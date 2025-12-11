R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S a r e b b e u n e r r o r e f o n d a m e n t a l e p e n s a r e c h e a l c u n e d e l l e s c e l t e s t r a t e g i c h e f i n i s c o n o c o l P n r r : s a r à a l l a c a p a c i t à d e l l a p o l i t i c a e a l l a c a p a c i t à d e i s o g g e t t i , o v v i a m e n t e , c h e a b b i a m o s e n t i t o i n q u e s t i g i o r n i p r o s e g u i r e s u a l c u n i t e m i " . A d e s e m p i o l a d i g i t a l i z z a z i o n e , c h e " è u n p r o c e s s o i n d i v e n i r e . N o i a b b i a m o f a t t o d e i p a s s i d a g i g a n t e , p e r c h é s e v e d i a m o d o v e s i a m o p a r t i t i p r i m a d e l P n r r , d o v e s i a m o a r r i v a t i o g g i , c i r e n d i a m o c o n t o c h e i 4 9 m i l i a r d i d i i n v e s t i m e n t o s u l l a d i g i t a l i z z a z i o n e q u a l c h e s e g n o l ' h a n n o l a s c i a t o . P e r ò n o n è c h e p o i i l 3 0 d i g i u g n o 2 0 2 6 s p e g n i a m o l e l u c i d e l e m a g a r i l e r i a c c e n d i a m o i l p r i m o g e n n a i o d e l 2 0 3 0 " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l m i n i s t r o p e r g l i A f f a r i e u r o p e i e i l P n r r , T o m m a s o F o t i , c h i u d e n d o i l s e m i n a r i o ' C o e s i o n e I t a l i a - L ' I t a l i a d e l l e c o m u n i t à , l ' E u r o p a d e i t e r r i t o r i ' . " N o i - h a s o t t o l i n e a t o a n c o r a l ' e s p o n e n t e d e l l ' E s e c u t i v o - s i a m o u n P a e s e s t r a n o c h e q u a n d o f a c c i a m o d e l l e c o s e b e l l e d o b b i a m o d i r e c h e u g u a l m e n t e l e s t i a m o s b a g l i a n d o . I o n o n h o m a i c a p i t o q u e s t a i m p o s t a z i o n e , c h e n o n m i a p p a r t i e n e , p e r c h é s e m b r a q u a s i c h e i l f a t t o c h e i l P n r r i t a l i a n o v a d a b e n e p e r q u a l c u n o s i a u n a i a t t u r a , m a n o n è c o s ì . È u n P n r r c h e h a a t t r a v e r s a t o t r e G o v e r n i . O g n u n o h a d a t o u n ' i m p r o n t a . L ' i m p r o n t a c h e h a d a t o l ' u l t i m o G o v e r n o c h e l ' h a g e s t i t o è u n ' i m p r o n t a p e r l a q u a l e , a l l a l u c e a n c h e , s c u s a t e m i , d i a l c u n e v i c e n d e c h e n o n e r a n o p r e v e d i b i l i p r i m a , h a v o l u t o o h a c e r c a t o d i a d e g u a r e q u e l P n r r a q u e l l e c h e p o t e s s e r o e s s e r e l e m i g l i o r i u t i l i z z a z i o n i d e l l e r i s o r s e d a p a r t e d e l l ' I t a l i a " . " Q u e l l o c h e s e c o n d o m e è i m p o r t a n t e r i l e v a r e - h a p o i s p i e g a t o F o t i - è c h e n o i i n q u e s t i d i e c i a n n i , t r a i l 2 0 2 0 e i l 2 0 3 0 , t r a P n r r e f o n d i d i c o e s i o n e n e l l o r o i n s i e m e , a b b i a m o p i ù d i 3 2 0 m i l i a r d i d i e u r o c h e p l a n a n o s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . P e n s o c h e s i a n o u n i m p a t t o c h e d o v r e b b e v e d e r e t u t t i i n t e r e s s a t i , a n c h e p e r c h é i G o v e r n i p o i s i s u c c e d o n o . N o n è c h e u n o p o s s a p e n s a r e s e a r r i v o i o , a l l o r a q u e s t e r i s o r s e s o n o m i e , n o , s o n o f r u t t o d i u n p r o c e s s o " .