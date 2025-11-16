R o m a , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S e c r e s c e l a p o v e r t à d e v e c r e s c e r e a n c h e l a s o l i d a r i e t à , l a C o l l e t t a A l i m e n t a r e è u n p i c c o l o g e s t o c h e r i s p o n d e a u n a d o m a n d a i m p o r t a n t e d i c o m e a r r i v a r e a f i n e m e s e : è u n g e s t o d i g r a n d e f i d u c i a o l t r e c h e u n a r i s p o s t a c o n c r e t a ” . L o h a d i c h i a r a t o i l c a r d i n a l e M a t t e o Z u p p i , p r e s i d e n t e d e l l a C e i , d o p o a v e r p a r t e c i p a t o a l l ’ i n i z i a t i v a . I n u n c o n t e s t o s o c i a l e s e g n a t o d a i n d i v i d u a l i s m o e i n d i f f e r e n z a , l a p a r t e c i p a z i o n e d i 1 5 5 m i l a v o l o n t a r i e d i o l t r e 5 m i l i o n i d i d o n a t o r i r a p p r e s e n t a u n s e g n a l e f o r t e : c i t t a d i n i d i o g n i e t à e p r o v e n i e n z a h a n n o d e d i c a t o t e m p o , c u r a e a t t e n z i o n e , p e r q u e g l i ' i n v i s i b i l i ' c h e s p e s s o n o n t r o v a n o v o c e . U n g e s t o s e m p l i c e , u n a c o n f e z i o n e d i r i s o , u n a s c a t o l e t t a d i t o n n o , u n a b o t t i g l i a d i p a s s a t a d i p o m o d o r o , c h e a l i m e n t a s p e r a n z a , c o m e a u s p i c a t o d a P a p a L e o n e X I V d o m e n i c a s c o r s a : " M e n t r e l e c a u s e s t r u t t u r a l i d e l l a p o v e r t à v a n n o a f f r o n t a t e e r i m o s s e , t u t t i s i a m o c h i a m a t i a c r e a r e s e g n i d i s p e r a n z a " . È q u e s t o , i n f o n d o , i l v a l o r e d e l l a c o l l e t t a : u n P a e s e c h e s c e g l i e d i n o n v o l t a r s i d a l l ’ a l t r a p a r t e e , n o n o s t a n t e l ’ a u m e n t o d e l c o s t o d e l l a v i t a , d o n a q u a n t o p u ò . U n v e r o e p r o p r i o s p e t t a c o l o d e l l a c a r i t à , i l s e g n o d i u n a c o s c i e n z a d i p o p o l o a n c o r a v i v a , c o m e d i m o s t r a a n c h e l a p a r t e c i p a z i o n e d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a , p r i m o a n c h e q u e s t ’ a n n o a d a d e r i r e p e r s o n a l m e n t e a q u e s t o g e s t o . D a l l a P r e s i d e n z a d e l l a R e p u b b l i c a , l a C o l l e t t a A l i m e n t a r e , h a r i c e v u t o a n c h e l ’ A l t o P a t r o n a t o . S e c o n d o i l r a p p o r t o I s t a t s u l B e s d i f f u s o d u e g i o r n i f a , n e l 2 0 2 4 i n I t a l i a l a p e r c e z i o n e d e l r i s c h i o d i c a d e r e i n p o v e r t à è a l 1 8 , 9 % r i s p e t t o a u n a m e d i a E u r o p e a d e l 1 6 , 2 % . L a g i o r n a t a n a z i o n a l e d e l l a C o l l e t t a A l i m e n t a r e d i c e a n c h e q u a l c o s a d i i m p o r t a n t e s u l b i s o g n o , p r o f o n d o e c o n d i v i s o , d i c o s t r u i r e r e l a z i o n i v e r e e c a p a c i d i r i s p o n d e r e a i m o l t e p l i c i v o l t i d e l l a p o v e r t à , p r i m o f r a t u t t i l a s o l i t u d i n e . G r a z i e a 8 . 3 0 0 t o n n e l l a t e d i p r o d o t t i d o n a t i n e i s u p e r m e r c a t i d i t u t t a I t a l i a , B a n c o A l i m e n t a r e p o t r à s o s t e n e r e n e i p r o s s i m i m e s i 1 m i l i o n e e 8 0 0 m i l a p e r s o n e b i s o g n o s e a t t r a v e r s o 7 . 6 0 0 e n t i c a r i t a t i v i c o n v e n z i o n a t i . L ’ a t t i v i t à d i B a n c o A l i m e n t a r e , o p e r a t i v o t u t t o l ’ a n n o n e l l a l o t t a a l l o s p r e c o e s u l v a l o r e d e l c i b o c o m e r i s o r s a , v u o l e e s s e r e s e m p r e p i ù u n o s t r u m e n t o d i i n c l u s i o n e , d i r e l a z i o n e e d i c o s t r u z i o n e d i c o m u n i t à p i ù r e s i l i e n t i , d o v e n e s s u n o r e s t i a i m a r g i n i . L a C o l l e t t a A l i m e n t a r e c o n t i n u a o n l i n e f i n o a l 1 ° d i c e m b r e s u a l c u n e p i a t t a f o r m e d e d i c a t e : p e r c o n o s c e r e l e m o d a l i t à d i a c q u i s t o d e i p r o d o t t i è p o s s i b i l e c o n s u l t a r e i l s i t o b a n c o a l i m e n t a r e . i t . L a C o l l e t t a A l i m e n t a r e , g e s t o c o n i l q u a l e l a F o n d a z i o n e B a n c o A l i m e n t a r e E t s a d e r i s c e a l l a G i o r n a t a M o n d i a l e d e i P o v e r i 2 0 2 5 i n d e t t a d a P a p a L e o n e X I V , h a r i c e v u t o i l p a t r o c i n i o e i l s o s t e g n o d e l C o m i t a t o N a z i o n a l e p e r l a c e l e b r a z i o n e d e l l ’ V I I I c e n t e n a r i o d e l l a m o r t e d i S a n F r a n c e s c o d i A s s i s i e d è r e s a p o s s i b i l e d a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l a F e d e r a z i o n e N a z i o n a l e I t a l i a n a S o c i e t à d i S a n V i n c e n z o D e P a o l i O D V , l a C o m p a g n i a d e l l e O p e r e - O p e r e S o c i a l i E t s , l ’ E s e r c i t o , l ’ A e r o n a u t i c a M i l i t a r e , l ’ A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e A l p i n i , l ’ A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e B e r s a g l i e r i , i l L i o n s I n t e r n a t i o n a l M u l t i d i s t r e t t o 1 0 8 I t a l y e l a E u r o p e a n F o o d B a n k s F e d e r a t i o n .