V a r s a v i a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - M o s c a r i d u r r à l a p r e s e n z a d i p l o m a t i c a e c o n s o l a r e d e l l a P o l o n i a i n R u s s i a c o m e r a p p r e s a g l i a p e r l a c h i u s u r a d e l C o n s o l a t o g e n e r a l e r u s s o a D a n z i c a . L o h a d i c h i a r a t o a l l a T a s s l a p o r t a v o c e d e l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i r u s s o M a r i a Z a k h a r o v a . I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i p o l a c c o R a d o s l a w S i k o r s k i a v e v a p r e c e d e n t e m e n t e a n n u n c i a t o l a d e c i s i o n e d i c h i u d e r e l ' u l t i m o C o n s o l a t o G e n e r a l e r u s s o r i m a s t o i n P o l o n i a , s i t u a t o a D a n z i c a . N e l l ' o t t o b r e 2 0 2 4 e n e l m a g g i o 2 0 2 5 , l a P o l o n i a a v e v a c h i u s o i c o n s o l a t i r u s s i d i P o z n a ń e C r a c o v i a , a c c u s a n d o M o s c a d i a v e r o r c h e s t r a t o a t t i d i s a b o t a g g i o a l l ' i n t e r n o d e l t e r r i t o r i o p o l a c c o . L a R u s s i a a v e v a r i s p o s t o c h i u d e n d o i c o n s o l a t i p o l a c c h i a S a n P i e t r o b u r g o e K a l i n i n g r a d . A t t u a l m e n t e , l a P o l o n i a m a n t i e n e u n u n i c o c o n s o l a t o a I r k u t s k , o l t r e a l l ' a m b a s c i a t a e a u n u f f i c i o c o n s o l a r e a M o s c a . L a R u s s i a , n e l f r a t t e m p o , c o n t i n u a a g e s t i r e l a p r o p r i a a m b a s c i a t a a V a r s a v i a .