R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S o l i d a r i e t à a g l i a g e n t i d e l l a D i g o s i m p e g n a t i a P r a t o , a g g r e d i t i d a u n b r a n c o d i 1 5 c i t t a d i n i c i n e s i c h e v o l e v a n o s u p e r a r l i p e r a n d a r e c o n t r o d e i l a v o r a t o r i p a k i s t a n i i n p r o t e s t a . L a s o l i d a r i e t à è o v v i a m e n t e d ’ o b b l i g o m a q u e s t o e v e n t o d e v e a i u t a r c i a d a p r i r e g l i o c c h i s u u n f e n o m e n o t u t t o c i n e s e : l a f i l i e r a d e l l ’ a b b i g l i a m e n t o , s o p r a t t u t t o p a r l a n d o d i P r a t o . S i a m o b e n c o n s a p e v o l i d e l l e c o n d i z i o n i c u i s o n o s o t t o p o s t i i l a v o r a t o r i d e l l ’ e s t e s u d - e s t a s i a t i c o e n o n v o r r e m m o m a i c h e t a l i c o n d i z i o n i f o s s e r o i m p o r t a t e n e l l a n o s t r a N a z i o n e " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a . " L a p r o t e s t a d e i c i t t a d i n i p a k i s t a n i c o n t r o i d a t o r i d i l a v o r o c i n e s i d e v e f a r c i r i f l e t t e r e a n c h e s u l l a v i o l e n z a c h e i c i n e s i n o n h a n n o e s i t a t o a d u t i l i z z a r e c o n t r o i n o s t r i a g e n t i d e l l a D i g o s . È u n e p i s o d i o g r a v e , i n a u d i t o e v e r g o g n o s o , e p p u r e p u ò e s s e r c i d ’ a i u t o p e r a v v i a r e u n a s e r i a e a p p r o f o n d i t a i n d a g i n e s u c o s a a c c a d e n e l l e i m p r e s e c i n e s i i n I t a l i a , n o n s o l o d e l l ’ a b b i g l i a m e n t o . P e n s i a m o a n c h e a l l a r i s t o r a z i o n e e a l l a r e c e n t e c h i u s u r a d i u n r i s t o r a n t e a R o m a , n e l P r e n e s t i n o , p e r c h é i d a t o r i d i l a v o r o c i n e s i d a v a n o d a d o r m i r e a d e c i n e d i l a v o r a t o r i n e l l e b r a n d i n e p r e d i s p o s t e n e l l e c u c i n e . L ’ I t a l i a n o n è l u o g o d o v e i m p o r t a r e p r a t i c h e i n d e c o r o s e p e r i l l a v o r o e l a d i g n i t à u m a n a " , c o n c l u d e .