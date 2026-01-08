R o m a , 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - P o s t e I t a l i a n e s p e r i m e n t a n u o v i p r o t o t i p i i n n o v a t i v i d i v e i c o l i l e g g e r i e c o m p l e t a m e n t e g r e e n p e r e f f i c i e n t a r e u l t e r i o r m e n t e i l s e r v i z i o d i r e c a p i t o d i p o s t a e p a c c h i . I n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C e n t r o n a z i o n a l e p e r l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e M o S t e i n p a r t n e r s h i p t e c n o l o g i c a c o n a z i e n d e d e l l ’ a u t o m o t i v e , P o s t e I t a l i a n e s t a l a v o r a n d o i n p a r t i c o l a r e s u l l o s v i l u p p o d i n u o v i p r o t o t i p i d i c a r g o e - b i k e e l e t t r i c i a t r e r u o t e . I l t e a m d i p r o g e t t o , o l t r e a P o s t e I t a l i a n e , è c o m p o s t o d a I t a l i a n A l u m i n i u m T e c h n o l o g y , P i r e l l i e d a r i c e r c a t o r i d e l l a U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i F i r e n z e , d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i B e r g a m o e d e l P o l i t e c n i c o d i M i l a n o . T r a i p r i n c i p a l i o b i e t t i v i d e l p r o g e t t o , i n f a s e s p e r i m e n t a l e i n P u g l i a , c ’ è a n c h e l ’ i n t e g r a z i o n e d i u n a s o f i s t i c a t a c o m p o n e n t e t e c n o l o g i c a p e r r a f f o r z a r e l a s i c u r e z z a n e l l e f a s i d i r e c a p i t o d i p o s t a e p a c c h i . L e c a r g o e - b i k e d i P o s t e I t a l i a n e r a p p r e s e n t a n o u n a s o l u z i o n e i n n o v a t i v a e s o s t e n i b i l e p e r i l r e c a p i t o u r b a n o , c o n c e p i t e p e r r i s p o n d e r e a l l e n u o v e e s i g e n z e d i c o n s e g n a n e l l e c i t t à i c u i c e n t r i s t o r i c i s o n o t u t e l a t i d a n o r m e p e r l a l i m i t a z i o n e d e l t r a f f i c o s u g o m m a e l a r i d u z i o n e d e l l e e m i s s i o n i d i C O 2 . I l p r o t o t i p o è c a r a t t e r i z z a t o d a u n a c a p a c i t à d i c a r i c o s u p e r i o r e r i s p e t t o a l l e b i c i c l e t t e t r a d i z i o n a l i , g r a z i e a u n v a n o m o d u l a r e c a p i e n t e f i n o a 7 0 0 l i t r i , p e r u n m a s s i m o d i 1 0 0 c h i l o g r a m m i . L a c o n f i g u r a z i o n e a t r e r u o t e , i n o l t r e , o f f r e m a g g i o r e s t a b i l i t à d u r a n t e l a g u i d a e c o n s e n t e d i o p e r a r e i n m o d o s i c u r o a n c h e i n a r e e c o n t r a f f i c o i n t e n s o o c o n p a v i m e n t a z i o n i i r r e g o l a r i . L a v e l o c i t à m a s s i m a è l i m i t a t a a 2 5 c h i l o m e t r i o r a r i c o m e p r e v i s t o d a l l a n o r m a t i v a p e r i v e i c o l i l e g g e r i a p e d a l a t a a s s i s t i t a . L a r e t e d i s e n s o r i , r a d a r e c a l c o l a t o r i e l e t t r o n i c i i n t e g r a t i s u l v e i c o l o , o f f r e i n n o v a t i v i s e r v i z i d i s u p p o r t o a l c o n d u c e n t e ; e p e r m e t t e d i