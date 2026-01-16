R o m a , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S e a v e s s e r o d i g n i t à e r i s p e t t o d e l l e i s t i t u z i o n i , i m e m b r i d e l l ’ A u t h o r i t y p e r l a p r i v a c y s i s a r e b b e r o d i m e s s i d i f r o n t e a u n o s c a n d a l o c h e h a e v i d e n z i a t o l ’ u s o d i s o l d i p u b b l i c i c o m e r i m b o r s o p e r l ’ a c q u i s t o d i b i s t e c c h e , s p e s e p e r i l p a r r u c c h i e r e o l ’ u t i l i z z o d e l l ’ a u t o b l u d a p a r t e d e l c o m m i s s a r i o G h i g l i a p e r r e c a r s i a c o n f e r i r e d a A r i a n n a M e l o n i i l g i o r n o p r i m a d e l l a s a n z i o n e c o n t r o l a t r a s m i s s i o n e R e p o r t " . C o s ì , i n u n a n o t a , A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o A V S e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " I m e m b r i d e l l ’ A u t h o r i t y p e r l a p r i v a c y s o n o a t t a c c a t i a l l a p o l t r o n a c o n i l B o s t i k p e r c h é , i n v e c e d i t u t e l a r e l a p r i v a c y e m a g a r i d i r c i c h i h a s p i a t o i g i o r n a l i s t i i n I t a l i a c o n i l s i s t e m a P a r a g o n , p e n s a n o a i r i m b o r s i , a i v i a g g i a l l ’ e s t e r o r i g o r o s a m e n t e i n b u s i n e s s e , i n s o s t a n z a , a i p r i v i l e g i . D i f r o n t e a q u e s t a v e r g o g n a , l a d e s t r a g r i d a a l c o m p l o t t o i n v e c e d i f a r e p u l i z i a , a z z e r a n d o l ’ A u t o r i t à . P e r r a g g i u n g e r e q u e s t o s c o p o p r e s e n t e r ò a l d e c r e t o M i l l e p r o r o g h e u n e m e n d a m e n t o c h e c a m b i a l e n o r m e d i e l e z i o n e d e l l ’ A u t o r i t à e c o n t e s t u a l m e n t e n e d i s p o n e l o s c i o g l i m e n t o , o v v e r o l a d e c a d e n z a " . " C h i e d o a l c e n t r o d e s t r a d i v o t a r e l ’ e m e n d a m e n t o : d e c i d a n o s e s c h i e r a r s i d a l l a p a r t e d e l l e ' b i s t e c c h e d e l l a p r i v a c y ' o d e g l i i n t e r e s s i d e g l i i t a l i a n i ” .