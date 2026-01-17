M i l a n o , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - H a n n o c o l t i v a t o u n a m i n i p r o s t a t a i n l a b o r a t o r i o e h a n n o ' p e d i n a t o ' p a s s o p a s s o l ' E s c h e r i c h i a c o l i - u n a d e l l e p r i n c i p a l i c a u s e d i p r o s t a t i t e b a t t e r i c a - p e r s c o p r i r e p e r l a p r i m a v o l t a l a r o t t a s e g r e t a s e g u i t a d a l l ' i n f e z i o n e , l a v i a c h e c o n s e n t e a l b a t t e r i o d i i n t r u f o l a r s i n e l l e c e l l u l e d e l l a p r o s t a t a p e r s o p r a v v i v e r e e d e l u d e r e i l s i s t e m a i m m u n i t a r i o e g l i a n t i b i o t i c i . E ' l ' i m p r e s a m e s s a a s e g n o d a u n t e a m d i r i c e r c a d e l l ' u n i v e r s i t à d i W ü r z b u r g i n G e r m a n i a c h e , o l t r e a d a v e r d e c o d i f i c a t o l a v i a d i a t t a c c o d e l l ' E . c o l i e f o r n i t o p r o v e d i r e t t e d e l l a s t r a t e g i a d i s o p r a v v i v e n z a m e s s a i n a t t o d a l p a t o g e n o , h a a n c h e i d e n t i f i c a t o u n m o d o p e r b l o c c a r e l ' i n f e z i o n e u t i l i z z a n d o u n a s e m p l i c e m o l e c o l a d i z u c c h e r o c h i a m a t a D - m a n n o s i o , g i à u t i l i z z a t a p e r p r e v e n i r e e t r a t t a r e l e i n f e z i o n i d e l l a v e s c i c a . L a s c o p e r t a d u n q u e , s p i e g a n o g l i e s p e r t i , a p r e l a s t r a d a a p o t e n z i a l i n u o v i t r a t t a m e n t i p e r l a p r o s t a t i t e b a t t e r i c a . L a p r o s t a t i t e b a t t e r i c a - o , p e r d i r l a c o n C h e c c o Z a l o n e , ' p r o s t a t a e n f l a m a d a ' , c o m e r e c i t a l a c a n z o n e c h e a c c o m p a g n a i l s u o n u o v o f i l m c a m p i o n e d i i n c a s s i - è u n p r o b l e m a d i s a l u t e c o m u n e n e g l i u o m i n i . C i r c a l ' 1 % i n t u t t o i l m o n d o n e è a f f e t t o n e l c o r s o d e l l a v i t a . L ' i n f e z i o n e s i s v i l u p p a q u a n d o i b a t t e r i m i g r a n o d a l l ' u r e t r a o d a l l a v e s c i c a a l l a p r o s t a t a . I l t r a t t a m e n t o r i m a n e i m p e g n a t i v o , c o n i p a z i e n t i c h e s p e s s o n e c e s s i t a n o d i l u n g h i t r a t t a m e n t i a n t i b i o t i c i a d a l t e d o s i . E a n c h e i n q u e s t o c a s o , p i ù d e l l a m e t à s u b i s c e u n a r i c a d u t a e n t r o 1 a n n o . P e r m o l t o t e m p o , i r i c e r c a t o r i h a n n o s o s p e t t a t o c h e i b a t t e r i s i i n s i n u a s s e r o n e l l e c e l l u l e d e l l a p r o s t a t a p e r s o p r a v v i v e r e . M a f i n o r a s t u d i a r e l e i n f e z i o n i p r o s t a t i c h e è s t a t o d i f f i c i l e p e r c h é n o n e s i s t e v a n o m o d e l l i d i l a b o r a t o r i o a d a t t i c h e i m i t a s s e r o a c c u r a t a m e n t e i l t e s s u t o r e a l e . S e n z a u n m o d o p e r o s s e r v a r e l e i n f e z i o n i n e l l ' a m b i e n t e r e a l e d e l l ' o r g a n o , s v i l u p p a r e t e r a p i e a l t e r n a t i v e a g l i a n t i b i o t i c i e r a q u a s i i m p o s s i b i l e . O r a l e c o s e s o n o c a m b i a t e . I l t e a m d e l l a J u l i u s - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t d i W ü r z b u r g h a s v i l u p p a t o u n m o d e l l o o r g a n o i d e d i m i n i p r o s t a t a u t i l i z z a n d o c e l l u l e s t a m i n a l i a d u l t e . Q u e s t o m o d e l l o c o l t i v a t o i n l a b o r a t o r i o i m i t a l ' e p i t e l i o p r o s t a t i c o i n t e r m i n i d i s t r u t t u r a e d i v e r s i t à c e l l u l a r e . U t i l i z z a n d o l o , g l i s c i e n z i a t i h a n n o p o t u t o s e g u i r e o g n i p a s s o d e l l ' i n f e z i o n e i n c o n d i z i o n i r e a l i s t i c h e e c o n t r o l l a t e e i d e n t i f i c a r e e s a t t a m e n t e c o m e i b a t t e r i a t t a c c a n o , f o r n e n d o i n d i z i c h i a r i p e r l o s v i l u p p o d i c o n t r o m i s u r e m i r a t e . " A b b i a m o d i m o s t r a t o c h e l ' i n v a s i o n e d i E s c h e r i c h i a c o l i n e l l e c e l l u l e p r o s t a t i c h e n o n è u n p r o c e s s o c a s u a l e , m a