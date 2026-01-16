R o m a , 1 6 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - “ O l t r e 3 , 5 5 m i l i o n i d i c r o c i e r i s t i s o n o t r a n s i t a t i a C i v i t a v e c c h i a n e l 2 0 2 5 , s e g n a n d o u n a u m e n t o d e l 2 , 8 1 % r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . U n d a t o c h e c o n f e r m a l ’ i m p o r t a n z a d e l l a c i t t à c o m e h u b c r o c i e r i s t i c o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e e c h e r a f f o r z a i l l e g a m e t r a i l p o r t o e l a c o m u n i t à c i t t a d i n a . Q u e s t i n u m e r i r e c o r d n o n r a p p r e s e n t a n o s o l o u n a c r e s c i t a s t a t i s t i c a , m a u n ’ o p p o r t u n i t à c o n c r e t a p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i c i t t a d i n i c h e v i v o n o n e l l a z o n a r e t r o p o r t u a l e " . L o h a d i c h i a r a t o R a f f a e l e L a t r o f a , p r e s i d e n t e d e l l ’ A d S P d e l M a r T i r r e n o C e n t r o S e t t e n t r i o n a l e , i n o c c a s i o n e d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a p r e s s o l a S a l a C o m i t a t o d e l l ’ A d S P d e l M o l o V e s p u c c i s n c a C i v i t a v e c c h i a , p e r i l l u s t r a r e i d a t i d e l l e c r o c i e r e d e l 2 0 2 5 e l e p r o s p e t t i v e d i s v i l u p p o d e l t r a f f i c o c r o c i e r i s t i c o . I l p r e s i d e n t e d e l l ’ A d S P h a s o t t o l i n e a t o l ’ i m p e g n o d e l l ’ e n t e p e r t r a s f o r m a r e i l p o r t o i n u n p o l o i n t e g r a t o e a p e r t o : “ F i n d a l p r i m o g i o r n o d e l m i o m a n d a t o h o v o l u t o c a m b i a r e l a p e r c e z i o n e d e l p o r t o d a ‘ c i t t a d e l l a c h i u s a ’ a r i s o r s a c o n d i v i s a . S t i a m o p r o m u o v e n d o o p e r e p u b b l i c h e , c o m e l a n u o v a i m b o c c a t u r a a S u d , c h e p o t e n z i e r a n n o s i a l a f u n z i o n a l i t à d e l p o r t o c h e l a s u a c a p a c i t à d i a t t r a r r e n u o v i r e c o r d d i t r a f f i c o n e g l i a n n i a v e n i r e ” . L a t r o f a h a i n o l t r e e v i d e n z i a t o l ’ a u m e n t o d e l t r a f f i c o d i t u r n a r o u n d , o v v e r o d e i c r o c i e r i s t i c h e p a r t o n o e t o r n a n o a C i v i t a v e c c h i a , s e g n a l e d i u n i n t e r e s s e c r e s c e n t e v e r s o i l p o r t o c o m e p u n t o d i p a r t e n z a e r i t o r n o d e l l e c r o c i e r e . “ A b b i a m o l a n c i a t o u n a s f i d a a g l i a r m a t o r i a f f i n c h é i l p o r t o d i v e n t i a n c h e u n p o l o f o r m a t i v o p e r i n u o v i l a v o r i a b o r d o d e l l e n a v i d a c r o c i e r a , c r e a n d o n u o v e o p p o r t u n i t à o c c u p a z i o n a l i e r a f f o r z a n d o i l r a p p o r t o t r a p o r t o e c o m u n i t à ” , h a a g g i u n t o .