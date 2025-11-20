R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ È e m e r s a u n ’ a n a l i s i m o l t o i m p o r t a n t e s u i p u n t i d i d e f i c i t d e l n o s t r o s i s t e m a p e n s i o n i s t i c o c o n t r i b u t i v o , i n p a r t i c o l a r e s u l l e c a r e n z e d i s o l i d a r i e t à i n t r a e i n t e r g e n e r a z i o n a l e e s u l l e f r a g i l i t à c h e q u e s t o m o d e l l o l a s c i a s c o p e r t e ” E ' q u a n t o h a d i c h i a r a t o S t e f a n o G i u b b o n i , o r d i n a r i o d i D i r i t t o d e l L a v o r o d e l l ' u n i v e r s i t à d i P e r u g i a , i n o c c a s i o n e d e l s e m i n a r i o “ P r e v i d e n z a N e x t G e n ” a R o m a . G i u b b o n i h a s o t t o l i n e a t o c o m e t r a l e p r o p o s t e p i ù c o n d i v i s e s p i c c h i q u e l l a d i u n a p e n s i o n e c o n t r i b u t i v a d i g a r a n z i a , u n i n t e r v e n t o d i s c u s s o d a a n n i m a m a i r e a l i z z a t o p e r m a n c a n z a d i v o l o n t à p o l i t i c a . “ S i t r a t t a – h a s p i e g a t o – d i u n a c o r r e z i o n e d e c i s i v a c h e p e r m e t t e r e b b e d i m a n t e n e r e l ’ i m p i a n t o c o n t r i b u t i v o , c o m p e n s a n d o p e r ò l e s u e s c o p e r t u r e : c a r r i e r e d i s c o n t i n u e , l a v o r o p o v e r o , m a g g i o r e e s p o s i z i o n e d e l l e d o n n e a l l ’ i n e q u i t à d e l s i s t e m a . N o n e s i s t o n o s o l u z i o n i o t t i m a l i c h e a g i s c a n o s o l o s u l s i s t e m a p e n s i o n i s t i c o . S e r v e u n a c c o m p a g n a m e n t o c o n i n t e r v e n t i m i r a t i s u l m e r c a t o d e l l a v o r o e c o n u n a m a g g i o r e a t t e n z i o n e a i g i o v a n i e a l l e d o n n e . ” S e c o n d o G i u b b o n i , l ’ e l e m e n t o i n n o v a t i v o e m e r s o d a l s e m i n a r i o è l a v o l o n t à d i “ r a c c o r d a r e q u e s t e r i f l e s s i o n i i n p r o p o s t e c o n c r e t e ” , u n a d i r e z i o n e c h e – h a c o n c l u s o – “ i l P a t r o n a t o A c l i s e m b r a i n t e n z i o n a t o a p o r t a r e a v a n t i c o n d e t e r m i n a z i o n e . ”