a n e c e s s i t à d i c o n c i l i a r e b e n e s s e r e u m a n o e d e i p e t . P e r a i u t a r e i n q u e s t a e s i g e n z a , R o w e n t a p r o p o n e u n a g a m m a d i s o l u z i o n i a s p i r a z i o n e s p e c i f i c a m e n t e p e n s a t e p e r c h i v i v e c o n g l i a m i c i a q u a t t r o z a m p e . N u o v o n a t o n e l l a g a m m a d i a s p i r a p o l v e r e s e n z a f i l o X - F o r c e F l e x , c h e s i c a r a t t e r i z z a n o p e r l a f l e s s i b i l i t à , l a p o t e n z a d i a s p i r a z i o n e e l ’ a u t o n o m i a è R o w e n t a X - F o r c e F l e x 1 6 . 6 0 . Q u e s t o a s p i r a p o l v e r e s e n z a f i l o è d o t a t o d i u n a s e r i e d i a c c e s s o r i p e r a s p i r a r e p i ù f a c i l m e n t e i p e l i d e g l i a n i m a l i c h e s i s p a r g o n o o v u n q u e e s i i n t r u f o l a n o n e i t e s s u t i , n e g l i i n t e r n i d e l l e a u t o e i n m o l t i a l t r i l u o g h i . R o w e n t a X - F o r c e F l e x 1 6 . 6 0 h a u n a p o t e n z a d i a s p i r a z i o n e f i n o a 3 1 5 A i r W a t t ¹ c h e i n s i e m e a l l a s p a z z o l a N e o d i v e n t a n o i m p l a c a b i l i c o n t r o l o s p o r c o , a n c h e n e l l e z o n e p o c o v i s i b i l i . I n f a t t i , l a s p a z z o l a è d o t a t a d i l u c e a L e d b l u i n t e n s a c h e i l l u m i n a i p a v i m e n t i s t a n a n d o p o l v e r e , p e l i e c a p e l l i i n u n a s o l a p a s s a t a . I n o l t r e , l a t e c n o l o g i a a n t i g r o v i g l i o p e r m e t t e d i o t t e n e r e r i s u l t a t i e c c e l l e n t i e … s e n z a f a s t i d i o s i i n t o p p i . R o w e n t a X - F o r c e F l e x 1 6 . 6 0 è a n c h e d o t a t o d i u n a r e g o l a z i o n e a u t o m a t i c a d e l l a p o t e n z a d i a s p i r a z i o n e i n b a s e a l t i p o d i s u p e r f i c i e p e r u n u s o o t t i m a l e d i p o t e n z a e a u t o n o m i a . L ’ a u t o n o m i a p r o l u n g a t a , f i n o a 2 o r e c o n u n a s o l a c a r i c a , p e r m e t t e d i p u l i r e a m p i e z o n e s e n z a d o v e r s i f e r m a r e p e r r i c a r i c a r e l ’ a s p i r a p o l v e r e s e n z a f i l o : u n b e l r i s p a r m i o d i t e m p o e d i f a t i c a ! U n a f a t i c a ' a l l e g g e r i t a ' a n c h e g r a z i e a l p e s o c o n t e n u t o d e l p r o d o t t o , o v v e r o 1 , 8 k g i n m o d a l i t à a s p i r a b r i c i o l e , e u n c o m f o r t c a r a t t e r i s t i c o d e l l a g a m m a X - F o r c e F l e x , i n t e s o c o m e l a c a p a c i t à d i p i e g a r s i p e r p u l i r e a n c h e s o t t o a i m o b i l i s e n z a r i c h i e d e r e a l l ’ u t e n t e l a f a t i c a d i c h i n a r s i . A n c o r a , l a s t a z i o n e d i r i c a r i c a i n d i p e n d e n t e è u t i l e p e r r i p o r r e f a c i l m e n t e g l i a c c e s s o r i e c a r i c a r e l ’ a s p i r a p o l v e r e . R o w e n t a X - F o r c e F l e x 1 6 . 6 0 g o d e d e l l a r i p a r a b i l i t à d i 1 5 a n n i a d u n p r e z z o e q u o i n u n o d e i c e n t r i d i r i f e r i m e n t o p e r i l b r a n d . R o w e n t a X - F o r c e F l e x 1 6 . 6 0 c o n s o l i d a q u i n d i l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a g a m m a X - F o r c e F l e x , r i s p o n d e n d o a l l e n u o v e e p i ù e s i g e n t i a s p e t t a t i v e d i p u l i z i a , p e r u n a c a s a p i ù p u l i t a .