p i u t t o s t o u n ' o p e r a z i o n e a l t a m e n t e o r c h e s t r a t a c h e s f r u t t a u n o s p e c i f i c o p u n t o d e b o l e n e l l ' a r c h i t e t t u r a c e l l u l a r e d e l l ' e p i t e l i o p r o s t a t i c o " , s p i e g a C a r m e n A g u i l a r , I s t i t u t o d i b i o l o g i a m o l e c o l a r e d e l l e i n f e z i o n i ( I m i b ) d e l l ' u n i v e r s i t à d i W ü r z b u r g , c h e h a g u i d a t o l o s t u d i o c o n c o l l a b o r a t o r i d e l l ' o s p e d a l e u n i v e r s i t a r i o d i W ü r z b u r g , d e l l ' H e l m h o l t z I n s t i t u t e f o r R n a - b a s e d I n f e c t i o n R e s e a r c h ( H i r i ) e d e l l ' u n i v e r s i t à d i M ü n s t e r . I l t e a m h a p u b b l i c a t o i r i s u l t a t i s u l l a r i v i s t a ' N a t u r e M i c r o b i o l o g y ' , m o s t r a n d o c h e l ' E . c o l i s i c o n c e n t r a s u u n o s p e c i f i c o t i p o d i c e l l u l a : l e c o s i d d e t t e c e l l u l e l u m i n a l i , c h e r i v e s t o n o i d o t t i g h i a n d o l a r i d e l l a p r o s t a t a e s o n o l e p r i m e a e n t r a r e i n c o n t a t t o q u a n d o i b a t t e r i r a g g i u n g o n o l a p r o s t a t a . Q u e s t a i n v a s i o n e f u n z i o n a s e c o n d o i l ' p r i n c i p i o c h i a v e - s e r r a t u r a ' . L a p r o t e i n a b a t t e r i c a F i m h a g i s c e c o m e u n a c h i a v e c h e s i i n s e r i s c e p e r f e t t a m e n t e i n u n a s e r r a t u r a s u l l a s u p e r f i c i e d e l l e c e l l u l e l u m i n a l i d e l l a p r o s t a t a , i d e n t i f i c a t a d a i r i c e r c a t o r i n e l r e c e t t o r e p r o s t a t i c o s p e c i f i c o P p a p ( f o s f a t a s i a c i d a p r o s t a t i c a s p e c i f i c a ) . " S o l o q u a n d o l a p r o t e i n a b a t t e r i c a s i l e g a a q u e s t o r e c e t t o r e p r o s t a t i c o , i b a t t e r i p o s s o n o e n t r a r e n e l l e c e l l u l e , m o l t i p l i c a r s i i n s i c u r e z z a a l l o r o i n t e r n o e i n s t a u r a r e l ' i n f e z i o n e " , c h i a r i s c e A g u i l a r . I n q u e s t o m e c c a n i s m o p u ò i n s e r i r s i s t r a t e g i c a m e n t e i l D - m a n n o s i o c h e a g i s c e c o m e u n a s e r r a t u r a f i t t i z i a . L a c h i a v e b a t t e r i c a s i l e g a a q u e s t e i n n o c u e m o l e c o l e d i z u c c h e r o i n v e c e c h e a i r e c e t t o r i p r e s e n t i s u l l e c e l l u l e p r o s t a t i c h e , b l o c c a n d o e f f i c a c e m e n t e l ' i n v a s i o n e d e l p a t o g e n o . I n l a b o r a t o r i o l a s o m m i n i s t r a z i o n e d i D - m a n n o s i o h a g i à p o r t a t o a u n a s i g n i f i c a t i v a r i d u z i o n e , s u g g e r e n d o u n a p o t e n z i a l e n u o v a s t r a t e g i a p e r p r e v e n i r e e t r a t t a r e l e i n f e z i o n i d e l l a p r o s t a t a . I l m o d e l l o o r g a n o i d e u t i l i z z a t o p e r q u e s t o s t u d i o o f f r e u n p o t e n t e s t r u m e n t o p e r s t u d i a r e l e i n f e z i o n i p r o s t a t i c h e c o n u n l i v e l l o d i d e t t a g l i o s e n z a p r e c e d e n t i , s p i e g a n o g l i a u t o r i . C o n q u e s t o s t e s s o s i s t e m a , i l t e a m d i A g u i l a r s t a o r a s t u d i a n d o c o m e l ' E s c h e r i c h i a c o l i s o p r a v v i v e e s i m o l t i p l i c a a l l ' i n t e r n o d e l l e c e l l u l e p r o s t a t i c h e d o p o l ' i n v a s i o n e . O l t r e a l l ' E . c o l i , è p o s s i b i l e s t u d i a r e l e s t r a t e g i e d i i n f e z i o n e d i a l t r i p a t o g e n i p r o s t a t i c i r i l e v a n t i , c o m e K l e b s i e l l a o P s e u d o m o n a s . " A l l a l u c e d e l l ' a t t u a l e c r i s i d i r e s i s t e n z a a g l i a n t i b i o t i c i - c o n c l u d e A g u i l a r - i l n o s t r o o b i e t t i v o è s v i l u p p a r e n u o v e t e r a p i e i n g r a d o d i c o m b a t t e r e l ' E . c o l i e a l t r i b a t t e r i s e n z a r i c o r r e r e a g l i a n t i b i o t i c i " . U n ' a l t e r n a t i v a e f f i c a c e . E c h i s s à c h e p o s s a l e n i r e a n c h e i t o r m e n t i s e n z a t r e g u a c a n t a t i i n s p a g n o l o ' f a k e ' d a Z a l o n e n e l l e v e s t i d e l b a l l e r i n o d i f l a m e n c o J o a q u i n C o r t i s o n .