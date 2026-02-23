V a r s a v i a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - U n c i t t a d i n o b i e l o r u s s o è s t a t o a r r e s t a t o i n P o l o n i a c o n l ' a c c u s a d i s p i o n a g g i o p e r c o n t o d e l l ' i n t e l l i g e n c e m i l i t a r e d i M i n s k . I p r o c u r a t o r i p o l a c c h i h a n n o r i f e r i t o c h e l ' a r r e s t a t o , i d e n t i f i c a t o c o m e " P a v l o v " , r i s c h i a f i n o a 5 a n n i d i c a r c e r e p e r a v e r r a c c o l t o i n f o r m a z i o n i d i i n t e l l i g e n c e i n P o l o n i a , G e r m a n i a e L i t u a n i a , t u t t i P a e s i m e m b r i d e l l a N a t o . S e c o n d o i p r o c u r a t o r i , " P a v l o v " h a c o n d o t t o a t t i v i t à d i s o r v e g l i a n z a s u " i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e , t r a c u i i m p o r t a n t i s t r u t t u r e d i s i c u r e z z a d e l l a P o l o n i a e d e l l a N a t o " .