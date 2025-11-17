R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a m a g i s t r a t u r a c o n t a b i l e n o n c o n c e d e i l v i s t o d i l e g i t t i m i t à a l I I I a t t o a g g i u n t i v o d e l l a c o n v e n z i o n e t r a M i t e l a S t r e t t o d i M e s s i n a s p a . I n u n a n o t a d e l l a m a g i s t r a t u r a c o n t a b i l e s i s p i e g a c h e l a s e z i o n e c e n t r a l e d i c o n t r o l l o d i l e g i t t i m i t à d e l l a C o r t e d e i c o n t i , a l l ’ e s i t o d e l l a C a m e r a d i c o n s i g l i o , ' ' n o n h a a m m e s s o a l v i s t o e a l l a c o n s e g u e n t e r e g i s t r a z i o n e i l d e c r e t o d e l p r i m o a g o s t o 2 0 2 5 , n . 1 9 0 , d e l M i n i s t e r o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e d e i t r a s p o r t i d i c o n c e r t o c o n i l M i n i s t e r o d e l l ’ e c o n o m i a e d e l l e f i n a n z e , a d o t t a t o a i s e n s i d e l l ’ a r t i c o l o 2 , c o m m a 8 , d e l d e c r e t o - l e g g e 3 1 m a r z o 2 0 2 3 , n . 3 5 , c o n v e r t i t o , c o n m o d i f i c a z i o n i , d a l l a l e g g e 2 6 m a g g i o 2 0 2 3 , n . 5 8 , r e c a n t e ' ' D i s p o s i z i o n i u r g e n t i p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l c o l l e g a m e n t o s t a b i l e t r a l a S i c i l i a e l a C a l a b r i a ' . A p p r o v a z i o n e I I I a t t o a g g i u n t i v o a l l a c o n v e n z i o n e d e l 3 0 d i c e m b r e 2 0 0 3 , n . 3 0 7 7 , f r a i l m i n i s t e r o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e d e i t r a s p o r t i e l a s o c i e t à S t r e t t o d i M e s s i n a s p a ' ' . L e m o t i v a z i o n i , i n c o r s o d i s t e s u r a , s a r a n n o r e s e n o t e e n t r o t r e n t a g i o r n i , c o n a p p o s i t a d e l i b e r a z i o n e .