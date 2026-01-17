R o m a , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a h a r i c e v u t o u n r i c o n o s c i m e n t o n e l l ’ a m b i t o d e l l a d e c i m a e d i z i o n e d e l P r e m i o R o m a B e s t P r a c t i c e s A w a r d s 2 0 2 5 ( B p a ) p e r " I n s i e m e s i a m o m i g l i o r i " , p r o g e t t o d i i n n o v a z i o n e s o c i a l e c h e r a f f o r z a i l l e g a m e t r a A t e n e o e t e r r i t o r i o . " C i s o n o a s p e t t i l e g a t i a l l ’ i n t e r n a z i o n a l i t à e a l l ’ i n t e r g e n e r a z i o n a l i t à : p e r s o n e d i g e n e r a z i o n i d i v e r s e r i e s c o n o a c o m u n i c a r e , a t r a s m e t t e r e e s p e r i e n z e e s o p r a t t u t t o a c o n d i v i d e r e v i s s u t i . A l l a b a s e c ’ è i l l a v o r o c o r a l e d i u n a m o l t i t u d i n e d i p e r s o n e , e n e l t e m p o q u e s t a e s p e r i e n z a s t a c r e s c e n d o i n m a n i e r a s i g n i f i c a t i v a . E r a p a r t i t a p e r g l i s t u d e n t i i n t e r n a z i o n a l i , m a s i s t a r i v e l a n d o m o l t o c o i n v o l g e n t e a n c h e p e r g l i s t u d e n t i n a z i o n a l i e d è a n d a t a o l t r e g l i s c o p i o r i g i n a r i . N o n s i t r a t t a s o l o d i o f f r i r e u n o s p a z i o , m a d i c r e a r e s o l i d a r i e t à e c o s t r u i r e l e g a m i d u r a t u r i : r e l a z i o n i c o s ì f o r t i d a d i v e n t a r e q u a s i u n a f a m i g l i a , c o n e f f e t t i p o s i t i v i a n c h e s u l p e r c o r s o d i s t u d i o " , h a d i c h i a r a t o N a t h a n L e v i a l d i G h i r o n , R e t t o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , r i t i r a n d o i l p r e m i o . L a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e s i è s v o l t a v e n e r d ì 1 6 g e n n a i o p r e s s o l a S a l a d e l T e m p i o d i V i b i a S a b i n a e A d r i a n o , i n P i a z z a d i P i e t r a , n e l c u o r e d i R o m a . I l p r e m i o v a l o r i z z a l ’ i d e a e l ’ i m p a t t o d e l l ’ i n i z i a t i v a , r i c o n o s c e n d o a n c h e i l l a v o r o d e l g r u p p o c h e l a r e n d e p o s s i b i l e o g n i g i o r n o : d a l l ’ a s c o l t o d e g l i s t u d e n t i e d e l l e l o r o e s i g e n z e , a l d i a l o g o c o n f a m i g l i e e a n z i a n i d i s p o n i b i l i a d a c c o g l i e r e , f i n o a l c o o r d i n a m e n t o c h e a c c o m p a g n a o g n i p e r c o r s o . U n l a v o r o o p e r a t i v o e d i p r o s s i m i t à c h e p r e v e d e a n c h e s o p r a l l u o g h i e i n c o n t r i d i r e t t i , p e r c o n o s c e r e l e p e r s o n e c o i n v o l t e e v e r i f i c a r e c o n c r e t a m e n t e c h e l ’ a b b i n a m e n t o i n d i v i d u a t o a t t r a v e r s o l a p i a t t a f o r m a s i a d a v v e r o a d a t t o e s o s t e n i b i l e p e r e n t r a m b e l e p a r t i , p r i m a d i t r a s f o r m a r l o i n u n a c o n v i v e n z a r e a l e e s t a b i l e . “ I n s i e m e s i a m o m i g l i o r i ” n a s c e c o m e r i s p o s t a c o n c r e t a a l l e d i f f i c o l t à a b i t a t i v e c h e m o l t e s t u d e n t e s s e e s t u d e n t i a f f r o n t a n o o g g i , s o p r a t t u t t o p e r c h i n o n r i e s c e a s o s t e n e r e i c o s t i e l e v a t i d e g l i a f f i t t i . I l p r o g e t t o c o n t r i b u i s c e a l c o n t r a s t o d e l c a r o - a f f i t t i e p r o m u o v e p a r i o p p o r t u n i t à d i a c c e s s o a l l o s t u d i o : s t u d e n t i i t a l i a n i e i n t e r n a z i o n a l i v e n g o n o o s p i t a t i a p r e z z i c a l m i e r a t i , i n c a m b i o d i p i c c o l i a i u t i q u o t i d i a n