R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ O g n i g i o r n o l a r e a l i z z a z i o n e d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o d i v e n t a s e m p r e p i ù r e m o t a . U n ’ o p e r a i d e o l o g i c a e d i m e r a p r o p a g a n d a t r o v a n u o v i o s t a c o l i s u l l a f a t t i b i l i t à e s u l l ’ i l l e g a l i t à f i n a n z i a r i a . A n c o r a u n a v o l t a è l a C o r t e d e i C o n t i , l a s e c o n d a i n p o c h i g i o r n i , c h e b l o c c a i l m i r a g g i o d e l m i n i s t r o S a l v i n i n o n a m m e t t e n d o i l v i s t o a l d e c r e t o 1 9 0 / 2 0 2 5 d e l M i t . U n a v e r a C a p o r e t t o p e r S a l v i n i , v i s t o c h e i l n u o v o s t o p s a r à v a l i d o a n c h e p e r t u t t i g l i a t t i c o n s e g u e n t i e c o n s e q u e n z i a l i . I l m i n i s t r o s i d i c h i a r a f i d u c i o s o ? S ì , f i d u c i o s o d i u n a d i s f a t t a ” . C o s ì i l d e p u t a t o e c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e T r a s p o r t i , A n t h o n y B a r b a g a l l o .