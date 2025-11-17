R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - P o s t e I t a l i a n e è l a p r i m a d e l l e 5 0 0 p r i n c i p a l i a z i e n d e e u r o p e e p e r c a p i t a l i z z a z i o n e n e l l a t r a s p a r e n z a d e l l a c o m u n i c a z i o n e c o r p o r a t e e f i n a n z i a r i a s u i c a n a l i d i g i t a l i . L o c o m u n i c a i l G r u p p o i n u n a n o t a , c i t a n d o i l r i s u l t a t o f r u t t o d e l l a r i c e r c a “ W e b r a n k i n g E u r o p e 5 0 0 ” l a c l a s s i f i c a s t i l a t a d a L u n d q u i s t , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a s o c i e t à s v e d e s e C o m p r e n d , c h e a n a l i z z a l a c h i a r e z z a e l a c o r r e t t e z z a d e l f l u s s o i n f o r m a t i v o r i v o l t o a i n v e s t i t o r i , c i t t a d i n i e s t a k e h o l d e r . I l s i t o p o s t e i t a l i a n e . i t d e l G r u p p o g u i d a t o d a l l ’ a d M a t t e o D e l F a n t e e d a l d i r e t t o r e g e n e r a l e , G i u s e p p e L a s c o , s u l p o d i o d e l l a r i l e v a z i o n e W e b r a n k i n g E u r o p e 5 0 0 g i à n e l 2 0 2 4 c o n i l s e c o n d o p o s t o , h a o t t e n u t o i l p u n t e g g i o d i 9 5 , 9 s u 1 0 0 a f f e r m a n d o s i s i a n e l l a c l a s s i f i c a a s s o l u t a s i a i n q u e l l a d i s e t t o r e . L ’ a s p e t t o a n c o r a p i ù s i g n i f i c a t i v o d e l p e r c o r s o d i P o s t e I t a l i a n e è l a r a p i d a a s c e s a d e l l ’ a z i e n d a n e l l a c l a s s i f i c a : n e l 2 0 1 6 , i n f a t t i , P o s t e i t a l i a n e e r a c o l l o c a t a i n 2 4 6 e s i m a p o s i z i o n e , a d i m o s t r a z i o n e d e l v a l o r e d e l l a v o r o c o m p i u t o d a l l ’ a z i e n d a n e l l a c o m u n i c a z i o n e d i g i t a l e n e l l ’ a r c o d i u n d e c e n n i o . L a r i c e r c a h a m o t i v a t o i l p r i m a t o e u r o p e o d i P o s t e I t a l i a n e s p i e g a n d o c h e l ’ a z i e n d a “ h a c o n t i n u a t o a c r e s c e r e e o r a è i n c i m a a l l a c l a s s i f i c a p e r l a p r i m a v o l t a , r a g g i u n g e n d o i l p u n t e g g i o r i l e v a n t e d i 9 5 , 9 s u 1 0 0 p u n t i . L ' a z i e n d a s i d i s t i n g u e p e r l a s o l i d a g o v e r n a n c e e l e i n f o r m a z i o n i s u l l e r e l a z i o n i c o n g l i i n v e s t i t o r i , n o n c h é p e r i c o n t e n u t i c h i a r i e t e m p e s t i v i r e l a t i v i a l l a s t a m p a e a l t i t o l o . I l s i t o w e b d i P o s t e I t a l i a n e r i f l e t t e u n a p p r o c c i o d i c o m u n i c a z i o n e b e n i n t e g r a t o , i n c u i i n f o r m a z i o n i f i n a n z i a r i e , d i s o s t e n i b i l i t à e a z i e n d a l i s o n o i n t e r c o n n e s s e ” .