R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ N e g l i u l t i m i a n n i s i è p a r l a t o m o l t o d i p e n s i o n i m a s i s i a f a t t o p u r t r o p p o m o l t o p o c o , s o p r a t t u t t o p e r i l a v o r a t o r i c o n r e d d i t i m e d i o - b a s s i . I l s i s t e m a c o n t r i b u t i v o h a p r e s o i l p o s t o d i q u e l l o r e t r i b u t i v o , m a n o n a b b i a m o v i s t o l ’ i n t r o d u z i o n e d i u n a v e r a f l e s s i b i l i t à . A n z i , l a f l e s s i b i l i t à c o n c e s s a è s t a t a r i g i d a e r i s e r v a t a a c a t e g o r i e s p e s s o p i ù a b b i e n t i ” . E ' q u a n t o h a d e t t o P a o l o R i c o t t i , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d e l P a t r o n a t o A c l i i n t e r v e n u t o a l s e m i n a r i o “ P r e v i d e n z a N e x t G e n ” a R o m a . D a q u i i l r i c h i a m o d i R i c o t t i a l l a n e c e s s i t à d i u n “ p a c c h e t t o f l e s s i b i l i t à ” , c h e p e r m e t t a a l l e p e r s o n e d i s c e g l i e r e q u a n d o a n d a r e i n p e n s i o n e : “ S e r v e c o n s e n t i r e l ’ u s c i t a t r a i 6 3 e i 6 5 a n n i c o n a l m e n o 2 0 a n n i d i c o n t r i b u t i , c o m e i n u n ’ e v o l u z i o n e d e l l a r i f o r m a D i n i . O v v i a m e n t e c o n d e l l e d e c u r t a z i o n i , m a c o n l a p o s s i b i l i t à p e r c i a s c u n o d i d e c i d e r e s e p r i v i l e g i a r e p i ù t e m p o l i b e r o o p i ù r e d d i t o . Q u e s t a è l a v e r a f l e s s i b i l i t à , p o s s i b i l e n e l s i s t e m a c o n t r i b u t i v o m a o g g i d i f a t t o i n e s i s t e n t e ” . R i c o t t i h a s o t t o l i n e a t o c o m e l e m i s u r e s p e r i m e n t a l i d e g l i u l t i m i a n n i a b b i a n o a v u t o u n i m p a t t o m i n i m o : “ Q u o t a 1 0 3 , n e l 2 0 2 4 , è s t a t a u t i l i z z a t a d a a p p e n a 1 . 1 0 0 p e r s o n e i n I t a l i a . S e g n o e v i d e n t e c h e n o n s i t r a t t a v a d i u n ’ o p z i o n e r e a l m e n t e a c c e s s i b i l e ” , h a d e t t o . I l p r e s i d e n t e d e l P a t r o n a t o A c l i h a m e s s o p o i i n g u a r d i a s u l l e c o n s e g u e n z e d e l l a s c o m p a r s a d e l l a p e n s i o n e m i n i m a n e l c o n t r i b u t i v o . “ Q u a n d o l e c a r r i e r e l a v o r a t i v e s i i n t e r r o m p o n o p e r l u t t o , m a l a t t i a o i n f o r t u n i o , o g g i v e n g o n o l i q u i d a t e p e n s i o n i d a 1 0 0 o 2 0 0 e u r o a l m e s e : i m p o r t i i n s o s t e n i b i l i . S e n z a u n a p e n s i o n e m i n i m a d i g a r a n z i a – h a a g g i u n t o – n o n r i s p e t t i a m o l ’ a r t i c o l o 3 8 d e l l a C o s t i t u z i o n e , c h e i m p o n e a l l o S t a t o d i a s s i c u r a r e m e z z i a d e g u a t i a n c h e i n c a s o d i e v e n t i a v v e r s i . D o b b i a m o r i p r i s t i n a r e u n l i v e l l o m i n i m o c h e g a r a n t i s c a a l l e p e r s o n e u n a v i t a d i g n i t o s a ” .