i , i n u n a c o n v i v e n z a d o v e , g i o r n o d o p o g i o r n o , s i c r e a n o l e g a m i . A l l o s t e s s o t e m p o , l ’ i n i z i a t i v a v a l o r i z z a l a d i m e n s i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l ’ A t e n e o , f a v o r e n d o p e r c o r s i d i a c c o g l i e n z a e s c a m b i o c u l t u r a l e t r a s t u d e n t i i n t e r n a z i o n a l i e f a m i g l i e i t a l i a n e . N a s c e d a u n ’ i d e a c o n d i v i s a d i R o s a r i a A l v a r o , P r o r e t t r i c e a l l e P o l i t i c h e d i i n n o v a z i o n e s o c i a l e , B i a n c a S u l p a s s o , D e l e g a t a d e l R e t t o r e a l l ’ I n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e , V i t o I n t r o n a , D e l e g a t o d e l R e t t o r e a l l ’ O r i e n t a m e n t o , e D o m e n i c o G e n o v e s e , D i r i g e n t e d i R i c e r c a e t e r z a m i s s i o n e . L ’ i n i z i a t i v a s i è s v i l u p p a t a a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ A t e n e o , t r o v a n d o n e l R e t t o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , N a t h a n L e v i a l d i G h i r o n , u n r i f e r i m e n t o i s t i t u z i o n a l e c a p a c e d i c o g l i e r n e i l v a l o r e e d i s o s t e n e r n e l a r e a l i z z a b i l i t à c o m e a z i o n e c o n c r e t a s u l t e r r i t o r i o . “ Q u e s t o p r e m i o r i c o n o s c e u n ’ i d e a s e m p l i c e e c o n c r e t a : t r a s f o r m a r e l ’ a c c o g l i e n z a i n c o m u n i t à . I l p r o g e t t o c r e a u n o s c a m b i o i n t e r g e n e r a z i o n a l e r e a l e , p e r c h é m e t t e i n r e l a z i o n e s t u d e n t i , f a m i g l i e e a n z i a n i , c o n t r a s t a n d o l a s o l i t u d i n e e d a n d o v a l o r e a l l a q u o t i d i a n i t à . È u n ’ e s p e r i e n z a c h e n a s c e d a r e l a z i o n i a u t e n t i c h e e c r e s c e g r a z i e a l l a v o r o c o s t a n t e d i c h i r e n d e p o s s i b i l e o g n i i n c o n t r o ” , d i c h i a r a R o s a r i a A l v a r o , P r o r e t t r i c e a l l e P o l i t i c h e d i i n n o v a z i o n e s o c i a l e d e l l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a . “ I l v a l o r e a g g i u n t o d i q u e s t a e s p e r i e n z a è l o s c a m b i o c h e n a s c e n e l l a v i t a d i t u t t i i g i o r n i : s t u d e n t e s s e e s t u d e n t i i n t e r n a z i o n a l i e f a m i g l i e i t a l i a n e s i i n c o n t r a n o , c o n d i v i d o n o a b i t u d i n i , l i n g u a e c u l t u r a , e t r a s f o r m a n o l a c o n v i v e n z a i n u n ’ o p p o r t u n i t à r e c i p r o c a . È u n m o d o c o n c r e t o d i r e n d e r e p i ù s o s t e n i b i l e l ’ e s p e r i e n z a d i s t u d i o e d i c o s t r u i r e l e g a m i c h e r e s t a n o , d e n t r o e f u o r i l ’ U n i v e r s i t à ” , a f f e r m a B i a n c a S u l p a s s o , D e l e g a t a d e l R e t t o r e a l l ’ I n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e . I l P r e m i o R o m a B p a è u n r i c o n o s c i m e n t o a n n u a l e c h e c e l e b r a e m e t t e i n r e t e l e m i g l i o r i b u o n e p r a t i c h e d e l l a c i t t à , v a l o r i z z a n d o p r o g e t t i c a p a c i d i c o n t r i b u i r e a l b e n e c o m u n e e d i g e n e r a r e p r o c e s s i v i r t u o s i n e i d i v e r s i a m b i t i d e l l a v i t a s o c i a l e . L a m a n i f e s t a z i o n e è r e a l i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i s t i t u z i o n i e p a r t n e r , t r a c u i C a m e r a d i C o m m e r c i o d i R o m a , F o n d a z i o n e A d r i a n o O l i v e t t i , O r d i n e d e i G i o r n a l i s t i d e l L a z i o , A n a c i , R o m a C a p i t a l e e I d e n t i t à F o t o g r a f i c h e .