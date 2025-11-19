( A d n k r o n o s ) - " I s e r v i z i d i s i c u r e z z a p o l a c c h i h a n n o m o l t e i n f o r m a z i o n i . S o n o s u l l e t r a c c e d e i m a n d a n t i e d e i c o l p e v o l i " , h a d i c h i a r a t o J a c e k D o b r z y ń s k i , p o r t a v o c e d e l m i n i s t r o d e i s e r v i z i d i s i c u r e z z a p o l a c c o . " C o n f e r m o c h e i p r i m i a r r e s t i s o n o i n c o r s o - h a a g g i u n t o - L e p e r s o n e c o i n v o l t e s o n o d e t e n u t e d a l l ' A g e n z i a p e r l a s i c u r e z z a i n t e r n a e d a l l a p o l i z i a e , a l m o m e n t o , n o n p o s s o f o r n i r e u l t e r i o r i d e t t a g l i . D i v e r s e p e r s o n e s o n o s t a t e a r r e s t a t e e i n t e r r o g a t e s u l l o r o r u o l o i n q u e s t o a t t a c c o t e r r o r i s t i c o , p e r c h é c o s ì p o s s i a m o c h i a m a r l o " .