R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ I l s i s t e m a p r e v i d e n z i a l e d e v e i n c e n t i v a r e l a p r e s e n z a a t t i v a n e l m e r c a t o d e l l a v o r o , p r e m i a n d o l e g a l i t à e c o r r e t t e z z a c o n t r i b u t i v a e c o n t r a s t a n d o i l l a v o r o n e r o ” . L o h a d i c h i a r a t o R o b e r t o G h i s e l l i , p r e s i d e n t e C o n s i g l i o d i i n d i r i z z o e v i g i l a n z a I n p s , i n o c c a s i o n e d e l s e m i n a r i o ' P r e v i d e n z a N e x t G e n ' a R o m a . G h i s e l l i h a r i c h i a m a t o l ’ a t t e n z i o n e s u l l e p r i n c i p a l i f r a g i l i t à d e l s i s t e m a a t t u a l e , a p a r t i r e d a i g i o v a n i , “ c h e s i t r o v e r a n n o c o n p e n s i o n i m e n o g e n e r o s e , c a r r i e r e d i s c o n t i n u e , s a l a r i b a s s i e u n m e r c a t o d e l l a v o r o s e g n a t o d a p r e c a r i e t à ” . M a h a s o t t o l i n e a t o a n c h e l a c o n d i z i o n e d i c h i s v o l g e “ l a v o r i p a r t i c o l a r m e n t e p e s a n t i e g r a v o s i " , s p e s s o c a r a t t e r i z z a t i d a u n ’ a s p e t t a t i v a d i v i t a p i ù b a s s a : “ C o n i l s i s t e m a a t t u a l e r i s c h i a n o d i f a r e s o l i d a r i e t à i n v e r s a , p a g a n d o l e p e n s i o n i d e g l i a l t r i . S e r v e u n r i c o n o s c i m e n t o s p e c i f i c o p e r q u e s t e c a t e g o r i e ” , h a s o t t o l i n e a t o . A l c e n t r o d e l l ’ i n t e r v e n t o a n c h e i l t e m a d i g e n e r e : “ L e d o n n e s o n o p e n a l i z z a t e s i a n e l l a v o r o c h e n e l l a p r e v i d e n z a : l ’ a n z i a n i t à c o n t r i b u t i v a m e d i a è d i 2 8 a n n i c o n t r o i 3 8 d e g l i u o m i n i e l e d i f f e r e n z e n e i t r a t t a m e n t i s u p e r a n o i l 3 0 % . V a r i c o n o s c i u t o a n c h e i l l a v o r o d i c u r a , c h e m o l t e s o n o c o s t r e t t e a d a s s u m e r e s o s p e n d e n d o l ’ a t t i v i t à l a v o r a t i v a ” . G h i s e l l i h a i n f i n e e v i d e n z i a t o i l r u o l o c r u c i a l e d e i p a t r o n a t i , e i n p a r t i c o l a r e d e l l ’ A c l i : “ N o n d e v o n o s o l o g e s t i r e p r a t i c h e , m a a c c o m p a g n a r e l e p e r s o n e l u n g o t u t t o i l p e r c o r s o l a v o r a t i v o e p e n s i o n i s t i c o , o f f r e n d o e d u c a z i o n e p r e v i d e n z i a l e e s u p p o r t o n e l l e f r a g i l i t à : d a l l a d i s o c c u p a z i o n e a i c o n g e d i , d a i b o n u s a i c a s i d i v i o l e n z a d i g e n e r e . È u n c o m p i t o e s s e n z i a l e p e r g a r a n t i r e d i r i t t i e t u t e l a s o c i a l e ” , h a c o n c l u s o .