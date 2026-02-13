R o m a , 1 3 f e b . ( a d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - G r a n d e p a r t e c i p a z i o n e d i m a n a g e r , i m p r e n d i t o r i e r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i a l c o n v e g n o ' M a n a g e r i a l i t à e s v i l u p p o n e l l e p m i - l e v e c o n c r e t e p e r l a c r e s c i t a d e l t e r r i t o r i o ' , c h e s i è s v o l t o o g g i p o m e r i g g i o p r e s s o l a C a m e r a d i c o m m e r c i o R i e t i - V i t e r b o , S a l a C u n i c c h i o . L ’ i n i z i a t i v a , o r g a n i z z a t a d a M a n a g e r i t a l i a L a z i o , A b r u z z o , M o l i s e , S a r d e g n a e U m b r i a , F e d e r m a n a g e r R o m a , C a m e r a d i c o m m e r c i o V i t e r b o e F e d e r a l b e r g h i V i t e r b o h a r a p p r e s e n t a t o u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o q u a l i f i c a t o s u l r u o l o s t r a t e g i c o d e l l a m a n a g e r i a l i t à q u a l e l e v a d e t e r m i n a n t e p e r l a c r e s c i t a e i l r a f f o r z a m e n t o c o m p e t i t i v o d e l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e d e l t e r r i t o r i o , s i a s u l m e r c a t o n a z i o n a l e s i a s u q u e l l o i n t e r n a z i o n a l e . A d a p r i r e i l a v o r i s o n o s t a t i i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d i T o m m a s o S a s o , p r e s i d e n t e d i M a n a g e r i t a l i a L a z i o , A b r u z z o , M o l i s e , S a r d e g n a e U m b r i a - G i o v a n n i G u a l a r i o , V i c e p r e s i d e n t e d i F e d e r m a n a g e r R o m a - P i e r L u c a B a l l e t t i , p r e s i d e n t e F e d e r a l b e r g h i V i t e r b o e D o m e n i c o M e r l a n i , p r e s i d e n t e C a m e r a c o m m e r c i o V i t e r b o c h e h a n n o s o t t o l i n e a t o l ’ u r g e n z a d i i n v e s t i r e i n c o m p e t e n z e m a n a g e r i a l i s t r u t t u r a t e p e r s o s t e n e r e l ’ i n n o v a z i o n e , m i g l i o r a r e l a g o v e r n a n c e a z i e n d a l e e r a f f o r z a r e l a c a p a c i t à d i c r e s c i t a d e l l e p m i . “ L a m a n a g e r i a l i t à - h a s p i e g a t o T o m m a s o S a s o , p r e s i d e n t e d i M a n a g e r i t a l i a L a z i o , A b r u z z o , M o l i s e , S a r d e g n a e U m b r i a - n o n è u n c o s t o , m a u n i n v e s t i m e n t o s t r u t t u r a l e c h e c o n s e n t e a l l e p m i d i c r e s c e r e i n m o d o s o l i d o , a t t r a r r e c a p i t a l i , i n n o v a r e e c r e a r e o c c u p a z i o n e q u a l i f i c a t a s u l t e r r i t o r i o . P e r q u e s t o i n v i t o g l i i m p r e n d i t o r i l a z i a l i e i n p a r t i c o l a r e q u e l l i d e l V i t e r b e s e a c o g l i e r e l ’ o p p o r t u n i t à r a p p r e s e n t a t a d a i 5 m i l i o n i d i e u r o d i f o n d i m e s s i a d i s p o s i z i o n e d a l l a R e g i o n e L a z i o : i v o u c h e r p e r l ’ i n s e r i m e n t o o i l c o i n v o l g i m e n t o d i f i g u r e m a n a g e r i a l i s o n o u n o s t r u m e n t o c o n c r e t o p e r r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e i m p r e s e e a c c o m p a g n a r l e i n u n p e r c o r s o d i s v i l u p p o c o n c r e t o e s o s t e n i b i l e " . “ C o m e F e d e r m a n a g e r R o m a e c o m e c o - p r o p o s i t o r i d e l b a n d o r e g i o n a l e a f a v o r e d e l l a m a n a g e r i a l i t à n e l l e p m i p e r r i t e n i a m o c h e i n v e s t i r e s u l l ’ i n s e r i m e n t o d i c o m p e t e n z e m a n a g e r i a l i q u a l i f i c a t e s i a u n a l e v a d e c i s i v a p e r a c c o m p a g n a r e l e i m p r e s e d e l t e r r i t o r i o n e i p r o c e s s i d i c r e s c i t a e i n n o v a z i o n e ” , c o m m e n t a G i o v a n n i G u a l a r i o , v i c e p r e s i d e n t e d i F e d e r m a n a g e r R o m a . “ I l s e t t o r e a l b e r g h i e r o d e l l a T u s c i a v i v e u n a f a s e d i p r o f o n d o r i n n o v a m e n t o : d o p o i r e c o r d d e l 2 0 2 5 , l a v o r i a m o p e r c o n s o l i d a r e i l t e r r i t o r i o c o m e d e s t i n a z i o n e d i a l t o v a l o r e p e r u n t u r i s m o s e m p r e p i ù e s i g e n t e . U n a c r e s c i t a c