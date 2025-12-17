R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o g i à s p i e g a t o c o m e i l g o v e r n o M e l o n i p e r f a r e c a s s a a b b i a m e s s o l e m a n i s u l s i s t e m a p e n s i o n i s t i c o s e n z a a l c u n c o n f r o n t o c o n l e f o r z e s o c i a l i . P i u t t o s t o c h e c h i e d e r e a i g r a n d i p l a y e r d e l l ' e n e r g i a o a l l e b a n c h e u n c o n t r i b u t o p e r u n a s i t u a z i o n e d i f f i c i l e , p i u t t o s t o c h e c h i e d e r e q u a n t o d o v u t o a d A m a z o n , a l q u a l e a b b i a m o v i s t o è s t a t o f a t t o u n m a x i s c o n t o d i q u a s i d u e m i l i a r d i , s i è p r e f e r i t a u n ' a l t r a s t r a d a . S i è p r e f e r i t o a n d a r e a r e n d e r e p i ù d i f f i c i l e l e c o n d i z i o n i p e r l ' a c c e s s o a l l a p e n s i o n e : p e r t u t t i t r e m e s i i n p i ù e p o i u n a s e r i e d i r e g o l e c h e r e n d o n o p i ù d i f f i c i l e i l m a t u r a r e d e i r e q u i s i t i . S i s t r i n g o n o l e f i n e s t r e c h e e r a n o s t a t e p r e v i s t e i n p r e c e d e n z a p e r l a p e n s i o n e a n t i c i p a t a e p o i s i l a v o r a p e r r i d u r r e i l p e s o c h e g l i a n n i c h e h a n n o p o r t a t o a l l a l a u r e a p o s s o n o c o s t i t u i r e n e l m o n t a n t e c o n t r i b u t i v o " . L o d i c e i n u n v i d e o p u b b l i c a t o s u i s o c i a l l ' e x m i n i s t r o d e l L a v o r o e d e s p o n e n t e P d A n d r e a O r l a n d o . " I n f i n e , q u e s t a è f o r s e u n a d e l l e s c e l t e p i ù o d i o s e , s i r i t a r d a d i m o l t o t e m p o i l p a g a m e n t o d e l l a p e n s i o n e - o s s e r v a l ' e x m i n i s t r o d e m - d o p o c h e u n a p e r s o n a h a m a t u r a t o i r e q u i s i t i . S o s t a n z i a l m e n t e s i u s a n o l e r i s o r s e c h e s o n o d o v u t e p e r d i r i t t i a c q u i s i t i a i l a v o r a t o r i p e r f a r e c a s s a , e s i u s a n o c o m e u n a b a n c a a n z i c h é c h i e d e r e i s o l d i a p p u n t o a l l e b a n c h e . I o c r e d o c h e s u t u t t o q u e s t o b i s o g n a m o b i l i t a r s i , p e r c h é q u e s t o è e s a t t a m e n t e i l c o n t r a r i o d i c i ò c h e è s t a t o d e t t o i n c a m p a g n a e l e t t o r a l e p e r p r e n d e r e i v o t i . V i r i c o r d a t e ? " C a n c e l l e r e m o l a F o r n e r o " . L a F o r n e r o c ' è a n c o r a e l e c o n d i z i o n i p e r a n d a r e i n p e n s i o n e - c o n c l u d e O r l a n d o - l e e c c e z i o n i c h e e r a n o p r e v i s t e d a u n a n o r m a t i v a p r e c e d e n t e s o n o s t a t e r i d o t t e e d i v e n t a a n c o r a p i ù d i f f i c i l e a n d a r e i n p e n s i o n e r i s p e t t o a l t e s t o d e l l a F o r n e r o s t e s s a . U n a v e r g o g n a a l l a q u a l e c r e d o s i d e b b a r e a g i r e " .