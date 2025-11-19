M i l a n o , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - P r o f e s s i o n i s t i d e l R e a l E s t a t e , m a n a g e r , i m p r e n d i t o r i e a t t o r i d e l l ’ i n n o v a z i o n e s i d a n n o a p p u n t a m e n t o a M i l a n o i l 2 8 n o v e m b r e p e r ' S i n e r g i e 2 0 2 5 ' , l ’ e v e n t o c h e d a o t t o e d i z i o n i r i u n i s c e i l s e t t o r e p e r c o n f r o n t a r s i s u i d e e , s t r u m e n t i e f u t u r o . I l t e m a s c e l t o p e r q u e s t ’ a n n o è ' V i s i o n e ' , i n t e s a - p r e c i s a l ' o r g a n i z z a z i o n e i n u n a n o t a - " c o m e l a c a p a c i t à d i a n t i c i p a r e i c a m b i a m e n t i e l e g g e r e i s e g n a l i c h e s t a n n o t r a s f o r m a n d o i l m e r c a t o e l a p r o f e s s i o n e " . T r a g l i o s p i t i d i s p i c c o , p r e s e n t a t i d a R u d y B a n d i e r a , L i n k e d I n T o p V o i c e , c i s a r a n n o F r a n c e s c o B i l l a r i , r e t t o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à B o c c o n i , c o n u n i n t e r v e n t o s u d e m o g r a f i a e f u t u r o d e l l ’ a b i t a r e ; R o b e r t a M a r c e n a r o L y o n , c e o d i I m a r k , s p e c i a l i z z a t a n e l l a c r e a z i o n e d i a l l e a n z e s t r a t e g i c h e t r a a z i e n d e s t a t u n i t e n s i e d e u r o p e e ; F r a n c e s c a Z i r n s t e i n , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i S c e n a r i I m m o b i l i a r i , c h e o f f r i r à u n a l e t t u r a d e i t r e n d p i ù r i l e v a n t i d e l m e r c a t o e F a b r i z i o S e g a l e r b a , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e F i a i p , c o n u n a i n t e r v i s t a s u l p a l c o . A f a r e d a c o r n i c e a l l ’ e v e n t o , c h e s i t e r r à p r e s s o M o n t e R o s a 9 1 a M i l a n o , c i s a r à a n c h e u n ’ a r e a e x p o c o n o l t r e 2 0 a z i e n d e a t t i v e n e i s e t t o r i p r o p t e c h , f i n t e c h , c o m u n i c a z i o n e e s e r v i z i p e r l ’ i n t e r m e d i a z i o n e , c h e d a r a n n o v i t a a t a v o l e r o t o n d e , k e y n o t e s u l m a i n s t a g e e i n t e r v e n t i m i r a t i n e l s e c o n d s t a g e . “ S i n e r g i e è i l l u o g o d o v e l e i d e e p a s s a n o s e n z a f i l t r i e l a c o m u n i t à s i r i c o n o s c e . I l n o s t r o è u n p a l c o e s i g e n t e : c h i s a l e h a q u a l c o s a d i r i l e v a n t e d a d i r e a c h i v i v e o g n i g i o r n o i l m e r c a t o ” , c o m m e n t a G e r a r d o P a t e r n a , d i v u l g a t o r e e o r g a n i z z a t o r e d e l l ’ e v e n t o .