h e p a s s a a n c h e d a u n a m a g g i o r e m a n a g e r i a l i t à : c o m p e t e n z e q u a l i f i c a t e p o s s o n o m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e l l e s t r u t t u r e e s v i l u p p a r e s e r v i z i i n l i n e a c o n l ’ e v o l u z i o n e d e l m e r c a t o , r a f f o r z a n d o c o m p e t i t i v i t à e q u a l i t à d e l l ’ o f f e r t a ” , r i c o r d a P i e r L u c a B a l l e t t i , p r e s i d e n t e F e d e r a l b e r g h i V i t e r b o . A l c e n t r o d e l l ’ i n c o n t r o i l t e m a d e l g a p d i m a n a g e r i a l i z z a z i o n e c h e a n c o r a c a r a t t e r i z z a i l t e s s u t o p r o d u t t i v o i t a l i a n o . N e l L a z i o l a p r e s e n z a d e i m a n a g e r è c r e s c i u t a m e d i a m e n t e d e l 2 , 9 % n e l l ’ u l t i m o a n n o , c o n d a t i p o s i t i v i i n q u a t t r o p r o v i n c e s u c i n q u e . L ’ u n i c a p r o v i n c i a i n c o n t r o t e n d e n z a è V i t e r b o , c h e r e g i s t r a u n c a l o d e l - 1 0 % , c o n u n a c o n t r a z i o n e c h e i n t e r e s s a e n t r a m b i i s e s s i : d i r i g e n t i u o m i n i - 1 1 % e d o n n e - 7 , 6 % . I l c o n f r o n t o h a e v i d e n z i a t o c o m e i l r i t a r d o i t a l i a n o n o n s i a s o l t a n t o r e g i o n a l e m a s t r u t t u r a l e : n e l s e t t o r e p r i v a t o s i r e g i s t r a i n f a t t i m e n o d i u n d i r i g e n t e ( 0 , 9 ) o g n i c e n t o d i p e n d e n t i , a f r o n t e d e i 2 - 3 d i r i g e n t i m e d i a m e n t e p r e s e n t i i n G e r m a n i a , F r a n c i a e S p a g n a . I l d i v a r i o s i c o n c e n t r a i n p a r t i c o l a r e n e l l e p m i : s o l o i l 3 0 % d e l l e i m p r e s e f a m i l i a r i i t a l i a n e s i a v v a l e d i m a n a g e r e s t e r n i , c o n t r o l ’ 8 0 % n e i P a e s i e u r o p e i p i ù a v a n z a t i e c o m p e t i t i v i . U n g a p n o n s o l o n u m e r i c o , m a a n c h e c u l t u r a l e , c h e i n c i d e s u l l a c a p a c i t à d e l l e i m p r e s e d i s t r u t t u r a r s i , a t t r a r r e i n v e s t i m e n t i , a f f r o n t a r e c o n e f f i c a c i a i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i e g o v e r n a r e l e t r a n s i z i o n i d i g i t a l e , a m b i e n t a l e e o r g a n i z z a t i v a . I l c o n v e g n o h a r i b a d i t o c o m e l o s v i l u p p o d i u n a m a g g i o r e m a n a g e r i a l i t à r a p p r e s e n t i o g g i u n a p r i o r i t à s t r a t e g i c a p e r r a f f o r z a r e i l s i s t e m a p r o d u t t i v o l o c a l e e l a z i a l e i n q u e s t a p r o s p e t t i v a è s t a t o d e d i c a t o a m p i o s p a z i o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l b a n d o d a 5 m i l i o n i d i e u r o d e l l a R e g i o n e L a z i o , f i n a l i z z a t o a l r a f f o r z a m e n t o m a n a g e r i a l e d e l l e i m p r e s e l a z i a l i a t t r a v e r s o l ’ e r o g a z i o n e d i v o u c h e r . D u e l e l i n e e d i i n t e r v e n t o p r e v i s t e : v o u c h e r a s s u n z i o n i , d e s t i n a t i a s o s t e n e r e l a n a s c i t a d i c o n t r a t t i d i l a v o r o s u b o r d i n a t o a t e m p o p i e n o e i n d e t e r m i n a t o o d e t e r m i n a t o d i a l m e n o 1 2 m e s i p e r l ’ a s s u n z i o n e d i m a n a g e r o q u a d r i d i s o c c u p a t i a l m o m e n t o d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a d o m a n d a d a p a r t e d e l l ’ i m p r e s a . V o u c h e r C o n s u l e n z e , f i n a l i z z a t i a l l ’ a c q u i s t o d i c o n s u l e n z e s p e c i a l i s t i c h e p e r a t t i v i t à m a n a g e r i a l i a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ i m p r e s a , d e l l a d u r a t a d i a l m e n o 1 2 m e s i . I l c o n t r a t t o d i c o n s u l e n z a d o v r à p r e v e d e r e a l m e n o 1 0 0 g i o r n a t e d i l a v o r o . L ’ a m p i a p a r t e c i p a z i o n e c o n f e r m a l ’ a t t e n z i o n e c r e s c e n t e v e r s o u n m o d e l l o d i i m p r e s a p i ù e v o l u t o , c a p a c e d i i n t e g r a r e c o m p e t e n z e m a n a g e r i a l i q u a l i f i c a t e a l l ’ i n t e r n o d e l l e p m i c o m e f a t t o r e c h i a v e d i c o m p e t i t i v i t à , i n n o v a z i o n e e s v i l u p p o d e l t e r r i t o r i o .