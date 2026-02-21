S a t u r n i a , 2 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ N o n h o l a s f e r a d i c r i s t a l l o m a a v e n d o p r e s e n t a t o l a n o n a r a t a e n t r o i l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 6 a b b i a m o g i à a v u t o i n t e r l o c u z i o n i c o n l a t a s k f o r c e d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a e p e n s o c h e e n t r o f i n e a p r i l e - m e t à m a g g i o a v r e m o a n c h e l a l i q u i d a z i o n e d e l l a n o n a r a t a , c h e s i g n i f i c a a v e r r a g g i u n t o a l t r i 5 0 o b i e t t i v i t r a t a r g e t e r i f o r m e p r e v i s t i ” . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o p e r g l i A f f a r i E u r o p e i , T o m m a s o F o t i , a m a r g i n e d e l F o r u m i n M a s s e r i a a S a t u r n i a , r i s p o n d e n d o a c h i g l i c h i e d e s e l a t a b e l l a d i m a r c i a p r e v i s t a d a l P n r r s a r à r i s p e t t a t a . “ P o i c ’ è l ’ u l t i m a r a t a , s i c u r a m e n t e l a p i ù i m p e g n a t i v a s i a p e r i l n u m e r o d i o b i e t t i v i c h e p e r l ’ e n t i t à e c o n o m i c a , m a s o n o o t t i m i s t a ” , h a c h i o s a t o F o t i , r i c o r d a n d o c h e i l P n r r “ n o n è u n c l u b d i a m i c i , a b b i a m o o l t r e 6 0 0 m i l a p r o g e t t i e i l m o n i t o r a g g i o è i m p e g n a t i v o p e r t u t t i : 4 4 8 m i l a s o n o c o n c l u s i , 1 1 1 m i l a i n e s e c u z i o n e , 2 0 m i l a c i r c a s o n o i n c o n c l u s i o n e . S i a m o i n p e r f e t t o m o v i m e n t o i l m i o a u s p i c i o è d i r a g g i u n g e r e e n t r o i l 3 0 a g o s t o 2 0 2 6 i t a r g e t a s s e g n a t i ” .