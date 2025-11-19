Milano, 19 nov. (Adnkronos) - Professionisti del Real Estate, manager, imprenditori e attori dellinnovazione si danno appuntamento a Milano il 28 novembre per 'Sinergie 2025', levento che da otto edizioni riunisce il settore per confrontarsi su idee, strumenti e futuro. Il tema scelto per questanno è 'Visione', intesa - precisa l'organizzazione in una nota - "come la capacità di anticipare i cambiamenti e leggere i segnali che stanno trasformando il mercato e la professione". Tra gli ospiti di spicco, presentati da Rudy Bandiera, LinkedIn Top Voice, ci saranno Francesco Billari, rettore dellUniversità Bocconi, con un intervento su demografia e futuro dellabitare; Roberta Marcenaro Lyon, ceo di Imark, specializzata nella creazione di alleanze strategiche tra aziende statunitensi ed europee; Francesca Zirnstein, direttore generale di Scenari Immobiliari, che offrirà una lettura dei trend più rilevanti del mercato e Fabrizio Segalerba, presidente nazionale Fiaip, con una intervista sul palco. A fare da cornice allevento, che si terrà presso Monte Rosa 91 a Milano, ci sarà anche unarea expo con oltre 20 aziende attive nei settori proptech, fintech, comunicazione e servizi per lintermediazione, che daranno vita a tavole rotonde, keynote sul main stage e interventi mirati nel second stage. Sinergie è il luogo dove le idee passano senza filtri e la comunità si riconosce. Il nostro è un palco esigente: chi sale ha qualcosa di rilevante da dire a chi vive ogni giorno il mercato, commenta Gerardo Paterna, divulgatore e organizzatore dellevento.