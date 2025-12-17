M i l a n o , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - C a m b i e l l i d à u n s i g n i f i c a t o n u o v o a l N a t a l e c o n u n ' i n i z i a t i v a d i s o l i d a r i e t à a s o s t e g n o d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a . L ' a z i e n d a h a s c e l t o d i d e v o l v e r e 1 0 0 . 0 0 0 e u r o a F o n d a z i o n e H u m a n i t a s p e r l a R i c e r c a e d i a v v i a r e , i n p a r a l l e l o , u n a c a m p a g n a i n t e r n a r i v o l t a a i p r o p r i 3 . 2 0 0 c o l l a b o r a t o r i : c h i v o r r à p o t r à i n f a t t i e f f e t t u a r e u n a d o n a z i o n e p e r s o n a l e e l ’ a z i e n d a r a d d o p p i e r à o g n i c o n t r i b u t o , a m p l i f i c a n d o u l t e r i o r m e n t e l ’ i m p a t t o d e l l a r a c c o l t a . C o n o l t r e 2 5 0 p u n t i v e n d i t a e u n f a t t u r a t o d i 1 , 2 m i l i a r d i d i e u r o , C a m b i e l l i è u n a d e l l e r e a l t à p i ù c o n s o l i d a t e e s t o r i c h e i n I t a l i a n e i s e t t o r i i d r a u l i c a , i m p i a n t i s t i c a e a r r e d o b a g n o . L a s c e l t a d i s o s t e n e r e l a r i c e r c a n a s c e d a l l a v o l o n t à d i v a l o r i z z a r e i l r u o l o s o c i a l e d e l l ’ i m p r e s a e d i c o n d i v i d e r e c o n t u t t a l a c o m u n i t à a z i e n d a l e u n p r o g e t t o c a p a c e d i g e n e r a r e b e n e f i c i o p e r m o l t e p e r s o n e . " A b b i a m o v o l u t o c h e q u e s t o N a t a l e r a p p r e s e n t a s s e u n g e s t o c o n c r e t o d i v i c i n a n z a a c h i h a p i ù b i s o g n o - d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e F r a n c o C a m b i e l l i - . S o s t e n e r e l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a s i g n i f i c a i n v e s t i r e n e l f u t u r o d i t u t t i , e f a r l o i n s i e m e a i n o s t r i c o l l a b o r a t o r i d à u n v a l o r e a n c o r a p i ù g r a n d e a q u e s t a i n i z i a t i v a . O g n i c o n t r i b u t o , a n c h e p i c c o l o , p u ò t r a d u r s i i n u n p a s s o a v a n t i p e r l a s a l u t e e i l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e " . " D e s i d e r o e s p r i m e r e l a n o s t r a p i ù s i n c e r a g r a t i t u d i n e a C a m b i e l l i e a l s u o m a n a g e m e n t p e r i l p r e z i o s o s u p p o r t o o f f e r t o a F o n d a z i o n e H u m a n i t a s p e r l a R i c e r c a . L a l o r o s c e l t a d i c r e d e r e n e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o v i r t u o s o d i c o m e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i l m o n d o a z i e n d a l e e q u e l l o d e l l a r i c e r c a p o s s a g e n e r a r e u n i m p a t t o c o n c r e t o s u l l a v i t a d e l l e p e r s o n e o g g i e n e l f u t u r o . P a r t n e r s h i p c o m e q u e s t a d i m o s t r a n o q u a n t o s i a i m p o r t a n t e u n i r e c o m p e t e n z e e r i s o r s e p e r f a v o r i r e l ’ i n n o v a z i o n e e s o s t e n e r e i l p r o g r e s s o s c i e n t i f i c o . A u s p i c h i a m o c h e s e m p r e p i ù r e a l t à d e c i d a n o d i s e g u i r e q u e s t o m o d e l l o d i i m p e g n o c o n d i v i s o " , c o n c l u d e L u c i e P a r i z k o v a , v i c e p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e H u m a n i t a s p e r l a R i c e r c a . I l c o n t r i b u t o s o s t e r r à i t a n t i p r o g e t t i d i F o n d a z i o n e H u m a n i t a s p e r l a R i c e r c a , c h e s u p p o r t a o g n i g i o r n o i l l a v o r o d i o l t r e 6 0 0 r i c e r c a t o r i i n 4 0 l a b o r a t o r i a l l ’ a v a n g u a r d i a , a l l ’ i n t e r n o d i u n e c o s i s t e m a u n i c o c h e i n t e g r a c l i n i c a , e d u c a t i o n e R i c e r c a . L e a t t i v i t à r i g u a r d a n o a r e e c h i a v e c o m e o n c o l o g i a , c a r d i o v a s c o l a r e , n e u r o l o g i a , g a s t r o e n t e r o l o g i a e i m m u n o l o g i a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i s v i l u p p a r e s o l u z i o n i d i a g n o s t i c h e e t e r a p e u t i c h e i n n o v a t i v e p e r i p a z i e n t i .