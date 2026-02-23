R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l n o s t r o n a s o p o t r e b b e e s s e r e u n o d e g l i i n d i c a t o r i p i ù p r e c o c i d e l l a s a l u t e d e l c u o r e e d e l c e r v e l l o , e s v o l g e r e d u n q u e i l r u o l o d i ' s e n t i n e l l a ' . S e c o n d o u n r e c e n t e s t u d i o c o n d o t t o d a l l ' U n i v e r s i t à d e l M i c h i g a n e p u b b l i c a t o s u l l a r i v i s t a s c i e n t i f i c a ' J a m a O t o l a r y n g o l o g y ' , l a p e r d i t a t o t a l e d e l l ' o l f a t t o ( a n o s m i a ) n e g l i a d u l t i s o p r a i 7 0 a n n i è a s s o c i a t a a u n r i s c h i o s i g n i f i c a t i v a m e n t e m a g g i o r e d i s v i l u p p a r e i c t u s e m a l a t t i e c o r o n a r i c h e , c o m e l ' a n g i n a o l ' i s c h e m i a . L a r i c e r c a h a m o n i t o r a t o p e r 9 a n n i u n c a m p i o n e d i 5 . 1 4 2 a d u l t i , e v i d e n z i a n d o c h e i s o g g e t t i a n o s m i c i p r e s e n t a v a n o u n r i s c h i o d i e v e n t i c a r d i o v a s c o l a r i d o p p i o r i s p e t t o a c h i m a n t e n e v a u n o l f a t t o n o r m a l e , c o n u n a c r i t i c i t à m a g g i o r e r i l e v a t a n e i p r i m i q u a t t r o a n n i d a l t e s t . F i n o a o g g i , i d i s t u r b i d e l l ' o l f a t t o e r a n o s t a t i a s s o c i a t i p r i n c i p a l m e n t e a p a t o l o g i e n e u r o d e g e n e r a t i v e , d o v e l a n e u r o i n f i a m m a z i o n e g i o c a u n r u o l o d a p r o t a g o n i s t a l a s c o p e r t a d i u n l e g a m e c o n i l r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e s u g g e r i s c e c h e l ’ i n f i a m m a z i o n e d e l s i s t e m a n e r v o s o p o s s a e s s e r e i l c o m u n e d e n o m i n a t o r e . E p r o p r i o i l " l e g a m e t r a o l f a t t o e p a t o l o g i e c a r d i o v a s c o l a r i , i n p a r t i c o l a r e c o n l ' i c t u s , r a p p r e s e n t a u n a s c o p e r t a s c i e n t i f i c a d i r i l i e v o - e v i d e n z i a A r i a n n a D i S t a d i o , n e u r o - o t o r i n o l a r i n g o i a t r a , p r o f e s s o r e s s a d i O t o r i n o l a r i n g o i a t r i a a l l ' U n i v e r s i t à L i n k d i R o m a e r i c e r c a t r i c e p r e s s o l ' U c l Q u e e n s q u a r e n e u r o l o g y d i L o n d r a - F i n o a p o c o t e m p o f a c o n s i d e r a v a m o l ' o l f a t t o s o l o i n r e l a z i o n e a m a l a t t i e n e u r o i n f i a m m a t o r i e e n e u r o d e g e n e r a t i v e , o g g i c a p i a m o c h e l a p e r d i t a d e i s e n s i p u ò r i f l e t t e r e u n o s t a t o d i i n f i a m m a z i o n e s i s t e m i c a c h e c o l p i s c e a n c h e i v a s i s a n g u i g n i c e r e b r a l i e c a r d i a c i " . L e i p o t e s i d e i r i c e r c a t o r i s u g g e r i s c o n o c h e l ' a n o s m i a p o s s a r i f l e t t e r e c a m b i a m e n t i s t r u t t u r a l i n e i v a s i c e r e b r a l i o e s s e r e l a c o n s e g u e n z a d i u n a d e g e n e r a z i o n e d e l l ' e p i t e l i o n a s a l e l e g a t a a p r o c e s s i i n f i a m m a t o r i . " I l t e s t d e l l ' o l f a t t o è r a p i d o e d e c o n o m i c o - p r o s e g u e D i S t a d i o - I l s u o i m p i e g o d a p a r t e d e l m e d i c o d i b a s e p o t r e b b e p e r m e t t e r e d i i d e n t i f i c a r e p r e c o c e m e n t e i p a z i e n t i i n c u i l a n e u r o i n f i a m m a z i o n e s t a g i à a g e n d o s i l e n z i o s a m e n t e , c o n s e n t e n d o u n m o n i t o r a g g i o p i ù a t t e n t o p e r p r e v e n i r e e v e n t i g r a v i c o m e l ' i c t u s " . L a ' d e g e n e r a z i o n e ' d e i s e n s i e d e l c e r v e l l o n o n d i p e n d e e s c l u s i v a m e n t e d a l l ' e t à , m a è s t r e t t a m e n t e i n f l u e n z a t a d a f a t t o r i m o d i f i c a b i l i . " U n a s a n a a l i m e n t a z i o n e , l ' a t t i v i t à f i s i c a a l l ' a r i a a p e r t a e u n a s u p p l e m e n t a z i o n e p r e v e n t i v a a i p r i m i s e g n a l i d i a n o s m i a c o n s o s t a n z e f i s i o l o g i c h e a n t i n e u r o i n f i a m m a z i o n e c o m e , a d e s e m p i o , q u e l l e p r e c e d e n t e m e n t e u t i l i z z a t e n e i n o s t r i p r e c e d e n t i s t u d i s u l C o v i d , r a p p r e s e n t a n o s t r u m e n t i p o t e n t i p e r c o n t r a s t a r e l a n e u r o i n f i a m m a z i o n e - c o n c l u d e D i S t a d i o - P r o t e g g e r e l ' o l f a t t o s i g n i f i c a , i n u l t i m a a n a l i s i , p r o t e g g e r e i l c u o r e e p r e s e r v a r e l a f u n z i o n a l i t à d e l c e r v e l l o " .