f o r n i r e d a t i u t i l i a l l a r i c e r c a d i s o l u z i o n i s e m p r e p i ù e f f i c a c i p e r i n c r e m e n t a r e l a s i c u r e z z a . Q u e s t i d i s p o s i t i v i c o n s e n t o n o d i r i l e v a r e o s t a c o l i l u n g o i l p e r c o r s o , m o n i t o r a r e l o s t a t o e l ’ u s u r a d e g l i p n e u m a t i c i , f o r n i r e a l c o n d u c e n t e s u p p o r t o p e r m i g l i o r a r e l o s t i l e d i g u i d a c o n t r i b u e n d o a l l a p r e v e n z i o n e d e g l i i n c i d e n t i e a l l ’ e f f i c i e n z a d e l l e o p e r a z i o n i . L e c a r g o e - b i k e , i n o l t r e , s o n o e q u i p a g g i a t e c o n u n s i s t e m a d i a n t i b l o c c a g g i o d e l l e r u o t e p e r m a g g i o r e s i c u r e z z a e u n s i s t e m a d i r i g e n e r a z i o n e e n e r g e t i c a c h e s f r u t t a s i a l a f r e n a t a s i a l ’ e n e r g i a s o l a r e , t r a m i t e p a n n e l l i f o t o v o l t a i c i i n t e g r a t i . L ’ a p e r t u r a e l a c h i u s u r a d e l v a n o d i c a r i c o a v v e n g o n o a t t r a v e r s o l a t e c n o l o g i a d i c o m u n i c a z i o n e N f c ; m e n t r e u n s i s t e m a d i a l l e r t a i n f o r m a i l c o n d u c e n t e i n c a s o d i o s t a c o l i i m p r o v v i s i . L e c a r g o e - b i k e , d o t a t e d i s e n s o r i i n g r a d o d i r i l e v a r e d a t i c o m e l a q u a l i t à d e l l ’ a r i a , l a t e m p e r a t u r a e l ’ u m i d i t à , h a n n o a n c h e l a f u n z i o n e d i m o n i t o r a r e g l i i n d i c a t o r i a m b i e n t a l i , f o r n e n d o c o s ì i n f o r m a z i o n i u t i l i p e r l a g e s t i o n e i n t e l l i g e n t e d e l l o s p a z i o u r b a n o e d i c o n t r i b u i r e a f a v o r i r e m i g l i o r i c o n d i z i o n i d i v i t a n e i c e n t r i c i t t a d i n i i n c u i o p e r a n o . P o s t e I t a l i a n e p r o s e g u e , d u n q u e , n e l s u o p r o c e s s o d i e v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a a b e n e f i c i o d e l l a t r a n s i z i o n e g r e e n . A l 3 0 s e t t e m b r e 2 0 2 5 l ’ a z i e n d a d i s p o n e d i u n a f l o t t a c o m p o s t a d a q u a s i 2 9 m i l a m e z z i a b a s s e e m i s s i o n i , d i c u i c i r c a 6 . 2 0 0 c o m p l e t a m e n t e g r e e n e 8 . 8 0 0 i b r i d i , c o n f e r m a n d o s i c o s ì a l l ’ a v a n g u a r d i a i n I t a l i a n e l p r o c e s s o d i d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l t r a s p o r t o , i n l i n e a c o n q u a n t o p r e v i s t o d a l p i a n o s t r a t e g i c o q u a d r i e n n a l e “ 2 0 2 4 – 2 0 2 8 T h e C o n n e c t i n g P l a t f o r m ” . L a f l o t t a g r e e n d i P o s t e I t a l i a n e , l a p i ù e s t e s a d ’ E u r o p a t r a q u e l l e a z i e n d a l i , c o m p r e n d e v e i c o l i d i n u o v a g e n e r a z i o n e a l i m e n t a t i d a m o t o r i e l e t t r i c i , i b r i d i e a c o m b u s t i o n e i n t e r n a a r i d o t t o i m p a t t o a m b i e n t a l e , t u t t i p r o g e t t a t i p e r c o n i u g a r e s o s t e n i b i l i t à , e f f i c i e n z a e s i c u r e z z a .