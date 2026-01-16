R o m a , 1 6 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - “ I n u m e r i r e c o r d d e l t r a f f i c o c r o c i e r i s t i c o r e g i s t r a t i a C i v i t a v e c c h i a n e l 2 0 2 5 s o n o i l r i s u l t a t o d i u n p e r c o r s o c o s t r u i t o n e l t e m p o . I l l a v o r o c h e c i h a p o r t a t o a q u e s t i r i s u l t a t i n a s c e n e l 2 0 0 7 , q u a n d o R o m a C r u i s e T e r m i n a l h a a v v i a t o l a p r o p r i a a t t i v i t à n e l p o r t o d i C i v i t a v e c c h i a ” . L o h a d i c h i a r a t o J o h n P o r t e l l i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l a R o m a C r u i s e T e r m i n a l ( R c t ) , i n t e r v e n e n d o a l l a c o n f e r e n z a d i p r e s e n t a z i o n e d e i d a t i d e l l e c r o c i e r e e d e l l e p r o s p e t t i v e d i s v i l u p p o d e l c o m p a r t o , p r e s s o l a s e d e d e l l ’ A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e a l M o l o V e s p u c c i . P o r t e l l i h a e v i d e n z i a t o c o m e l a c r e s c i t a s i a s t a t a p o s s i b i l e g r a z i e a u n “ l a v o r o d i s q u a d r a c h e h a c o i n v o l t o A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e , i s t i t u z i o n i , a g e n z i e e l ’ i n t e r o c l u s t e r p o r t u a l e . U n p e r c o r s o r a f f o r z a t o d a g l i i n v e s t i m e n t i d e i s o c i d i R c t - C o s t a C r o c i e r e , M s c C r o c i e r e e R o y a l C a r i b b e a n - c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a l l o s v i l u p p o d i n u o v e i n f r a s t r u t t u r e d e d i c a t e a l l ’ a c c o g l i e n z a d e i p a s s e g g e r i " . O g g i i l t e r m i n a l d i C i v i t a v e c c h i a p u ò c o n t a r e s u t r e m o d e r n e s t r u t t u r e o p e r a t i v e , f r u t t o d i u n c o n f r o n t o c o n t i n u o n o n s o l o c o n i s o c i , m a a n c h e c o n g l i a l t r i a r m a t o r i , f i n a l i z z a t o a m i g l i o r a r e c o s t a n t e m e n t e l a q u a l i t à d e i s e r v i z i o f f e r t i a i c r o c i e r i s t i . " È s t a t o u n d i a l o g o c o s t a n t e p e r s p i e g a r e c o s a s t a v a f a c e n d o i l p o r t o d i C i v i t a v e c c h i a e q u a l e l i v e l l o d i s e r v i z i o p o t e v a g a r a n t i r e ” , h a a g g i u n t o P o r t e l l i , r i c o r d a n d o c o m e q u e s t o l a v o r o a b b i a p o r t a t o a l t r a g u a r d o d i c i r c a 3 , 5 m i l i o n i d i p a s s e g g e r i r e g i s t r a t i l o s c o r s o a n n o " . N e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o , i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d i R c t h a i n o l t r e s o t t o l i n e a t o l ’ i m p o r t a n z a d e g l i a c c o r d i d i l u n g o p e r i o d o s u l f r o n t e o c c u p a z i o n a l e , d e f i n i t i u n e l e m e n t o d i p a r t i c o l a r e o r g o g l i o . N e l d i c e m b r e 2 0 2 4 è s t a t o i n f a t t i s i g l a t o u n c o n t r a t t o d i s e t t e a n n i c o n l a c o m p a g n i a p o r t u a l e , v a l i d o f i n o a l 2 0 3 2 , u n r i s u l t a t o o t t e n u t o i n t e m p i r a p i d i g r a z i e a u n r a p p o r t o i m p r o n t a t o a l l a p a r t n e r s h i p p i ù c h e a l l a s e m p l i c e f o r n i t u r a . U n a p p r o c c i o a n a l o g o è s t a t o a d o t t a t o a n c h e c o n l a s o c i e t à d i s i c u r e z z a , c o n u n a c c o r d o q u i n q u e n n a l e . “ D a r e c e r t e z z e e s t a b i l i t à a i l a v o r a t o r i s i g n i f i c a r a f f o r z a r e l ’ i n t e r o s i s t e m a ” , h a c o n c l u s o P o r t e l l i , r i m a r c a n d o c o m e l a c o n t i n u i t à c o n t r a t t u a l e r a p p r e s e n t i u n v a l o r e a g g i u n t o n o n s o l o p e r l e i m p r e s e c o i n v o l t e , m a a n c h e p e r i l f u t u r o d e l p o r t o e d e l t r a f f i c o c r o c i e r i s t i c o .